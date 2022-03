L'iconica Beverly Hills e le star di Hollywood

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

03 marzo 2022 a

a

a

Quando si pensa ad una vacanza una delle mete più gettonate è senz’altro la California. Ma volendo concentrarsi su una sola zona di questo stato questa volta mi dirigo al centro-sud, nell’area di Los Angeles nota per il clima, le spiagge, lo sport, il culto per l’attività fisica, i parchi a tema, Hollywood e il mondo del cinema con i vicini quartieri, in realtà cittadine, che notoriamente contraddistinguono un certo “status” sociale. Sto parlando di Beverly Hills, che conta circa 37.000 abitanti e che si trova fra Los Angeles, Santa Monica Mountains e West Hollywood, non distante da Bel Air e Holmby Hills. Nell’immaginario collettivo di chi non è mai stato qui, questa mitica cittadina è nota per film e telefilm come Pretty Woman, Beverly Hills Chihuahua, Beverly Hills 90210 e Beverly Hills Cop, girati proprio qui. In realtà, in origine, Beverly Hills era ben diversa da quanto possiamo vedere oggi. Ai tempi della sua fondazione era un ranch dove si coltivavano fagioli, poi nel 1914 arrivarono investitori in cerca di petrolio ma trovarono acqua anziché ”l'oro nero”. Ma com’è veramente la località di Beverly Hills ai giorni nostri? È una comunità benestante in una lussuosa area collinare in cui la gente vive nel comfort e nell’agio fra ville, macchine lussuose, strade alberate ben curate, con negozi, boutique di lusso e ristoranti di ottimo livello. Tanti alberghi, molti dei quali con “molte ” stelle, chiese, parchi e il municipio ma nessuna industria, niente ospedali e neppure cimiteri. Per questo si dice che “nessuno nasce e nessuno muore a Beverly Hills“.

Dato lo stile, lo charme e i dollari che circolano, non sorprende che una delle città con cui è gemellata sia Cannes in Costa Azzurra. Lungo le strade di Beverly Hills però non ci sentiamo in un luogo particolarmente snob perché, pur passando davanti a edifici di un certo impatto architettonico, vedendo circolare limousine e macchine dai brand come Ferrari, Cadillac e Rolls Royce ci viene da dire che il lusso c’è, si vede, ma non è così ostentato. In ogni caso sono venuta qui per proseguire la scoperta delle tante facce degli States e continuo a passeggiare in questo piacevolissimo angolo di verde cercando di cogliere il più possibile quanto è intorno a noi.

Per esempio, l'area delimitata da Santa Monica Boulevard, da Wilshire Boulevard e da North Crescent Drive, è la zona commerciale di Beverly Hills denominata anche “Golden Triangle”. Su queste vie si affacciano negozi, ristoranti e gallerie d’arte fra i più lussuosi al mondo. Dovete inoltre sapere che Beverly Hills è tagliata in due da un’arteria famosissima, Rodeo Drive, l’icona per eccellenza e la strada commerciale più nota della città e una delle più rinomate al mondo per le boutique di stilisti italiani, dei brand più in voga dell’alta moda, nonché per gioiellerie di livello mondiale. E poi si può svoltare su Two Rodeo, la copia di una via commerciale europea dai costi stelllari e dove ci si accorge di esserci quando si nota una particolare scultura: un lucente busto denominato Torso realizzato dall’artista Robert Graham. Da qui inizia anche la "Walk of Style" dove nella pavimentazione sono incisi non solo i nomi di stilisti, gioiellieri e maestri dello stile ma anche di personaggi simbolo di stile ed eleganza che hanno fatto epoca. Io soggiorno al The Beverly Hills Hotel che per oltre un secolo è stato il luogo delle luci più brillanti di Hollywood, il massimo del glamour. Ti senti infatti come una star del cinema nel momento in cui oltrepassi l'iconica segnaletica, sali sul caratteristico tappeto rosso ed entri nella grande hall. Si dice che qui gli ospiti abbiamo il "diritto al meglio di tutto, a prescindere dal costo".

Questo eccellente albergo di Los Angeles è anche famoso per aver ospitato nel corso degli anni i reali di Hollywood ed è circondato da 12 acri di giardini tropicali e fiori esotici con le mitiche palme di Los Angeles che si ergono alte sullo sfondo del brillante cielo blu. The Beverly Hills Hotel si trova nelle immediate vicinanze dei centri degli affari e dei divertimenti di Los Angeles mentre l'aeroporto internazionale di Los Angeles è a soli 40 minuti e il Pacifico non molto più lontano.

Il ristorante dell'hotel, "Polo Lounge", è stato il luogo preferito da generazioni di star e affaristi di Hollywood. Con la sua spettacolare serie di palme e fiori, il patio è uno dei migliori e più graziosi ambienti per pranzare all'aperto a Los Angeles. Altrettanto meraviglioso per una colazione soleggiata o una notte scintillante di musica soft molto spesso circondati da volti noti del cinema e della musica.

Dormo nella Junior Suite Patio, un lussuoso esempio di moderno stile californiano con vista sulla città e sui lussureggianti giardini esotici. Famosi i letti di questo esemplare hotel, gloriosamente enormi e comodi con le lenzuola in cotone su misura ricamate con il logo The Beverly Hills Hotel e ricoperte da un morbido piumino. Insomma, essere nel centro di questa famosa e simbolica città per un attimo ti fa dimenticare ciò che accade nel mondo, avvolta dall'atmosfera hollywoodiana di questa magica struttura alberghiera che possiede qualcosa di raro che supera il concetto banale del lusso fine se stesso. Questo luogo possiede infatti l'allure e l'anima di un posto che ha respirato per decenni i fasti e la gloria di tutte le celebrità del cinema e della musica che vi hanno soggiornato e tutto ciò non può che arricchire The Beverly Hills Hotel di un impareggiabile fascino onirico.