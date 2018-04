Dopo anni di oblio e di vicende giudiziarie, il ritorno in politica. Claudio Scajola è candidato sindaco nella sua città, Imperia. Al di fuori di Forza Italia ma senza averla contro. E da ex coordinatore del partito, mette sul chi vive gli azzurri dal cosiddetto "Modello Liguria", "Modello Toti", quello che ha sì portato il centrodestra a conquistare diverse regioni che erano del Pd, a partire proprio dalla Liguria di cui Toti è governatore, ma a tutto scapito del consenso di cui Forza Italia godeva.

"In Liguria Forza Italia è quasi sparita, mentre la Lega è il partito che più ha guadagnato dall'intesa. Il rischio è che anche a livello nazionale si vada in quella direzione se a decidere nel partito saranno gli uomini che sono più vicini alle posizioni leghiste". Scajola si dice anche contrario a un partito unico del centrodestra: "Perchè ritengo che sia necessario un rafforzamento delle posizioni liberali e moderate che sono sempre state di Forza Italia. La coalizione di centrodestra ha sempre avuto la meglio quando sono state quelle posizioni a prevalere, e non quelle populiste".