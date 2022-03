La Samp di Giampaolo può fermare la corsa Champions della Juve

Luciano Moggi Luciano Moggi nasce a Monticiano il 10 luglio 1937. Dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, vince sei scudetti (più uno revocato), tre Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Intertoto e una Coppa Uefa. Dal 2006 collabora con Libero e dal 13 settembre 2015 è giornalista pubblicista. Vai al blog

12 marzo 2022 a

a

a

La coppia di testa (Napoli e Milan) scoppia alla 28esima giornata, quando la squadra di Pioli va a vincere contro il Napoli addirittura sul terreno amico del Maradona. Grazie a questa impresa il Milan è solitario in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull'Inter (che però deve recuperare la partita di Bologna) e tre sul Napoli che è terzo. I grandi esperti del nostro calcio raccontano che la legge di questo Milan sia di entusiasmare e vincere con le grandi (vedi appunto Inter e Napoli) e difettare con le piccole (vedi addirittura Salernitana e anche Udinese), con Pioli che, al sentire simili commenti, tocca però ferro visto che proprio stasera a S.Siro avrà di fronte l'Empoli.

"Solo un arrivederci". Stefano Sensi, ufficiale la firma con la Samp: come vuole riconquistare l'Inter

E non sarà certamente una partita facile, per i rossoneri, visto che la squadra toscana è ben dotata tecnicamente, veloce e decisamente più forte in trasferta che in casa per i rapidi ribaltamenti di fronte. Ovviamente i favori del pronostico sono tutti per il Milan e Pioli, nella conferenza stampa del pre-partita, ha spiegato: «Non ci deve essere l'ossessione del passato, ricordarselo è bene ma ogni partita è diversa dalle altre. Basta affrontare gli avversari con determinazione, come se fossero i più bravi. Ho poi la fortuna di avere a mia disposizione giocatori come Giroud e Ibrahimovic che sanno dare al gruppo esperienza e qualità. Basta vedere il francese quanto lavora per la squadra, come si muove con palla e senza per farsi trovare più facilmente dai compagni e attaccare meglio la profondità.

Zlatan invece esercita il suo carisma sul gruppo affinché tutti sappiano incontrare i bravi e meno bravi, sempre con lo stesso spirito vincente. In campo sa quando fare la partita e quando partire dal basso e giocando vicino a Leao cerca di sfruttare le grandi doti del portoghese, rammentandogli spesso che è meglio saltare un solo avversario anziché due assieme, perché ciò permette di dare più rapidamente la palla al compagno, nello spazio che si viene a creare, rendendolo meno marcabile dall'avversario».

Fabio Quagliarella-show, doppietta dopo un digiuno di 139 giorni: Samp stende Empoli

Il tecnico non ha mancato di far sapere di essere contento della sua squadra determinata e vincente. Noi ci accodiamo alla sua convinzione e diamo i favori del pronostico ai rossoneri. L'Inter, dopo la goleada rifilata alla Salernitana (5-0 con 2 gol di Dzeko e 3 di Lautaro), e dopo la vittoria di Liverpool in Champions sugli uomini di Klopp per 1-0 (ma non si è qualificata al turno successivo per aver perduto a S.Siro 2-0), ha dimostrato di aver ritrovato l'autostima necessaria che sembrava aver smarrito perdendo in casa con il Sassuolo (0-2 nella 26esima giornata).

Pertanto la vediamo vincente a casa del Toro, non certamente da sottovalutare. Il Napoli, dopo la sconfitta subìta contro il Milan, dovrà approfittare di questa giornata per andare a Verona a riprendersi i tre punti lasciati ai rossoneri, se vuole ancora continuare a sperare di vincere il titolo.La tradizione delle partite contro l'Hellas non è favorevole, ma in compenso l'aiuta la classe dei suoi giocatori, ammesso che non si sia smarrita con la sconfitta di domenica.

Vediamo gli azzurri napoletani vittoriosi. L'Atalanta, dopo la sconfitta patita a Roma (1-0) contro i giallorossi di Mourinho, sembra aver ritrovato forma e gol nella partita al Gewiss Stadium contro il Bayer Leverkusen in Europa League (vittoria 3-2), dove si è messo in bella evidenza Muriel con una doppietta. I nerazzurri riceveranno la visita del Genoa, in lotta disperata per non retrocedere, mentre la Dea deve assolutamente vincere se vuole ancora lottare con la Juve, che sarà impegnata a Genova contro la Sampdoria in una partita il cui risultato più probabile sembra il pari. È in gioco l'ultimo posto disponibile perla qualificazione in Champions.