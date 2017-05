Il 38esimo congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime), dal titolo 'La nuova età del benessere - il progresso della medicina estetica rigenerativa', che si terrà a Roma dal 12 al 14 maggio 2017, è ormai alle porte. Emanuele Bartoletti, presidente della Sime e del congresso di quest'anno, presenta in questa breve video intervista i main topics che verranno affrontati nell'ambito dell'evento: la medicina estetica della terza età intesa come nuova età del benessere e la medicina rigenerativa, che rappresenta il futuro della medicina estetica. Moltissimi altri saranno i temi trattati - dal tatuaggio alla nutrizione, dalla cellulite alla medicina estetica maschile - nel corso delle diverse sessioni del convegno, che, come ricorda Bartoletti, saranno in gran parte tenute sia in italiano che in inglese.