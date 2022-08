Val di Fassa, l'estate è magica

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

La Val di Fassa è una delle eccellenze turistiche del Trentino, grazie alle stupende Dolomiti e all'ospitalità ladina, che offre hotel per ogni esigenza in caratteristiche località, per soggiorni all'insegna dello sport sia d'estate che d'inverno, a contatto con la natura. D’estate la Val di Fassa, inoltre, è una vera palestra a cielo aperto e soddisfa le aspettative di chiunque cerchi una vacanza attiva a stretto contatto con la natura, con un calendario di eventi sportivi di alto livello che si susseguono per tutta la stagione estiva. Proprio qui la natura si unisce al benessere grazie all' Olympic Spa Hotel. In questa incantevole struttura potrete fare passeggiate a piedi nudi, Tai Chi, trekking, footing nei boschi, colazioni in baita e molti altri servizi su misura pensati dalla famiglia Pellegrin, che dal 1963 apre le porte dell'Olympic Spa Hotel.

La magia del mattino e l’effetto benefico che l'acqua può avere su di voi, grazie ad un rilassante bagno nella piscina riscaldata con vista sul Catinaccio, è un'esperienza da provare. Lasciatevi poi sorprendere dalla deliziosa colazione all’aperto a bordo piscina dell'Olympic Spa Hotel, il primo Adult Only Hotel che ha vinto nel programma di Bruno Barbieri come miglior hotel in Trentino. Questo originale boutique hotel vuole far provare alle coppie datate le emozioni di quando erano fidanzati, mettere offline lo stress e attivare l'emozione di essere in un'isola di pace in cima alle montagne più belle del mondo. Una fuga sensoriale dalla routine, un luogo con una grande attenzione verso l'ambiente e la sostenibilità. Una camminata tra i monti alle prime luci del mattino, un campanaccio che suona, una baita di montagna e le prelibatezze della Val di Fassa. A seguire passeggiata a piedi nudi nel bosco o ad occhi chiusi a contatto con la natura. La cucina è molto attenta alla qualità della materia prima e ogni sera il menù cambia con i piatti prelibati dello Chef. A colazione o durante il giorno potrete assaporare gli autentici prodotti del Trentino, come il formaggio, lo speck, le mele, le torte fatte in casa, lo yogurt di malga, i frutti di bosco. Oppure fare un cheese-nic in collaborazione con la Strada dei Formaggi. La Spa Te Jaga vi attendono per una rilassante sauna che vi permetterà di ritrovare il vero contatto con la natura.. La filosofia olistica della SPA Te Jaga rispetta le esigenze individuali: sa che ognuno di noi è unico ed è per questo che il team di operatori esperti, guiderà ciascun ospite in un percorso emozionale e personalizzato. Te Jaga SPA nasce con l’intento di ricreare e far sperimentare un tipo di benessere d’altri tempi: quello che si respirava nei “Bait” durante le lunghe estati in Val di Fassa. Nella Spa privata alle pendici delle Dolomiti troverete un bagno turco, la biosauna alle erbe, gli idromassaggi, due letti per massaggi e trattamenti a base di cosmetici naturali, che racchiudono tutti i principi benefici della Val di Fassa.

E per completare il vostro momento di assoluto relax, vi verranno serviti thè, crudités e una squisita selezione di frutta fresca. La nuova piscina esterna panoramica riscaldata 33/34° dell’Olympic SPA Hotel in Val di Fassa è l’ideale per una nuotata tra le Dolomiti o per piacevoli momenti di relax nell’acqua calda, mentre attorno l'atmosfera frizzante della montagna vi ricaricherà di nuova energia. Sia dentro al centro benessere che all’esterno troverete l’idromassaggio. D'impatto il panorama delle camere e suite: il verde dei boschi vi abbaglierà. Inoltre le camere e le suite, una diversa dall'altra, vi stupiranno per l'originalità e il romanticismo dell'arredamento. La suite Marmolada, per esempio, è romantica e ampia con caminetto, ideale per la coppia, con sauna a infrarossi e balcone con vista sul Catinaccio. Dispone di ampio letto circolare con soffitto stellato, un bagno spazioso ed elegante con vasca idromassaggio jacuzzi in camera. Questo ambiente è dedicato al ghiacciaio della Marmolada, per questo motivo, troverete una riproduzione in scala della vecchia funivia della Marmolada. Oppure la Suite Te Aga: potrete coccolarvi sul morbido letto vista Dolomiti e avrete come la percezione di avere come un giardino privato sotto un cielo stellato quando cala la sera. Inoltre novità assoluta: le nuove 10 Natural Suite dedicate al benessere, al desiderio di staccare la spina e all'idea di vivere la filosofia green. Un progetto di design, fortemente voluto dalla famiglia Pellegrin. L'Olympic SPA Hotel dunque si amplia e si rinnova secondo un modello sostenibile, che punta a valorizzare la proprietà e a integrarla con il paesaggio circostante. Dalle nuove suite immerse nel prato, con terrazze e patii interni, alla sauna in cima agli alberi, da raggiungere attraverso un percorso aereo. Il progetto dello studio noa* mimetizza il nuovo, gioca con il profilo delle montagne e regala agli ospiti l’emozione di un legame forte e sincero con la natura. Magia allo stato puro. www.olympicspahotel.it



