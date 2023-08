Milan, la sentenza finale di Moggi: perché sono avanti. E sulla Juve...

Luciano Moggi Luciano Moggi nasce a Monticiano il 10 luglio 1937. Dirigente di Roma, Lazio, Torino, Napoli e Juventus, vince sei scudetti (più uno revocato), tre Coppe Italia, cinque Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Intertoto e una Coppa Uefa. Dal 2006 collabora con Libero e dal 13 settembre 2015 è giornalista pubblicista. Vai al blog

31 agosto 2023 a

a

a

È presto per dare giudizi sul campionato, visto che siamo solo all’inizio e incombono ancora gli ultimi giorni di mercato, e per ora quindi ci limiteremo ad osservare il cammino iniziale delle squadre. Milan, Inter e Napoli viaggiano già a punteggio pieno e se Pioli da S.Siro e Garcia dal Maradona hanno chiamato, Inzaghi ha risposto per le rime da Cagliari. I rossoneri hanno surclassato il Toro 4-1 e Giroud comanda la classifica dei cannonieri con 3 reti al pari di Osimhen, che con il suo Napoli campione d’Italia ha battuto il Sassuolo 2-0. L’Inter ha vinto 2-0 a Cagliari e anche Lautaro è a quota 3 reti. Delle battistrada l’unica a destare qualche perplessità era il Milan per i tanti cambi effettuati e quindi per una amalgama difficile da trovare. Pioli ha però stupito tutti e in breve tempo ha superato il periodo di rodaggio presentando al tifoso milanista una squadra di piedi buoni che, oltre a divertire, fa la partita e riempie l’area di rigore avversaria con la veemenza di Pulisic e le intuizioni di Giroud, mentre Theo Hernandez e Leao formano una fascia sinistra in grado di creare problemi a qualsiasi difesa avversaria.

Manca qualcosa a centrocampo che possa dare forza fisica e qualità: il rientro di Bennacer potrebbe essere il toccasana. Il Milan sarà l’avversario di chiunque aspiri a vincere il titolo, Napoli compreso. Anche se la squadra di Garcia è l’unica a non aver destato perplessità iniziali avendo mantenuto la stessa intelaiatura (meno Kim, passato al Bayern Monaco) che gli ha permesso di vincere il titolo. Quest’anno dovrà combattere però con avversari più agguerriti e compatti come le due milanesi, e per tentare di ripetersi dovrà faticare. Specialmente incontrando l’Inter, già forte nel passato e ancor più forte adesso con i nuovi arrivati Thuram, Frattesi, Cuadrado, Sommer, Carlos Augusto, Arnautovic e Pavard. I nerazzurri hanno vinto a Cagliari con una facilità disarmante, forti di un centrocampo che fa girare la palla tanto velocemente da far girare anche la testa agli avversari, con sovrapposizioni perfette come quella di Thuram e Dumfries in occasione del primo gol. La freddezza poi di Lautaro, tipica dell’attaccante di razza, ha fatto il resto. Calhanoglu è la mente pensante, i cui palloni vanno sempre a cercare i compagni liberi, Barella l’uomo che sa conquistare la palla per far ripartire la squadra e al resto pensano gli attaccanti. Sarà un avversario difficile per tutti.



Passo falso della Juve contro il Bologna. Completamente un’altra squadra rispetto a quella vista vittoriosa a Udine. Male il centrocampo con Rabiot e Locatelli, bene Vlahovic nonostante sia stato servito poco, male sia Bremer nella marcatura di Zirkzee che Alexandro. Sembrava, insomma, tornata ad essere la squadra che nel recente passato veniva criticata per il non gioco e con lei il suo mister Allegri, in una gara tra l’altro costellata dai grandi errori sia arbitrali che del Var. Tant’è che Rocchi fermerà l’arbitro Di Bello e i componenti del Var. Inizio pessimo delle due romane. Male la Roma, lenta, impacciata e senza idee, che ha perso 2-1 col Verona dopo aver impattato in casa con la Salernitana. Ora è arrivato Lukaku, accolto come il salvatore della patria. Ci vorrà ben altro per risollevare il morale del popolo romano. Peggio della Roma comunque la Lazio che, dopo essere stata sconfitta a Lecce, ha perso in casa con il Genoa. Sono le squadre che, assieme all’Atalanta sconfitta a Frosinone 2-1, ci sembravano, anche all’inizio, non essere in grado di ripetere le imprese del passato campionato. Strano il cammino della Fiorentina che nella prima di campionato ha dominato a Genova (4-1) e poi, in casa, si è fatta raggiungere sul pari dal Lecce dopo essere in vantaggio di due gol.