Napoli, frenesia e tensione: così Spalletti si è fatto fregare

Nella 32esima giornata tutti gli occhi erano puntati su Inter-Lazio e Napoli-Salernitana, i cui risultati avrebbero potuto consentire alla squadra di Spalletti di vincere matematicamente lo scudetto con 6 giornate di anticipo. L’Inter ha battuto la Lazio fornendo al Napoli l’assist che la squadra campana, però, non ha saputo cogliere: il pari (1-1) con la Salernitana ha scombinato infatti il programma, la festa è andata a monte e i tifosi napoletani si sono consolati con uno striscione: “storia e matematica volevano evidentemente un’altra data”. E pensare che nella città di Pulcinella era tutto pronto per tributare gli onori a chi, con pieno merito, sta stravincendo questo campionato.

Il meraviglioso pubblico napoletano già pregustava la gioia di potersi riversare nelle strade con sciarpe, bandiere e cori inneggianti ai propri beniamini in una manifestazione che solo il cuore di Napoli e dei napoletani sanno improvvisare. Purtroppo la squadra, presa dalla tensione del momento, non è riuscita a prevalere sugli avversari e la gran voglia di vincere l’ha resa frenetica tanto da andare in vantaggio ed essere poi raggiunta, essendole venute a mancare le solite giocate e perfino l’incisività di Osimhen e Kvaratskhelia. Si tratta solo di un rinvio, ha precisato Spalletti a fine gara, che non farà altro che allungare il godimento dei tifosi partenopei che intanto, in coro, cantavano «La festa sa da fare e si farà». Il week end era iniziato con Roma-Milan, sfida delicata per la qualificazione in Champions.

La partita non ha rispettato le previsioni, è stata piuttosto bruttina, fatta più di “botte”che di giocate, ed è finita 1-1, con i gol tutti nell’extra-time. Stasera, a S.Siro contro la Cremonese, al Milan i favori del pronostico. Per la Roma impegno più complicato a Monza: si fa preferire il segno del pari. Più emozionante la gara di Torino per i due bellissimi gol messi a segno dall’Atalanta, tornata in corsa per la Champions essendosi portata a soli due punti dalle quarte: i nerazzurri hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Zappacosta e Zapata. Stasera la Dea è favorita: gioca in casa contro lo Spezia. L’Inter, invece, ha battuto la Lazio 3-1 con pieno merito, dimostrando di attraversare un buon momento, soprattutto quando Inzaghi ha inserito Lautaro (autore di una doppietta), Chanaloglu e Gosens, e in campo c‘era già un Lukaku ritrovato, in stato di grazia come non mai, autore tra l’altro di due assist. Bene Darmian, Barella e Brozovic che hanno sovrastato il centrocampo laziale cancellando Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Stasera, al Bentegodi, ci sembra che l’Inter, in grande autostima, possa prevalere sul Verona, mentre la Lazio, all’Olimpico, possa battere il Sassuolo.

La Juve ha pareggiato a Bologna (1–1), convincendo a metà. I soliti critici parlano di una partita divertente per le occasioni capitate da ambo le parti. Dicono di una Juve che aveva finalmente alzato il baricentro senza tener conto che la squadra felsinea non marca, si esprime con il suo possesso palla e arriva in area utilizzando il contropiede. Contro simili avversari è più facile alzare le linee, non avendo tra l’altro attaccanti di peso da marcare nella propria area. Per esprimere quindi giudizi appropriati, occorre tener conto di questi particolari oltre a sapere che l’attacco del Bologna è tra i peggiori del campionato (41 gol fatti) e anche la difesa è tra le peggiori (40 gol subiti). Meglio quindi rimandare il giudizio a dopo Juventus-Lecce di stasera. Al Franchi, infine, la Fiorentina ha dimostrato di essere in gran salute e ha battuto 5-0 la malcapitata Sampdoria. Stasera la squadra viola sarà ospite della Salernitana all’Arechi: il pari è il risultato più probabile.