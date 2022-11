Il Var in Francia: natura, mare e arte di vivere

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

01 novembre 2022 a

a

a

Sulle rive del Mediterraneo, invaso dal sole, eccellente via di mezzo fra lo spirito autentico della Provenza e la leggendaria Costa Azzurra, il Var è un giardino, un vero e proprio teatro a cielo aperto tutto l’anno con oltre 300 giorni di sole, fatto di natura intatta e varietà di paesaggi. Una gemma striata di verde e di turchese, tra le più variegate e affascinanti di Francia, incastonata tra le calanques, le imponenti scogliere a strapiombo sul mare cristallino e generoso, in mezzo alle quali si aprono spiagge di sabbia e sassi, baie segrete circondate da una natura verde, esuberante e selvaggia. E dietro, un incredibile mosaico di boschi, pianure, laghi e fiumiche creano quel mix unico che costituisce la vera identità di questo dipartimento, affacciato sul mare, ma in stretto contatto con la montagna. Al di là della ricchezza del suo patrimonio, delle tradizioni, la gastronomia e i vigneti, il Var offre ai turisti un’esperienza sempre più innovativa, più rispettosa dell’ambiente e più sorprendente, di turismo verde creativo e culturale, ricco di emozioni autentiche e di condivisione.

Essendo vicino all’Italia, è una destinazione ideale anche per un breve soggiorno fuori stagione, in quanto il clima mite anche in autunno e inverno permette di godere di questo luogo 365 giorni all'anno. Nel Var, inoltre, si trovano i più antichi vigneti di Francia. Le denominazioni Côtes de Provence, Bandol e CôteauxVarois, famose in tutto il mondo, sono da scoprire percorrendo la Strada dei vini di Provenza, dove si incontrano quasi 400 aziende vinicole e dove perdersi in qualche “ottima annata”. Il turismo del vino è molto più di una semplice degustazione: è tutto un mondo e un’atmosfera inaspettati da scoprire. Qui nel Var sorge l'incantevole villaggio di Bormes-les-Mimosas, che fa parte dell'associazione "Les plus beaux villages de France", con un paesaggio fiabesco e profumi inebrianti. Questo antico villaggio in cima ad una collina risale al XII secolo e svela molti tesori medievali. Passeggiate per le stradine piene di fiori, belle piazze decorate con fontane e panorami da cartolina. Sulle alture di Bormes-les-Mimosas, infatti, potrete ammirare l'affascinante cappella di Notre-Dame de Constance, risalente al XII secolo e scoprire il percorso dell'antica Via Crucis dal castello.

Nascosti dietro le pinete e la gariga, vi aspettano poi le stupende calette e le spiagge di sabbia fine. Mentre lungo la costa, un sentiero permette di scoprire paesaggi selvaggi e preservati. È da questo lato che si trova il forte di Brégançon, la residenza estiva dei presidenti della Repubblica. Insomma, Bormes-les-Mimosas è uno dei borghi più belli di Francia. Questo piccolo angolo di paradiso ricco di storia ospita l'Eden Rose Grand Hotel, una residenza del 1903 completamente ristrutturata dopo oltre un secolo di vita. L'Eden Rose Grand Hotel vi offre il privilegio di soggiornare in un vero e proprio luogo onirico. Residenza familiare di alta gamma affacciata sul Mar Mediterraneo, l'hotel offre camere e suite molto confortevoli, con un arredamento elegante e raffinato e un'i incantevole vista sul parco. Un ottimo ristorante, una variegata ricca prima colazione, una Spa, una piscina a sfioro, molto scenografica, all'aperto sui tetti e anche un parco di 3 ettari ricco di vegetazione locale con cactus, ulivi, querce da sughero e mimose, un patrimonio vegetale che risale a diversi decenni. Il luogo ideale in cui soggiornare per una vacanza da favola nel Var.

ATOUT FRANCE ITALIA

www.france.fr

UFFICIO DEL TURISMO

www.bormeslesmimosas.com

VISITVAR

www.visitvar.fr