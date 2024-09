Il viaggio nella grande bellezza di Hui con i kimono che toccano terra in 50 sfumature di blu

Fashion week Milano

E' un viaggio nella Grande Bellezza la collezione primavera-estate 2025 di HUI che ha sfilato tra i treni d'epoca custoditi all'interno del museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Ed è un Grand tour tra Oriente e Occidente, tra le meraviglie d'Europa che i giovani aristocratici intraprendevano prima dell'ingresso in società e l’archivio del brand cinese fondato dalla designer Zhao Huizho, ormai famosa e molto apprezzata sulle passerelle milanesi.

Sui capi dalle fogge metropolitane ( il completo stile pigiama, lo spolverino-kimono svolazzante che tocca terra, le gonne ampie sotto il ginocchio, gli abiti lunghi e stretti) dominano i motivi dell’estate come le scogliere marine, simbolo di potere nella cultura cinese, e i bouquet di farfalle e peonie, paradigma dell'anima femminile, realizzati con la tecnica della tintura indaco tipica del popolo Miao, in cui si cela l’heritage antico del brand. Una collezione “per solcare le onde e cercare il sole” in 50 sfumature di blu che vede protagoniste donne vestite della morbidezza gentile della seta e avvolte dal calore confortevole del cotone, lucenti portavoce di bellezza e di carattere.