Le ninfe leggiadre di Osvaldo Moi al Milano Off Fringe Festival

Le opere dell'artista Osvaldo Moi in esposizione al Milano Off Fringe Festival. Dal 18 settembre al 2 ottobre, infatti, si svolgerà la quarta edizione del Milano Off Fringe Festival, che quest’anno rientra tra i progetti selezionati e finanziati dal Comune di Milano, grazie al sostegno del MIC, tramite il bando “Milano è viva”, nato con l’obiettivo di vivacizzare le reti culturali dei quartieri e la ricchezza culturale di tutto il tessuto urbano. Questo Festival ritorna, sempre con la direzione artistica di Renato Lombardo e Francesca Vitale, fondatori dell’Associazione culturale e artistica Milano OFF, con un ricco programma che coinvolge una vasta rete di quartieri, fino a garantire la sua presenza nella maggior parte dei Municipi milanesi. Con il supporto del Comune di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia, Municipi 1, 3, 4, 8, 9 e Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, il Festival sarà esteso sul territorio in ben 15 spazi performativi con spettacoli che vanno dalla prosa ai monologhi alle commedie.

Inoltre si aggiungono altri 9 spazi per gli eventi definiti “Off dell'Off”: spettacoli, focus, musica, poesia, dibattiti, libri, sport, danza. Il 18 settembre presso Società Umanitaria alla presenza delle Istituzioni e testimonial come Pamela Villoresi, Enrico Intra, Raul Cremona, Matthias Martelli, Enrico Rava e Tindaro Granata che nell’occasione verrà premiato dall’Associazione Valore Italia con una scultura dell’artista Osvaldo Moi. Nello spazio esterno, infatti, sarà presente l’opera in movimento Ninfe Leggiadre di Osvaldo Moi, un gruppo scultoreo di bimbi e bimbe danzanti realizzati in polistirolo, resina, stoffa e alluminio. Mentre all’interno verrà allestita una mostra di opere di giovani artisti a cura dell’Associazione OverArt. L'artista, noto in Italia e all'estero con un centinaio di esposizioni al suo attivo tra Francia, Germania, Svizzera e USA, forgia giocose opere lontano dal frastuono urbano nel suo storico laboratorio nella Valle Vermenagna a Limone Piemonte proprio come un eremita, nella pace di questa magica valle. Moi è appena tornato da una esposizione annessa a un charity event dall'altra parte dello Stivale, in Sicilia (Palermo), presso l'affascinante spazio culturale Florio Hub e mentre plasma con le sue mani le svettanti sagome che paiono volare nell'aria, afferma: "Attraverso le Ninfe, trasformo il concetto di scultura implicitamente statica, in opera in movimento. Faccio danzare gioiosamente nell'etere queste bambine e bambini, e in questo modo dò un respiro di felicità e un'idea di speranza per il futuro a chi le osserva". "L’idea", prosegue, "di esprimere la gioia della riconquistata libertà che esorcizza l’interminabile periodo di clausura forzata".

La ctitica d'arte e curatrice Monica Mantelli commenta così le sue opere: "Attraverso le sue Ninfe, Moi trasforma il concetto di “scultura” implicitamente statica, in “opera in movimento”. Attraverso il suo farle danzare nell'etere, egli esorcizza qualsiasi impedimento verso il diritto inalienabile di ogni individuo alla propria libertà personale. Questa serie di opere a tiratura limitata raccontano la gioia che l'Artista vuole ridare a una gioventù rubata da mascherine, imposizioni e divieti. Esse rappresentano il trionfo della convivialità fanciullesca priva di consumismo, forte esclusivamente della condivisione e dell'allegria offerta da oggetti semplici come il Cerchio, con cui giocare tra anime pure e affini. E' il sorriso che non deve mai mancare ad ogni bambino. E' il riscatto per un mondo migliore, tra nuvole di pace e lo scorrere veloce di paesaggi di terra e di mare. E' la danza universale di una imberbe coscienza collettiva, che si fa strada come pungolo e stimolo, divertimento e riflessione". www.osvaldomoi.it