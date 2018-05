Da molti, in questi ultimi turbolenti giorni politici, Giovanni Toti è stato indicato come "uomo del momento". Attivissimo nelle trattative, abile nell'evitare la rottura tra Forza Italia e Lega. E in questi ultimi minuti, in cui per la premiership circolano le ipotesi di Giulio Sapelli e Giuseppe Conte, il governatore della Liguria dice la sua. Parole pesanti, quelle di Toti: "Se parliamo di un Governo politico è difficile che un rettore universitario della Bocconi o della Statale di Milano o un professore di Economia possa essere un premier politico. Abbiamo avuto avventure con i Governi tecnici in passato ma di per sé un premier tecnico competente non è una bestemmia". Parole sibilline, quelle di Toti, il quale però non sembra gradire l'ipotesi di Sapelli, che assomiglierebbe da vicino a un premier tecnico. Un nome, quello di Sapelli, dato molto vicino a Matteo Salvini. Il messaggio al leghista, insomma, è arrivato forte e chiaro.

Leggi anche: Giovanni Toti e quella proposta a Silvio Berlusconi