Napoli, ecco perché ora è davvero la squadra favorita per lo scudetto: la profezia

Luciano Moggi Luciano Moggi nasce a Monticiano il 10 luglio 1937. Dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, vince sei scudetti (più uno revocato), tre Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Intertoto e una Coppa Uefa. Dal 2006 collabora con Libero e dal 13 settembre 2015 è giornalista pubblicista. Vai al blog

01 marzo 2022 a

a

a

La 27esima giornata ha segnato una tappa importante del campionato. Il Napoli infatto, vincendo a Roma contro la Lazio (1-2), ha coronato il sogno di tornare in vetta ricostituendo così la coppia Napoli- Milan che all'inizio, e per tante giornate, aveva comandato, a pari punti, la classifica. E pensare che queste due sono state le squadre più tartassate dal Covid, dagli infortuni e dalla Coppa d'Africa. Adesso sono in cima alla piramide e solo l'Inter potrebbe scalzarle avendo da recuperare la partita di Bologna, ammesso che possa uscire dal Dall'Ara con i tre punti. Secondo noi potrebbe essere proprio la squadra nerazzurra a contendersi il titolo con il Napoli. La citiamo perché fino ad oggi ha fatto più reti di tutte, nonostante i suoi attaccanti non siano tra i migliori goleador (Lautaro 11 gol e Dzeko 10): significativo però il fatto che la sua disposizione in campo, il modo di attaccare e fare la partita la renda imprevedibile tanto da mandare in gol diversi giocatori.

I miracoli non si ripetono: Juventus, la cupa profezia di Luciano Moggi su mister Allegri

I nerazzurri dovranno confrontarsi con il Napoli che conta la difesa migliore del campionato, ma non è nemmeno da trascurare il Milan che però ci sembra leggermente inferiore alle due perché subisce troppo (29 gol fino ad oggi). Ricordando la prima parte del campionato, quando la squadra campana, al completo, aveva la migliore difesa e il migliore attacco (e anche il miglior centrocampo), potremmo anche azzardare l'ipotesi che quella di Spalletti sia la formazione più forte di tutte, ora che può recuperare tutti i suoi giocatori e può finalmente allenarsi e pensare soltanto alla partita della domenica, essendo fuori da tutte le Coppe. All'Olimpico aveva cominciato meglio la Lazio che, però, non è riuscita ad andare in vantaggio per errori di mira e soprattutto perché Luis Alberto, solo davanti a Ospina, ha sbagliato "un rigore in movimento". Per tutto il primo tempo gli uomini di Sarri hanno fatto densità a centrocampo, cercando di scardinare la solida difesa azzurra, poi al 57' Spalletti ha sostituito Zielinski (poco brillante) con Elmas il quale, facendo da spalla ad Osimhen, è stato coinvolto in entrambi i gol. Da quel momento in campo c'è stato un Napoli diverso, più offensivo, che al 62' è andato in rete con Insigne per l'1-0, che poco dopo si è visto annullare un gol per fuorigioco e che, nonostante avesse il pallino del gioco in mano, è stato però trafitto all'88' da una grande bordata da distanza di Pedro che ha riportato le squadre in parità (1-1).

"La Juve paga i suoi errori". Allegri in stato confusionale, le bordate di Luciano Moggi

In quel momento, probabilmente, qualsiasi altra squadra si sarebbe arresa alla sfortuna, ma il Napoli invece ha reagito e si è ributtato a testa bassa nella mischia alla ricerca del gol della vittoria che è arrivato al 94' con Ruiz. Merito quindi al Napoli che ha fortemente voluto la vittoria e al suo allenatore che, in corso d'opera, ha apposto i giusti correttivi. Qualche critica invece al gioco della Lazio, pur bello in certi momenti, ma con il baricentro troppo alto che mette in crisi il reparto difensivo: lo dimostrano i 42 gol che la squadra di Sarri ha subìto fino ad oggi. Era poi questo il motivo per cui noi, presentando la partita, avevamo pronosticato i campani vincenti. Vince ancora il Verona (3-1 contro il Venezia), che si affaccia alla lotta per l'Europa: grande attore l'attaccante Simeone che con la tripletta di giornata si porta a quota 15 gol, terzo nella graduatoria dei marcatori dietro Vlahovic e Immobile. Una Roma sprecona riesce a prevalere in casa dello Spezia con un rigore al 99' che suscita polemiche a non finire. Prosegue intanto la lotta per la quarta posizione tra Juve e Atalanta (i bergamaschi ieri hanno vinto 4-0 contro la Samp e sono a -3 dai bianconeri, ma con una partita da recuperare): in ballo la qualificazione Champions.