Napoli, che festa in città. Sembrava di essere a Capodanno

Luciano Moggi Luciano Moggi nasce a Monticiano il 10 luglio 1937. Dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, vince sei scudetti (più uno revocato), tre Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Intertoto e una Coppa Uefa. Dal 2006 collabora con Libero e dal 13 settembre 2015 è giornalista pubblicista. Vai al blog

Udinese-Napoli (1-1) ha ufficializzato lo scudetto della squadra di Spalletti. Gli azzurri, oltre a comandare la classifica fin dall’inizio, sfoggiano il capocannoniere del campionato (Osimhen), la migliore difesa e il migliore attacco. Per questo hanno vinto per distacco, con cinque giornate di anticipo, facendo impazzire di gioia i tifosi. E noi con loro, perché è impossibile non essere travolti dalla passione di gente che ride per la felicità di aver vinto e al tempo stesso piange per la commozione. Uno spettacolo coreografico nello spettacolo calcistico che solo Napoli e i napoletani sanno offrire. Chi vi parla lo sa perché ha vissuto simili esperienze dirigendo questa gloriosa società quando ha conquistato campionati, Coppa Uefa, Coppa Italia e Supercoppa, ma anche quando ha perso lo scudetto col Milan, uscito dal San Paolo tra gli applausi degli sportivissimi tifosi napoletani. Giovedì, intanto, una folla immensa e festosa si è divisa tra chi è andato alla Dacia Arena di Udine a incoraggiare la squadra e i 60mila che hanno assistito alla sfida dal maxi schermo al Maradona assieme al presidente De Laurentiis che, anziché andare al seguito della squadra, ha preferito gioire con la sua gente. A fine partita tutti a godersi lo spettacolo dei botti che hanno illuminato la notte di Napoli e della costiera: sembrava di essere tornati a Capodanno. Bravi veramente tutti, dalla dirigenza a Spalletti e ai giocatori, soprattutto quelli nuovi, che il mister ha saputo integrare assemblando un gruppo coeso che ha voluto e saputo vincere.



Mentre Napoli ha festeggiato il terzo scudetto, Inter, Lazio e Atalanta hanno conquistato punti importanti per la corsa Champions. La squadra di Inzaghi ha dato spettacolo a Verona vincendo in goleada (6-0), i biancocelesti hanno battuto 2-0 il Sassuolo conservando il secondo posto e i bergamaschi hanno superato 3-2 lo Spezia. Milan e Roma, invece, si stanno tuttora leccando le ferite non essendo riuscite ad andare oltre il pari contro Cremonese (1-1) e Monza (1-1). Strana vita per gli allenatori delle due milanesi, un giorno sull’altare e un altro nella polvere a seconda dei risultati. A stare sull’altare ora tocca a Inzaghi che, quasi per abitudine, viene dato sull’orlo dell’esonero appena perde una gara. Noi lo riteniamo un buon allenatore al quale magari manca l’esperienza del motivatore per le partite ritenute facili, gare in cui i nerazzurri hanno spesso perso punti. Pioli, al contrario, era considerato il salvatore della patria con il merito di aver portato la squadra, non favorita, a vincere lo scorso scudetto.



Siccome è estremamente difficile vincere un titolo, ma ancor più difficile è saperlo difendere, Stefano ha avuto qualche attimo di sbandamento, compensato ampiamente dalla vittoria in campionato sul Napoli e dalla qualificazione in semifinale di Champions. È bastato però il pari in casa con la Cremonese per ritornare a discutere sulle sue competenze. Noi siamo dalla sua parte ritenendolo un bravo allenatore. Magari dovrebbe fare meno uso del turnover massiccio nelle partite ritenute facili. O, magari, dovrebbe mandare in campo subito i titolari a sistemare il risultato, anziché metterli in panca e utilizzarli a situazione compromessa, come nel caso della Cremonese. Incombe intanto la 34esima giornata che mette a confronto proprio le squadre che stanno lottando per la Champions. All’Olimpico si giocherà Roma-Inter: ci sembra che lo stato di forma attuale sia a favore dei nerazzurri e il pari è il risultato più probabile, anche se la squadra di Inzaghi potrebbe vincere. A San Siro ci sarà Milan-Lazio e i rossoneri possono conquistare i tre punti. La Juve, a Bergamo con l’Atalanta, potrebbe strappare il pari, anche se non è da escludere la vittoria della Dea.