Buffon, umiliazione privata: "Cosa c'è scritto nelle lettere che gli mandano gli italiani: o insulti o...". Peggio

Un mito del calcio italiano, Gigi Buffon, e su questo nessuno potrà trovare nulla da ridire. Ma non tutte le leggende entrano nei cuori dei tifosi, in Italia. Intervistata da Tuttosport, la sorella dell'ormai ex portierone della Juventus svela un dettaglio imbarazzante sulle migliaia di lettere che ogni anno riceve dai tifosi il campione del Mondo 2006.

Quelle che arrivano dall'Italia, spiega, "o sono piene di insulti o sono richieste di soldi. Mentre quelle straniere sono commuoventi e affettuose: chiedono autografi, fanno complimenti, lo definiscono un idolo". Nessuno profeta in patria, neanche i campionissimi.