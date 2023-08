Giorgio Armani grande protagonista al Festival del Cinema

La sfilata-evento al Festival del Cinema

Mentre Carlo Pignatelli ha messo la sua firma sulle nozze più social dell’estate, quelle tra Fabio Sica e la beauty influencer da migliaia di follower Adriana Spink (il brand italiano ha creato l’abito scelto dallo sposo, un mezzo tight con ampi revers a lancia e tasche a raggiera, completato da accessori in diamantina composé personalizzati da piercing in cristallo), Madonna è atterrata a Lisbona con i figli e il compagno per festeggiare in famiglia il suo 65mo compleanno fasciata in una creazione di Francesco Scognamiglio (altro italiano). Il couturier partenopeo ha creato appositamente per lei un abito avvolgente, realizzato in voile con decori di perle, di pietre e di Swarovski. Una seconda pelle lussuosa e abbagliante che lasciava intravedere il bustier nero scollato a cuore, anch’esso percorso da decori e applicazioni. Quella tra Madonna e Scognamiglio è una lunga lieson di stile che dura da più di venti anni.

Intanto scalda i motori il Cinema di Venezia: la manifestazione partirà il 30 agosto e andrà avanti fino al 9 settembre tra proiezioni di film ed eventi glamour che si svolgeranno tra il Lido e nella città (soprattutto). Per l’occasione sbarca in laguna anche Giorgio Armani con l’attesissimo “One Night Only Venezia”.

La serata - che prevede una festa e una sfilata della linea di alta moda Privé dello stilista milanese - si terrà sabato 2 settembre all’Arsenale. Il legame tra Giorgio Armani e Venezia nasce nel 1990, anno della presentazione in anteprima mondiale del documentario “Made in Milan” diretto da Martin Scorsese e della grande festa che il designer ospitò, in onore del regista, presso Ca’ Leone alla Giudecca. La serata del 2 settembre segna anche una nuova tappa nella serie delle One Night Only che hanno toccato alcune delle città più importanti del mondo: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014, e Dubai nel 2021. Con la One night Only, si rinnova anche la partnership di Armani Beauty in qualità di main sponsor del festival, per il sesto anno consecutivo. Armani Beauty fornirà infatti il servizio ufficiale di make-up agli ospiti. Inoltre, il Gruppo Armani ha deciso di supportare con una donazione l’organizzazione no profit “We are here in Venice” per la ricerca volta a proteggere la laguna e a migliorare la comprensione del valore per la società di questo ambiente unico al mondo.

Questa edizione del Festival del Cinema si preannuncia un po’ sottotono a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, e dunque sarà affidato proprio alla moda il compito di risollevare gli animi. E rendere la festa indimenticabile.