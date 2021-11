La mossa di Aviva, dopo lo spumante arriva l'aperitivo: l'ultimo colpo della start-up

Francesco Fredella Francesco Fredella è nato nel 1984. Pugliese d'origine, ma romano d'adozione. Laureato in Lettere e filosofia a pieni voti, è giornalista professionista. Si occupa di gossip da sempre diventando un punto di riferimento nel jet-set televisivo. Collabora con Libero, Il Tempo, Nuovo (Cairo editore). E' uno degli speaker della famiglia RTL102.5, dove conduce un programma di gossip sul digital space. E' opinionista fisso di Raiuno e Pomeriggio5. Vai al blog

Ed arriva l'aperitivo, unico come sempre. Gli italiani, si sa, non ne possono fare a meno. Stavolta, però, c'è qualcosa di nuovo e diverso: Aviva - la start up nata un anno e mezzo fa che è stata valutata per 10 milioni di euro - lancia il drink, l'aperitivo. E dopo aver sbancato nel mondo del vino, con il primo post su Amazon, adesso punta sugli aperitivi applicando una formula di marketing già consolidata. Ne parla per primo Beverfood.com e la notizi fa subito il giro della Rete.

Una bevanda aromatizzata con un gusto completamente nuovo a base di bitter e arancia, gradazione alcolica contenuta 8%, che si inserisce nella categoria dei ready to drink. “Con Aviva Aperitivo l’obiettivo è quello di iniziare a dare un senso e un target più preciso al brand – spiegano Fabrizio Vallongo e Driss El Faria della società El Original- il lancio del prodotto sarà supportato da una campagna pubblicitaria importante in cui faremo percepire e passare in primo piano Aviva come il nuovo aperitivo glitter da bere e consumare responsabilmente tutti i giorni”.

Due anni fa arrivava per la prima volta in Italia Aviva Wines: una strategia di marketing precisa che ha messo a fuoco nel settore del beverage regole ben precise. El Original guardava da tempo con molto interesse il segmento degli aperitivi, prima del lancio in grande stile bisognava solo attendere di avere tutti i tasselli a posto. Dal packaging, alle etichette, concentrandosi sulla campagna di comunicazione per spingere il prodotto.

Poi è arrivato il momento di fare salto. Tutto studiato nei minimi dettagli: grafica con la scritta Aperitivo ripetuta sei volte sull’etichetta e una V rossa sovrapposta come punto di contatto con la scritta in taglio basso Aviva. Presto il nuovo Aviva Aperitivo sarà disponibile nelle prossime settimane e si prevede l’ennesimo sold out con l’acquisto diretto nei canali online e per l’horeca con la rete vendita di Aviva Wines.