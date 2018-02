La Serie A non ama i giovani: oltre 27 anni di età media, solo a Cipro sono più vecchi

L' Italia è un Paese per vecchi, o almeno lo è nella massima espressione del suo sport più popolare. Secondo uno studio effettuato dal Cies (Osservatorio europeo sul calcio), infatti, la Serie A è il torneo europeo che negli ultimi 8 anni ha fatto registrare la seconda media di età più elevata. I 1.742 calciatori che dal 2009 al 2017 hanno disputato almeno un minuto nel massimo campionato italiano hanno fatto registrare una media di 27,13 anni, "più giovane" soltanto di quella censita nello stesso periodo dal campionato cipriota (27, 48 anni). Netta la differenza con gli altri "grandi" tornei europei: Premier League (26,79), Liga (26,5), Ligue 1 (25,91) e Bundesliga (25,84). Gran parte del "merito" di ciò va al Chievo che con le rose del 2015 e del 2016 ha conquistato rispettivamente la prima e la terza posizione nella graduatoria delle singole compagini. Nella "old 10" presente anche la Lazio 2011, il Milan 2009 e quello 2011.

Serie A seconda, sempre dietro a Cipro, anche per età media dei giocatori che hanno conquistato il titolo dal 2009 al 2017 con 28,51 anni, oltre un anno e mezzo in più rispetto agli altri tornei prestigiosi. Nella stagione in corso la situazione è leggermente migliorata: la A è al 6° posto tra i campionati "più vecchi" d' Europa dietro a Turchia, Cipro, Russia, Grecia e Bulgaria, con una media di 27,47 anni davanti però agli altri tornei nazionali più importanti d' Europa.



di Michele Mazzeo