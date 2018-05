Settima vittoria in carriera, la prima a Montecarlo, per Daniel Ricciardo che nel Gp di Monaco conquista il secondo successo stagionale in Formula 1 dopo il Gp di Cina. Il pilota australiano, a suo agio sul circuito cittadino monegasco dove è partito dalla pole, conclude i 78 giri del Gran premio del Principato davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton.