Inter, Icardi e Handanovic non bastano: la Fiorentina fa 1-1 al 91'

Beffa per l'Inter, raggiunta al 91', e beffa per la Fiorentina che spreca tanto, troppo. Alla fine nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno della Serie A al Franchi finisce in parità, 1-1, con gol tutti nella ripresa di Icardi al 10' e Simeone al 91'. In mezzo almeno due grandi interventi di Handanovic, migliore in campo tra i nerazzurri di Spalletti che continuano la loro serie senza vittorie.



Risultati 29° turno

Chievo-Udinese 1-1 (Radovanovic; Aut. Tomovic)

Fiorentina-Inter 1-1 (Simeone; Icardi)

Torino-Bologna

Benevento - Sampdoria

Genoa - Sassuolo

Milan -Crotone

Napoli - Verona

Spal - Lazio

Roma - Atalanta

Cagliari - Juventus

Classifica

Napoli 48; Juventus 47; Inter 42; Roma 39; Lazio 37; Sampdoria 30; Fiorentina, Udinese 28; Atalanta 27; Torino, Milan 25; Bologna 24; Chievo 22; Sassuolo 21; Cagliari 20; Genoa 18; Spal, Crotone 15; Verona 13; Benevento 4