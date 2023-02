Il Milan è tornato: perché può ancora far male al campionato

Luciano Moggi Luciano Moggi nasce a Monticiano il 10 luglio 1937. Dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, vince sei scudetti (più uno revocato), tre Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Intertoto e una Coppa Uefa. Dal 2006 collabora con Libero e dal 13 settembre 2015 è giornalista pubblicista. Vai al blog

Considerando il cammino spedito del Napoli, difficilmente si potranno verificare avvicendamenti in vetta alla classifica. La lotta per qualificarsi in Champions sarà, invece, dura e lunga, probabilmente fino alla fine del torneo tra cinque squadre, per soli tre posti: Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta, che seguono il Napoli a distanza abissale. Il Napoli, dopo aver fatto bottino pieno in campionato contro il Sassuolo, andava in Germania a misurarsi per la Champions con l’Eintracht di Francoforte, sesta in Bundesliga, a ridosso comunque delle prime. La curiosità dei più consisteva nel valutare, attraverso il risultato, se la cavalcata della squadra di Spalletti dipendesse dalla debolezza del nostro campionato o dal suo strapotere, visto che sta facendo incetta di record in patria. E la squadra di Spalletti chiariva presto il quesito dettando la sua legge anche in Germania, così come sta facendo in Italia.

Il calendario del campionato le riserva adesso l’Empoli al Castellani, una squadra composta di giovani di qualità che, per sua abitudine, incontra gli avversari a viso aperto, esente da alchimie tattiche difensive, non avendo tra l’altro, nelle proprie fila, grandi difensori per poter far diga davanti alla propria area. Dovendo stilare un pronostico non si può prescindere da una vittoria dei napoletani a meno che non accusino la fatica dell’infrasettimanale di Champions. Il Milan arriva alla partita di campionato contro l’Atalanta, dopo aver battuto a San Siro prima il Toro poi il Tottenham e il Monza. Una serie positiva che ha riportato nel gruppo rossonero quell’autostima esistente nel passato campionato che gli permise di laurearsi Campione d’Italia. Dall’altro canto l’Atalanta alterna quest’anno prestazioni positive ad altre negative. Dovessimo tener conto dell’alternanza dei risultati positivi e negativi sarebbe il turno favorevole per l’Atalanta. A noi sembra però che il Milan, in questo momento, abbia qualcosa in più della Dea, per cui le concediamo i favori del pronostico, anche se il pari non è da escludere.

Dopo aver fatto suo il derby della Madonnina e battuto l’Udinese, l’Inter si aggiudicava meritatamente anche il primo turno degli ottavi di Champions contro il Porto. In campionato il turno assegna all’Inter una partita difficile, il Bologna di Thiago Motta, al Renato Dall’Ara, tra l’altro un campo che l’anno scorso non portò molta fortuna ai nerazzurri. La situazione di adesso è sicuramente migliore di quella del passato, il pari ci sembra il risultato più attendibile, senza scartare la vittoria dell’Inter. La Juve, dopo aver pareggiato all’Allianz l’incontro di andata di Europa-League con il Nantes, andava a vincere al Picco contro lo Spezia. Poi a Nantes, nella gara ritorno, faceva sfoggio delle sue qualità e con un secco 3-0, con tripletta di Di Maria, si sbarazzava dei francesi, qualificandosi per gli ottavi.

E martedì il derby della Mole: tenendo conto di quest’ultima Juve e dell’ultimo Torino che, a stento, riusciva in extremis a pareggiare in casa con la Cremonese, dovremmo dare i favori del pronostico ai bianconeri. Sapendo però che il derby è una partita speciale, che può sfuggire a qualsiasi pronostico naturale, non ci sentiamo di escludere il pari. Un’ottima Roma, batteva all’Olimpico il Salisburgo per 2-0 e si qualificava agli ottavi di Europa-League. Il campionato le assegna un turno possibile in casa della Cremonese, da dove la Roma può tornare con i tre punti utili per continuare la corsa alla Champions. In Conference si qualificano la Lazio e la Fiorentina. In campionato la Lazio è favorita in casa con la Samp, mentre la Fiorentina dovrà battagliare in casa del Verona.