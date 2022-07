La siccità arriva in tv, vi spiego i trucchi del come vivere senz'acqua

Ci si lamenta della mancanza di liquido nel settentrione. Ma già cinquant'anni fa nel Meridione si chiudevano i rubinetti per ora, si razionava e l'approccio col sacrificio con la scarsità di potabile era uno sorta di metronomo sociale

Foto: Siccità sul Po

11 luglio 2022 a

a sensazione di stare in un libro di Rudyard Kipling -con tutto il suo carico di facce sbrecciate dal sole, di pozzi di liquame scavati nella roccia, di arsure letterarie- arrivava la mattina presto.

Alla mattina, la realtà ti prendeva alla gola. Perché tu, appena sveglio, dimentico degli avvisi comunali di blocco idrico del giorno prima (da nordico, le ritenevi usanze barbare) in mutande, con gli occhietti cisposi, la bocca intasata di dentifricio e i cappelli di shampoo, scivolavi all’improvviso nell’abisso. In quel preciso momento, in bagno, ti rendevi conto del silenzio sepolcrale dello sciacquone, e del gorgoglio dell’ultimo tubo, e del rubinetto che strozzava l’ultimo filo d’acqua nel rantolo di un demone del deserto. Non usciva più una goccia a pagarla. E a quel punto, potevi solo urlare, elevare agli dei le imprecazioni più creative. E sperare nella riserva dell’autoclave che, quasi sempre, ti eri naturalmente dimenticato di accendere la sera. Ecco. Per chi, da ragazzino, non ha vissuto il razionamento dell’acqua nel Meridione d’Italia della fine degli anni 70, l’emergenza idrica di oggi può apparire come un’esagerazione, una precauzione eccessiva plasmata sulla weltanschauung ecologica che va così di moda. Eppure, ora che il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio intervistato da SkyTg24 avverte che «in alcune zone d’Italia sicuramente non è escluso il fatto che il razionamento dell’acqua porti a una chiusura temporanea anche nelle ore diurne»; be’, ecco riapparire uno dei miei incubi peggiori.

Ormai emerge da ping speciale tg possibile (specie quelli del Tg1) . Curcio ha ricordato che il Nord (il Sud lo davo per scontato), adesso è stato colpito da una forte siccità e in alcuni territori non piove da 110 giorni; che l’unica possibilità è lo stop all’erogazione, che dovrebbe riguardare 125 comuni, secondo specifica richiesta di Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende distributrici di acqua potabile. Certo, poi uno si può tranquillamente lamentare della dispersione idrica, del 40%-50% dell’acqua che non arriva mai a destinazione come lamenta il ministro Cingolani ; della situazione disastrosa delle condutture che fotografa lo sperpero supremo. Trattasi d’una quantità tale di “oro blu” che basterebbe a soddisfare le esigenze annue di una popolazione di oltre 44 milioni di abitanti. Per non dire dei fondi del Pnrr preposti -900 milioni su 14 miliardi necessari- anch’essi affogati tra i marosi della burocrazia. Ma quello è solo il piano politico della faccenda. Il vero problema sta sull’orizzonte perduto della pratica quotidiana, sta nell’educazione civica e nel rispetto delle risorse naturali. La percezione del valore dell’acqua, in realtà è un metronomo sociale. Connota la vera differenza tra le popolazioni del nord e del sud Italia, il loro modo di affrontare il quotidiano. L’attribuzione, da parte del sud, di vitale importanza a cose che al nord si danno per scontate, come un getto d’acqua potabile, non è un vezzo. E’ una questione culturale. Al nord si è sempre convissuto con la possanza del Po, col capriccio dei mille fiumi, col catino infinito dei grandi laghi. Al sud giravano i rabdomanti.

Solo da pochi anni a Milano, per esempio, le fontanelle hanno smesso di sgorgare a flusso continuo; io, a osservarle, impazzivo. E c’è voluto più di un secolo per applicare dei banali rubinetti, su quei maledetti scrosci che alluvionavano i marciapiedi, tipo gli idranti impazziti nella Harlem degli anni 20. Lo stesso vale per la fontana della Madonna Verona nella piazza Erbe scaligera della mia infanzia: buttava tanta acqua in una piscinetta d’alabastro che ci si poteva allenare Paltrinieri. Ad osservarla, provavo un fastidio innaturale. L’acqua, al nord, è come l’aria: quando c’è non te ne accorgi. Al sud, invece la coscienza comune è attraversata dalla paura ancestrale della siccità.

E’ stata una sorta di educazione sentimentale, la mia. Da piccolo, durante i mesi in vacanza in Puglia, ero costretto ad apparecchiare una coscienza idrica. Nella provincia di Bari ci un periodo, quarant’anni fa, in cui il razionamento diurno era così feroce da creare emergenze perenni. Toglievano l’acqua dalle 9 di mattina fino al pomeriggio. Lì è nato il mio rapporto burrascoso con l’ Acquedotto pugliese.

Se non ricorrevi allo stoccaggio fai-da-te eri fottuto. Le file alle fontane pubbliche si affollavano sin dall’alba, erano un ricettacolo di sorrisi smorzati e espressioni cupe: evocavano le file per il pane durante la guerra. Si percepiva lo stato di calamità, ma anche -oserei- un senso di comunanza con le popolazioni assetate del mondo.

Ricordo decine di taniche immacolate, di damigiane e bottiglioni riempiti nottetempo e assiepate negli angoli più impensati della casa, come se fossero le riserve di gas dell’Eni. Ricordo mio nonno che mi propinava raccomandazioni che neanche Fulco Pratesi: tirare lo scarico solo se strettamente necessario, fare la doccia se ti lavi per meno di 8 minuti, altrimenti puntare al bagno e riempire massimo metà vasca (massimo); utilizzare la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico; non buttare l’acqua già utilizzata, conservarla per innaffiare l’orto, i fiori o le piante; lavarsi i denti tenendo il rubinetto serrato; raccogliere l'acqua piovana dai terrazzi (tuttora non si arriva al 17% dell'invaso) . Si stava attenti perfino a sudare nelle ore giuste. Per non dire del rumore stridente dell’autoclave che indicava l’incedere faticoso delle riserve e che ci ammoniva d’aver consumato troppo. Anni fa, Renzo Arbore mi sfidò a fare abluzioni mattutine con un unico secchio d’acqua, ma io conoscevo già la lezione. Che è la stessa di Kipling e che ricordo ai miei figli: il cuore è acqua che corre…