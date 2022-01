"Fast and Furious 9-The Fast Saga": al nono episodio della serie, non cala l'adrenalina

Giorgio Carbone Nato a Tortona (Al) il 19 dicembre 1941. Laureato in giurisprudenza a Pavia. Giornalista dal 1971. Per 45 anni coniugato all'attrice Ida Meda. Due figli. Critico cinematografico (titolare) per "La Notte" dal 1971 al 1995. Per "Libero" dal 2000 a oggi. Autore di tre dizionari: Dizionario dei film (dal 1978 al 1990); Tutti i film (dal 1991 al 1999); Dizionario della tv (1993). Vai al blog

FAST AND FURIOUS 9-THE FAST SAGA

Sky Cinema Uno, ore 21.15. Con Vin Diesel, Charlize Theron e Michelle Rodriguez. Regia di Justin Lin. Produzione USA 2020. Durata: 2 ore e 20 minuti

LA TRAMA

La gang dei Fast and Furious è in disarmo (tutti dispersi, uno qua uno là) ma è più o meno costretta a ritrovarsi quando si tratta di fronteggiare un nemico particolarmente tosto. Si tratta del fratello minore di Dominic Toretto. Dopo aver passato la giovinezza

nell'ombra di Domimic, il germano ha convertito il suo inferiority complex in sfrenata megalomania. Ora sta attuando un pazzesco piano di dominazione del mondo. Urge stopparlo. Dominic e compari si assumono la missione (ora si comportano come Avengers, lontani i tempi in cui erano gangsters motorizzati).

PERCHÈ VEDERLO

Perché al nono episodio la serie non sembra abbassare il tasso di adrenalina. Fra l'altro, azzeccati anche i nuovi cattivi della situazione: il fratellaccio (impersonato dall'ex lottatore John Cena) e la dark lady (Charlize Theron, da sempre più fascinosa come malvagia che nei panni di eroina).