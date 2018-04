Al Mondiale ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Ad annunciarlo, o quasi, è stato lo stesso attaccante della Svezia, appena arrivato ai Los Angeles Galaxy. "La possibilità per me di giocare la Coppa del Mondo è altissima", ha detto su Twitter mescolando inglese e svedese. Ibra, 36 anni, aveva lasciato la sua nazionale dopo l'Europeo del 2016 e non ha partecipato alla cavalcata dei gialloblu conclusa con la sorprendente vittoria del doppio spareggio contro l'Italia.







The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 15 aprile 2018

Con la Svezia Ibrahimovic ha giocato 116 partite tra 2001 e 2016, segnando 62 gol e diventandone capitano dal 2010, ma senza mai la gioia di disputare un Mondiale. Almeno fino al prossimo giugno.