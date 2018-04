Il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha vinto a Baku il suo primo Gp della stagione, ma nel box della Mercedes hanno avuto di che disperarsi. No, non per il britannico ma per il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas. Guardate la reazione del team manager Toto Wolff quando il finlandese è finito fuori gara...

Qui come Toto Wolff ha preso con moderazione l'uscita di gara di Bottas #SkyMotori @nonleggerlo pic.twitter.com/YemF3JYnv5 — Bluelake76 (Daniele) (@Bluelake76) 29 aprile 2018