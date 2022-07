Domaine de Murtoli, un luogo unico al mondo in Corsica

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

25 luglio 2022 a

a

a

Luogo unico e atipico in Corsica, il Domaine de Murtoli ti offre tutta l'essenza dell'isola della bellezza, come un viaggio onirico nel tempo. Un Resort unico al mondo, primordiale, come se non avesse subito le tracce del passaggio dell'Uomo sulla sua terra, come un ritorno alle origini.



Questo Domaine a cinque stelle, già atipico per la sua posizione unica, offre un soggiorno sorprendente nelle 20 ville e residenze in pietra del 17° secolo, dislocate in questa incantevole area, tutte con immenso parco privato e piscine scavate nella roccia. 2500 ettari di tenuta a sud ovest dell'isola con boschi, orti, campi di elicriso e pascoli affacciati su 7 chilometri di spiaggia e calette. Il posto ideale per chi cerca la pace, dove le giornate trascorrono al mare, andando a cavallo, facendo wine tour o facendosi coccolare nella Spa. Di sera ci si rilassa godendo dei sapori della cucina del posto, volendo anche in uno spettacolare ristorante in grotta. Per un'esperienza più completa, potrete degustare i prodotti dell'azienda agricola del Domaine, di mare e di terra. Assaporare la cucina locale (vitello, agnello, frutta e verdura di stagione, miele, olio d'oliva del frantoio prodotto in loco, i formaggi delle loro pecore, latte, uova e altri frutti di mare e ricci di mare) orchestrata dall'eccellente Executive Chef Laurent Renard, in uno dei tre tavoli della tenuta: la Ferme (1 stella nella guida Michelin con lo chef Mathieu Pacaud in residenza estiva), la Plage (ristorante nella stupenda spiaggia) o la Grotte (il ristorante nella grotta). Il Domaine è traboccante di animali. Ammirerete mucche che si dissetano nel fiume Ortolo, pecore che pascolano sui prati verdi, pernici e fagiani che volano via, cinghiali che attraversano i campi e scompaiono nella macchia mediterranea, germani reali che si scuotono su uno stagno e bovidi che al mattino che prendono il sole sulla spiaggia. L'orto è il regno del Domaine in cui si coltiva: rosmarino, basilico, fragole, melanzane, zucchine, pomodori a grappolo, zucca, cavoli, verdure invernali, limoni e mandarini. Che si chiami Brocciu, Brocciu Passu o Tome, il formaggio prodotto a Murtoli proviene da un gregge di 500 capre che pascolano pacificamente nel podere.

Questa razza corsa è allevata da secoli per produrre formaggio. Ancora oggi è fondamentale per l'attività agropastorale dell'isola. L'azienda agricola Murtoli produce in proprio il Brocciu AOP fresco, il Brocciu Passu AOP e la Tome Sartenaise affumicata. Oltre al formaggio, i prodotti più emblematici dell'isola rimangono i salumi. In Corsica, l'allevamento dei maiali è una tradizione pastorale ancestrale basata su una razza endemica corsa chiamata «Nustrale». I maiali vengono allevati nella natura selvaggia, nutrendosi delle risorse naturali delle montagne e seguendo il ritmo naturale delle stagioni. In autunno i maiali si dirigono verso i castagneti e le querce per trovare ghiande e castagne cadute a terra. Murtoli si dedica incessantemente alla valorizzazione delle tradizioni e dei prodotti dell'isola, lavorando esclusivamente con produttori locali di fiducia, garanti del saper fare ancestrale. Assaggerete il Prisuttu - Prosciutto crudo locale, Coppa, Lonzu e altre Panzette servite delicatamente su un tagliere di olivo, oppure in inverno il Figatellu grigliato lentamente nel camino.

Con paesaggi mozzafiato e una natura incontaminata, potrete anche prendere in considerazione lunghe escursioni, godere dell'immenso campo nel Golf Murtoli di 12 buche, uno dei campi più scenografici al mondo, progettato dall'architetto Kyle Philipps o rilassanti passeggiate a cavallo (grazie al centro ippico Fior di Lezza, situato nella valle de l'Ortolo). Insomma: ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Nel Domaine de Murtoli potrete anche soggiornare nel 5 stelle Hotel de la ferme, un luogo fedele allo spirito Murtoli con lussuose suite e camere. Nel cuore dell'azienda agricola che rifornisce i tre ristoranti in loco, l'hotel si trova di fronte al Murtoli Golf Links e offre ai suoi ospiti un'atmosfera tipica della Corsica, che unisce fascino antico, autenticità e un tocco di modernità. Ogni camera mostra il proprio arredamento, con in particolare mobili e materiali antichi, caminetti o anche stufe a legna... Un momento davvero eccezionale in un luogo altrettanto eccezionale.





www.murtoli.com

www.france.fr

www.visit-corsica.com