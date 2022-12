Potere assoluto, Clint e il presidente Usa porcello e assassino

Giorgio Carbone Nato a Tortona (Al) il 19 dicembre 1941. Laureato in giurisprudenza a Pavia. Giornalista dal 1971. Per 45 anni coniugato all'attrice Ida Meda. Due figli. Critico cinematografico (titolare) per "La Notte" dal 1971 al 1995. Per "Libero" dal 2000 a oggi. Autore di tre dizionari: Dizionario dei film (dal 1978 al 1990); Tutti i film (dal 1991 al 1999); Dizionario della tv (1993). Vai al blog

07 dicembre 2022 a

POTERE ASSOLUTO

Iris ore 21

con Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 1996. Durata; 2 ore

LA TRAMA Un campione del furto con destrezza (tanti colpi in tanti anni e mai una volta che l'abbiano preso colle mani nel sacco) una sera è intento a razziare nella villa di un pezzo grosso di Washington. Pensava che la casa fosse deserta e invece all'improvviso si popola.. Il presidente USA è venuto lì a spassarsi colla giovane e bella moglie del padron di casa. Solo che il premier esagera collo spasso. Il suo sesso troppo pesante provoca una relazione violenta da parte della donna. Al punto che la guardia del corpo del presidente deve intervenire. La donna è uccisa.. Il ladro scappa. Ma la guardia del corpo l'ha visto. L'onesto malvivente si trova braccato. Dal bodyguard che lo vuole mettere a tacere. E dalla polizia che lo ritiene responsabile di omicidio. E il bello è che il poliziotto incaricato delle indagini è anche il boyfriend della figlia del ladro.

PERCHE' VEDERLO Perché anche se non è tra i grandi titoli della filmografia di Eastwood è pur sempre un intrattenimento mosso e coinvolgente. La capitale d'America è raccontata come un paese che non è più per vecchi. Vecchio il ladro che vede d'improvviso in crisi il suo piccolo mondo fatto di cattive azioni sempre compiute colle mani pulite . E vecchissimo il senatore USA, un "liberal" tradito da tutti. Da una nazione che non è più a sua immagine e somiglianza. Dalla giovane moglie. E dal suo cosiddetto migliore allievo, il presidente USA porcello e assassino..