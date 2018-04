Colpacci esterni di Sampdoria e Fiorentina, con vista sesto posto ed Europa League, nel recupero della 27esima giornata di campionato rinviata per la morte di Davide Astori.

I blucerchiati vincono in casa dell'Atalanta 2-1 in una gara ricca di errori, aperta dal gol di Caprari e proseguita con il pareggio di Toloi e la zampata nel finale di Zapata. In classifica, la squadra di Giampaolo sale a 47 punti (a -3 dal Milan) e aggancia proprio l'Atalanta, così come la Fiorentina che sul campo dell'Udinese vince 2-0 (Veretout su rigore e Astori). Miglior omaggio ad Astori, il capitano viola morto proprio in Friuli poche ore prima la partita poi rinviata, non poteva esserci. Chiude il quadro degli anticipi la vittoria del Genoa in extremis: un 2-1 (Lapadula e Medeiros) che inguaia il Cagliari, a cui non basta il rigore di Barella. Sardi fermi a 29 punti, +5 sul Crotone.