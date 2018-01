Un lampo di Higuain e una magia di Buffon: la Juventus batte l'Atalanta a Bergamo e ipoteca la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Bastano 3 minuti al Pipita, migliore in campo, per punire la difesa di Gasperini, in costante affanno. Gli uomini di Allegri dominano ma è Benatia, con un fallo di mano in area individuato dal Var, a concedere la grande occasione per il pari ai padroni di casa. Il Papu Gomez, dal dischetto, si fa ipnotizzare dal 40enne Buffon, che fa un regalo a sé per il compleanno ma soprattutto ai compagni, perché dopo l'errore l'Atalanta si spegne di nuovo e i bianconeri (stasera in maglia gialla) controllano senza troppi patemi. Mercoledì a San Siro seconda semifinale tra Milan e Lazio, replay della gara di campionato di domenica vinta dai rossoneri.