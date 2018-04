L'Empoli è la prima neopromossa in Serie A per la prossima stagione. Grazie all'1-1 in casa contro il Novara, i toscani allenati da Andreazzoli conquistano la promozione matematica con 4 giornate di anticipo sul calendario della Serie B, arrivando a 77 punti e a +14 su Parma e Palermo entrambe sconfitte nella 38esima giornata.

In un Castellani vestito a festa, l'Empoli ha giocato come sempre per vincere ma alla fine si è dovuta accontentare di un pareggio comunque sufficiente per centrare l'obiettivo. Del solito Caputo il gol che ha sbloccato la partita al 36', con una pregevole deviazione al volo di destro su cross di Di Lorenzo. Per Caputo 25esimo centro stagionale. Dopo aver sfiorato il raddoppio con Krunic e Maietta, l'Empoli cala di intensità e subisce il pareggio degli ospiti firmato da Puscas. Nella ripresa la squadra di Andreazzoli si limita a controllare, in attesa anche dalle notizie che arrivavano dagli altri campi. Al triplice fischio finale è esplosa la festa, meritata, per la compagine toscana.