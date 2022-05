L'arte come militanza, da Ambrogio Lorenzetti ai giorni nostri

Nicoletta Orlandi Posti Nicoletta Orlandi Posti è nata e cresciuta alla Garbatella, popolare quartiere di Roma, ma vive a Milano. Giornalista professionista e storica dell'arte, cura su LiberoTv la rubrica "ART'è". Nel 2011 ha scritto "Il sacco di Roma. Tutta la verità sulla giunta Alemanno" (editori Riuniti); nel 2013 con i tipi dello stesso editore è uscito "Il sangue politico": la prefazione è di Erri De Luca. Il suo romanzo "A come amore", pubblicato a puntate su Facebook, ha dato il via nel 2008 all'era dell'e-feuilleton. A febbraio del 2015 è uscito il suo primo ebook "Expo2051". Nel 2016 Castelvecchi ha pubblicato il suo libro "Le bombe di Roma"; nel 2019 è uscita la seconda edizione. Sta lavorando a un romanzo erotico. Il titolo del blog è un omaggio al saggio del prof Vincenzo Trione. Vai al blog

Ci sono artiste e artisti che “si interrogano sulle emergenze del nostro tempo. Aprono piste sulla superficie della cronaca. Si impegnano in atti concreti, coraggiosi, visionari. Per immaginare un altro presente”. Artivisti, li chiama Vincenzo Trione nel suo libro nel libro “Artivismo. Arte, politica, impegno” (Einaudi, pag. 220). Da questo saggio prende il titolo del mio blog che vuol dar conto dell’arte come forma di militanza. Del resto, nei tempi oscuri che stiamo vivendo l'arte non può che essere politica e qui troveranno spazio le artiste e gli artisti che con le loro opere mandano un messaggio, costringono a guardare la realtà con occhi diversi, oppure te la sbattono in faccia in tutta la sua brutalità, violenza, orrore. Mi interessa chi mischia i piani della percezione per svelare qualcosa che è sempre stato sotto gli occhi ma che non è mai stato visto dando valore al “più immondo degli escrementi”.

Cerco - per usare le parole del prof. Trione - chi crea nuove favole, chi fa narrazioni diverse, eccentriche, provocatorie e paradossali adatte a dire le “trasformazioni ultrarapide” dell’attualità. Senza distinzione tra epoche storiche e medium artistici. Proprio come suggerisce Trione che inizia il suo saggio parlando dell'Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena e che mette nella storia dell’arte politica le immagini fotografiche che meglio di tante analisi economiche, sociologiche e geopolitiche riescono a descrivere le ferite dell’umanità e che sul televisore o sullo smartphone ci informano in tempo reale sulle fattezze dell’apocalisse che potrebbe travolgerci.