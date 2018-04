C'è un giudice in MotoGp: lo spagnolo Marc Marquez, su Honda, è stato penalizzato di tre posizioni e scatterà dal quarto posto al Gp delle Americhe a Austin, in Texas. Il campione del mondo in carica aveva ottenuto la pole position con record sul giro nelle qualifiche, ma era stato messo sotto indagine per aver disturbato Maverick Vinales "procedendo lentamente in pista". Il numero 25 della Yamaha, compagno di scuderia di Valentino Rossi con cui Marquez ha ingaggiato una nuova guerra, era impegnato nel giro veloce e in ingresso dell'ultima curva si era trovato davanti Marc. Sarà dunque Vinales a scattare dalla prima

casella.

ULTIM'ORA. Marquez penalizzato: partirà 4°: Gli steward della FIM hanno deciso di penalizzare con 3 posizioni sullo schieramento Marc per avere ostacolato Vinales https://t.co/a22tfqkb4X pic.twitter.com/s1rA6XxDwB — gpone.com (@gponedotcom) 21 aprile 2018