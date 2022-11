"Gangster Squad", Seann Penn si "mangia" il film: un'interpretazione maiuscola

Giorgio Carbone Nato a Tortona (Al) il 19 dicembre 1941. Laureato in giurisprudenza a Pavia. Giornalista dal 1971. Per 45 anni coniugato all'attrice Ida Meda. Due figli. Critico cinematografico (titolare) per "La Notte" dal 1971 al 1995. Per "Libero" dal 2000 a oggi. Autore di tre dizionari: Dizionario dei film (dal 1978 al 1990); Tutti i film (dal 1991 al 1999); Dizionario della tv (1993). Vai al blog

GANGSTER SQUAD

Iris ore 21. Con Josh Brolin, Emma Stone e Sean Penn. Regia di Ruben Fleischer. Produzione Usa 2013, Durata: 1 ora e 53 minuti

LA TRAMA

Los Angeles fine anni 40. Il gangster Mickey Cohen ex pugile ha messo su un personakl impero del crimine. Giostra ogni traffico sporco della Città degli Angeli, dalla droga alla prostituzione. Un sergente irlandese John O' Mara è incaricato di metter su una squadra speciale per porre fine allo sconcio. Ci riesce perchè Cohen, più feroce che astuto, prende la cosa come un fatto personale, un regolamento di conti tra lui e O'Mara. Finchè alla fine sarà il poliziotto a prevalere.

PERCHÈ VEDERLO

Perché Fleischer che ha preso la storia da un fumetto, spara tutte le cartucce che consentivano al fumetto degli anni 40 di essere colle sue "striscie" un appuntamento quotidiano imprescindibile per i lettori di quotidiani (della striscia ha la velocità degli episodi, non si sono soste per quasi due ore). Sean Penn conferma la sua fama di essere il peggiore attore del mondo quando gli fanno fare gli eroi. Ma uno dei migliori se gli tocca il personaggio di brutto sporco e cattivo. Nei panni di Cohen si mangia il film.