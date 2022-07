L'eccellente cucina dello chef Valentino Cassanelli

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Grazie alle sue esperienze lavorative internazionali lo Chef Valentino Cassanelli, alla guida del Lux Lucis, ristorante stellato ospitato sulla terrazza panoramica dell’Hotel Principe, 5 stelle lusso a Forte dei Marmi, riesce a conquistare i palati più esigenti grazie alla sua cucina creativa, contemporanea e raffinata.



Una vita densa di viaggi che regala una marcia in più ai suoi piatti che elaborano le esperienze lontane per riportarle sul territorio. Nasce a Modena nel 1984 e la cucina lo folgora fin dall’infanzia quando osservando la nonna fare la sfoglia immaginava il suo futuro. La sua passione e il suo desiderio di crescere professionalmente lo portano a Londra dove passa dalla trattoria di lusso “Locanda Locatelli ” al precursore della cucina fusion “NOBU”. Torna in Italia dove inizia la sua esperienza da “Cracco” a Milano, presso il quale Cassanelli lavora dal 2007 al 2009. Ed è Carlo Cracco assieme a Matteo Baronetto che lo portano a collaborare con alcuni dei più importanti Chef del

Mondo. A Febbraio 2012 approda al Principe Forte dei Marmi come Executive Chef e responsabile del food & beverage, mentre a Maggio dello stesso anno dà vita al Lux Lucis, il ristorante di punta della struttura.

Miglior Chef della Versilia per il 2014 ottiene i riconoscimenti sulle più importanti guide gastronomiche. Nel 2015 si aggiudica il premio Guida Touring “Top di Domani” per il talento e la passione con cui guida l’acclamata brigata di cucina.

I suoi piatti sono una rinomata espressione della cucina italiana, traendo ispirazione dalle sue esperienze di vita e dalla ricca biodiversità della Versilia. Il tasting menu "Via Vandelli" ripercorre l'antica via che congiunge Modena alla Toscana, la stessa strada figurativamente intrapresa dello chef. Ogni creazione culinaria in questa esperienza di fine dining è una tappa dove i sapori e gli ingredienti raccontano ed esprimono il territorio. Il suo ristorante stellato Lux Lucis si trova sulla terrazza panoramica dell'Hotel Principe Forte dei Marmi sullo stesso piano in cui si trova anche il multi-premiato 67 Sky Lounge Bar. Oltre al divino abbinamento vini dell'eccellente Maître Sommelier Sokol Ndreko, da quest'anno è possibile gustare anche uno speciale servizio degustazione di cioccolata e tè, quest’ultimo in collaborazione con La Via del Tè di Firenze, con infusione direttamente in sala.