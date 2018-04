Il Torino batte l’Inter per 1-0. Ma il risultato è bugiardo. La gara è stata giocata meglio dai nerazzurri che nel primo tempo hanno tre limpide palle gol in parte sciupate, in parte annullate da un brillante Sirigu. Poi però al 36' del primo tempo un contropiede viene trasformato da Ljajic. La squadra di Spalletti accusa il colpo, ma nella ripresa riparte all’attacco. Anche nel secondo tempo però getta al vento alcune buone occasioni senza contare il palo colpito da Rafinha. Alla fine però vince il Torino.

La corsa Champions, complice anche la sconfitta della Roma di ieri, pare quindi completamente riaperta: con un successo stasera a San Siro sul Sassuolo, il Milan salirebbe a -5 dai rossoneri, che potrebbero addirittura essere scavalcati al quarto posto dalla Lazio, se i capitolini dovessero battere lunedì sera al friuli l'Udinese.