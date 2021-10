La luce, la storia e il clima privilegiato di Aix-en-Provence

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Immersa in una luce che le regala un clima privilegiato, Aix-en-Provence è una città la cui eleganza si rivela passeggiando lungo le vie e nelle piazze, sempre animate. Qui la storia, i piaceri dello shopping, la nobiltà dell’arte, l’allegria dei dehors, le bellezze architettoniche e le meraviglie del barocco si godono ogni giorno durante una semplice promenade. Ogni fontana e ogni palazzo ha qualcosa di magico e segreto da raccontare, mentre le case di campagna sono ricche di parchi e giardini, come ai tempi antichi. Inoltre la città offre molto da vedere e da scoprire e ti accoglie in tutte le stagioni dell’anno, in particolare in autunno con il suo foliage.

Potrete poi continuare la vostra esplorazione nei dintorni di Aix riscoprendo i monumenti, i castelli, le cappelle, gli oratori ed altri tesori del patrimonio monumentale. La gita poi potrà diventare gastronomica grazie alla buona tavola con le prelibatezze e specialità tipiche della Provenza, alle feste di paese e alle vigne che vantano ben cinque marchi DOC. Immerso poi nel verde lussureggiante della terra di Aix en Provence, troviamo lo Château de la Gaude, una bastide del XVIII secolo che apre le sue porte in questo luogo ricco di vita e convivialità che esalta l'arte di vivere intorno al mondo del vino, della cultura e della gastronomia. Il suo parco ricorda la magnificenza dei giardini di Versailles, un luogo fuori dal tempo nel cuore dei vigneti e la vista a picco sulla Sainte Victoire.