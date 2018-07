Valeria Marini sembra avere le idee chiarissima sull'attuale situazione politica. Al Giornale, la showgirl ha detto chiaro e tondo chi ha deciso di votare alle ultime elezioni: "Ho votato Salvini, come ho votato Berlusconi. Sta facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell'immigrazione. Andrei a cena anche con Di Maio. Lo trovo in gamba, anche se non mi è piaciuto il momento in cui ha fatto la guerra al presidente Berlusconi, era gratuita".