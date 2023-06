Un soggiorno indimenticabile a Cannes sulla Croisette 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

La mitica Promenade de la Croisette è il viale che costeggia il litorale della città francese di Cannes. Era l'antica strada principale che costeggiava il mare, chiamata, all'epoca, Chemin de la petite croix. Croisette significa lusso, eleganza e prestigio. Situato sulla prestigiosa Promenade de la Croisette, l'Hotel Barrière Le Majestic di Cannes si erge come una vera e propria icona di lusso e raffinatezza. Con una storia ricca e un'attenzione ai dettagli senza pari, questo splendido hotel offre una gamma completa di servizi eccellenti per garantire ai suoi ospiti un'esperienza indimenticabile. L'Hotel Barrière Le Majestic vanta una selezione di camere e suite elegantemente arredate, ognuna progettata per offrire il massimo comfort e lusso. Le camere sono spaziose e dotate di arredi di alta qualità, letti comodissimi e una vista panoramica sulla Croisette. Le suite sono caratterizzate da spazi ancora più ampi, con salotti separati e balconi privati per godere appieno della splendida vista. L'attenzione al dettaglio e il servizio impeccabile sono i pilastri su cui si basa l'esperienza al Majestic. L'Hotel Barrière Le Majestic offre una selezione di ristoranti e bar che soddisferanno anche i palati più esigenti. Il ristorante "Le Fouquet's Cannes" coltiva lo spirito da brasserie del suo prestigioso modello parigino. Alla guida del ristorante Fouquet’s Cannes c’è lo chef Pierre Gagnaire, tre stelle Michelin. Mentre il ristorante "La Petite Maison de Nicole" offre un'esperienza culinaria autentica con i sapori della Costa Azzurra. A bordo piscina troverete l’hotel Paradiso: Nicole Rubi e il mitico Pierre Gagnaire, infatti, hanno nuovamente accettato l'invito di Majestic per dare vita a questo eccellente ristorante di cucina mediterranea. Se volete un pranzo in spiaggia a pranzo o cena ammirando il cielo stellato, il ristorante de la Plage Majestic, "BFire by Mauro Colagreco", fa per voi. Un connubio perfetto tra alta cucina, una vista mozzafiato sul Mar Mediterraneo e un servizio impeccabile. Lo chef argentino-italiano, famoso per il suo ristorante Mirazur a Mentone, premiato con tre stelle Michelin, porta il suo talento e la sua creatività a Plage Majestic. Il menu è una celebrazione dei sapori mediterranei, con ingredienti freschi e di alta qualità che si trasformano in piatti squisiti. E poi ci sono i bar, anch’essi indimenticabili. Sono quattro i bar dell’Hotel Barriere e tutti con a capo un unico barman: il famoso e internazionale Emanuele Balestra. Ques'ultimo vanta uno dei curriculum più prestigiosi al mondo: dall'InterContinental di Sydney, all'Hilton a Glasgow e Bruxelles, dalla Trump Tower di Chicago, al Prince Maurice a Mauritius e ancora La Mamounia di Marrakech.





Le Majestic è anche famoso per il suo centro benessere di classe. "Spa Diane Barrière Le Majestic" offre una gamma completa di trattamenti rigeneranti e terapie per il corpo, nonché una piscina interna riscaldata, una sauna e una sala fitness completamente attrezzata. Gli ospiti possono dedicarsi a un massaggio rilassante o a un trattamento viso personalizzato, immergersi nella tranquillità della piscina o rilassarsi nella sauna per rigenerarsi completamente durante il loro soggiorno. L'Hotel Barrière Le Majestic si impegna a fornire servizi impeccabili per soddisfare le esigenze di ogni ospite. Con un servizio di concierge 24 ore su 24, personale multilingue e un'attenzione costante ai dettagli, gli ospiti possono godere di un'esperienza senza precedenti.

L'Hotel Barrière Le Majestic gode di una posizione privilegiata nel cuore di Cannes, a pochi passi dal celebre Palais des Festivals et des Congrès e da negozi di lusso. Gli ospiti possono esplorare la città con facilità e partecipare a eventi speciali, festival cinematografici e congressi che si tengono nella vicina area. Inoltre, l'hotel offre agli ospiti l'accesso esclusivo alla sua spiaggia privata, Plage Majestic, dove possono rilassarsi su lettini comodi e godersi il sole e il mare cristallino della Costa Azzurra. Ciò che distingue davvero l'Hotel Barrière Le Majestic è l'impeccabile servizio offerto dal suo personale attento e professionale. Che siate in città per affari o per piacere, l'Hotel Barrière Le Majestic vi accoglierà con braccia aperte e vi garantirà un soggiorno indimenticabile.



