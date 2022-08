Luciano Moggi, profezia sul Milan: "Vi dico dove fa il colpo"

Luciano Moggi Luciano Moggi nasce a Monticiano il 10 luglio 1937. Dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, vince sei scudetti (più uno revocato), tre Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Intertoto e una Coppa Uefa. Dal 2006 collabora con Libero e dal 13 settembre 2015 è giornalista pubblicista. Vai al blog

Siamo alla seconda giornata e ne sapremo un po' di più, anche perché i risultati della prima hanno fatto solo intravedere i pregi ma anche i difetti delle squadre, dovuti in parte ad una forma non ancora al top e altri invece cronici e quindi da pronto intervento visto che il mercato è tuttora in atto. Nelle grandi si nota soprattutto una forma imperfetta, dovuta al fatto che non fanno più ritiri e preparazione come una volta, ma se ne vanno in giro per il mondo a giocare amichevoli per raccogliere soldi che servono al bilancio: da qui la ragione di tanti infortuni. Quest' anno ha fatto eccezione il Napoli che, mantenendo regole antiche , ha fatto la solita preparazione nel solito ritiro e probabilmente ne trarrà benefici, almeno nel breve.

La squadra più indietro nella forma ci è sembrata l'Inter che in certe momenti della partita è stata messa sotto dalla carica agonistica del Lecce: ha subìto il gol del pareggio ed è dovuta ricorrere alla fine ai quattro attaccanti in campo che stanno a significare "la forza della disperazione", e non la mossa geniale del mister che deve infatti ringraziare la pancia di Dumfries se la palla, proprio all'ultimo minuto, è entrata nella porta leccese per il vantaggio interista. Magari Inzaghi dovrà sistemare anche la fascia dove giganteggiava Perisic nell'aiuto ai compagni e anche nel fare gol, ora occupata da Gosens con tutt' altre caratteristiche. Siccome, al netto di eventuali cessioni, riteniamo l'Inter tra le più forti del campionato, l'aspettiamo in progresso di forma e le concediamo i favori del pronostico stasera in casa con lo Spezia. Situazione differente per il Milan che, battendo a S.Siro l'Udinese, ha già dimostrato forma discreta, baricentro sempre alto che significa fiducia nei propri mezzi e gente che sa andare in gol nonostante l'opaca prestazione di Leao. A Pioli l'onere di evitare le sbadataggini che hanno portato la squadra a subire due gol. I campioni d'Italia saranno al Gewiss Stadium di Bergamo, contro l'Atalanta di Gasperini che alla prima giornata è andata a vincere immeritatamente contro la Sampdoria.

E ha mostrato i soliti vecchi difetti forse acuiti dalla scarsa forma: distrazioni in difesa, palle perse a centrocampo, scarso raccordo con le punte. È certo che Percassi, abituato più a vendere che a comprare, dovrà quest' anno mettere mano alla borsa se vuole riportare la Dea nella zona Champions. Ci sembra favorito il Milan.

La Juve si è presentata all'Allianz battendo nettamente il Sassuolo, e mettendo in evidenza la bontà di impianto con Bremer in difesa al posto di De Ligt e Di Maria a dare spettacolo di giocate in mezzo e sulla fascia, oltre a Vlahovic davanti, con la ferocia che gli è ormai consueta nella ricerca del gol. A Genova contro la Samp Allegri dovrà fare a meno di Di Maria ma pensiamo che coloro che scenderanno in campo saranno più che sufficienti per battere i liguri, tuttora alla ricerca di un padrone. Il Napoli, visto in forma a Verona dove ha vinto di goleada, rinforzato dagli arrivi di Raspadori e Simeone, ha possibilità di battere la matricola Monza, sconfitta in casa dal Toro. Spalletti però dovrà evitare le sbavature difensive che la squadra ha evidenziato a Verona. La Roma di Mourinho, pur vincendo a Salerno solo 1-0, ha messo in evidenza un impianto di tutto rispetto e dovrebbe alla fine aver ragione della matricola Cremonese. Per quel poco che abbiamo avuto modo di vedere ,secondo noi la Roma potrebbe anche essere una delle sorprese di questo campionato. Lazio e Fiorentina potrebbero rappresentare gli immediati rincalzi per l'E-League. Ma per loro la giornata riserva impegni difficili: la squadra di Lotito in trasferta col Toro e i viola nel derby toscano con l'Empoli. Due partite ad alta tensione che potrebbero finire pari.