"Dove arriva la Bombeer": chiuso l'accordo con il Gruppo Regina

La Bombeer vola. Ed è l’ennesimo traguardo per Bobo Vieri, l’ex capocannoniere dell’Inter. La birra del bomber, che è diventata un talismano durante gli Europei, vince e convince. Dopo l’America arriva la Cina e poi la Svizzera. Ma anche Slovacchia, Australia, Francia: un successo senza mezzi termini.

Quello di Bombeer è un altro colpo. Anzi un altro gol. La birra di Bobo Vieri, che ha praticamente spopolato durante gli ultimi Europei di calcio, adesso stringe un accordo con Crai - Gruppo Regina, che opera in Calabria, Basilicata, Puglia grazie a Luigi Bloise, il buyer del Gruppo Regina diretto da Mario Spezzano.

Un successo supportato dai numeri da capogiro con un vero exploit registrato: 2 milioni di bottiglie prodotte nell’ultimo periodo. La Bombeer, nata dalla collaborazione con 25H Holding, start up di Driss El Faria, e con Focus 55 Holding di Fabrizio Vallongo, è diventata in pochi mesi un must fra gli amanti della birra ed ha fatto capitolare anche molti ex colleghi di Vieri: Totti ed Ilary, Cassano e sua moglie ed altre star del calcio. Quale sarà la prossima mossa del bomber per antonomasia? I Mondiali in Qatar sono dietro l’angolo e gli Azzurri hanno tutte le carte in regola per qualificarsi. Il brindisi? Potrebbe essere a base di Bombeer, Vieri è già al settimo cielo.