Il mondiale di Formula 1 riparte così come si era concluso: la Mercedes davanti a tutti e la Ferrari a inseguire. Il quattro volte campione del mondo Lewis Hamilton, infatti, con uno spettacolare ultimo giro ha conquistato la pole position nel Gran Premio d'Australia, tradizionale gara di apertura della stagione a Melbourne. Il fuoriclasse inglese ha stabilito anche il nuovo record della pista con 1.21.164 conquistando la sua 73esima pole in carriera, la settima in Australia come mai nessun altro.

"Visti i risultati ottenuti in questi anni si pensa sia normale ma non lo è. Le emozioni sono sempre intense e il cuore batte all'impazzata", "sono davvero felice del mio giro, io miro sempre alla perfezione ma oggi era difficile fare meglio di così". E non ha risparmiato una coltellata a Sebastian Vettel: "Ho fatto quel giro veloce per toglierti il sorriso dalla faccia".