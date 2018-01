La Roma cade contro la Sampdoria ed è la quarta sconfitta casalinga di questa stagione per i giallorossi. All'Olimpico è decisivo Zapata, in gol a 10' dalla fine. Blucerchiati a 37 punti e in piena zona Europa League, la squadra di Di Francesco resta a 41, a meno 3 dall'Inter quarta e a -5 dalla Lazio terza.