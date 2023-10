Il futuro del viaggio: business class per tutti

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Viaggiare in business class non è soltanto un lusso o un comfort, ma per molti passeggeri, diventa una vera necessità fisica, specialmente durante lunghi voli. I fastidi delle gambe gonfie, dolori alla schiena e altri disagi articolari possono trasformare un viaggio in economy in un vero inferno. La Compagnie, una compagnia aerea francese specializzata in voli esclusivamente in business class, è attiva da circa un anno e mezzo sulla rotta Milano-New York. Fondata da Frantz Yvelin e Peter Luethi, La Compagnie si impegna a rendere il lusso accessibile a una vasta gamma di viaggiatori con un budget medio. Dopo aver lanciato i collegamenti da Parigi e Nizza, la compagnia ha inaugurato una nuova rotta da Milano a New York nell'aprile 2022, trasportando con successo ben 14.382 passeggeri da Malpensa a New York tra aprile e dicembre 2022. Abbiamo avuto il piacere di intervistare il CEO di La Compagnie, Christian Vernet, per saperne di più su questa innovativa esperienza di viaggio.

Ci parli della storia della Compagnie, inclusa la data di fondazione e le rotte di lancio che sono state introdotte nel corso degli anni.

"La nostra compagnia è nata nel luglio 2014 con una rotta diretta da Parigi a New York. Nel corso degli anni, abbiamo ampliato le nostre mete, introducendo nel 2019 la rotta stagionale tra Nizza e New York. Nel 2022, abbiamo festeggiato l'inaugurazione della nostra prima rotta italiana, collegando Milano Malpensa a New York Newark. Il nostro primo anno di attività celebrato con entusiasmo ha registrato risultati straordinari e un crescente interesse da parte del mercato. La nostra visione aziendale si è sviluppata con l'obiettivo di offrire un'esperienza di viaggio senza stress, confortevole e integrata con il soggiorno del cliente. Sappiamo quanto sia importante per i viaggiatori, specialmente quelli che si spostano per lavoro, arrivare a destinazione riposati e pronti per i loro impegni, senza preoccupazioni legate all'organizzazione del viaggio in aereo".





Quali strategie stanno adottando per rendere l'esperienza di viaggio in business class più accessibile a un pubblico più ampio?

"Il nostro approccio aziendale si fonda sulla creazione di un'esperienza attentamente personalizzata, dall'inizio alla fine del vostro viaggio. Offriamo un'esperienza di volo equiparabile al 100% alla business class ma ad un prezzo estremamente competitivo. Partire da Milano e volare a New York, andata e ritorno, è possibile a partire da soli 1.500 euro, e durante l'anno offriamo promozioni e sconti speciali che rendono il viaggio ancora più conveniente. La combinazione di servizi di alta qualità e tariffe accessibili rende la nostra offerta irresistibile sia per i viaggiatori d'affari che per coloro che viaggiano per svago".

Oltre all'aviazione, in quali altri settori dell'industria dei viaggi pensate che questo nuovo approccio all'accessibilità potrebbe avere un impatto significativo?

"Senza dubbio, nel settore turistico, l'industria dell'aviazione sta sperimentando un notevole aumento dei prezzi. È proprio in questo contesto che la nostra offerta trova il suo spazio, su una rotta già servita dalle principali compagnie aeree internazionali ma carente di un servizio come il nostro. Se esaminiamo altri settori correlati all'industria dei viaggi, potremmo prevedere un approccio simile anche nelle strutture alberghiere e nelle alternative di viaggio, come ad esempio le crociere. In questi contesti, l'obiettivo è arricchire il prodotto con un tocco di esclusività in termini di qualità, senza però limitarne l'accessibilità a pochi privilegiati".

Quali elementi unici e vantaggi competitivi distinguono la Compagnie da altre compagnie aeree del settore?

"La Compagnie è una compagnia aerea giovane e agile, il che ci consente di adattarci prontamente alle esigenze dei nostri passeggeri. La nostra flotta composta da aeromobili con soli 76 posti a bordo offre un'atmosfera rilassata e unica, che ci distingue nettamente dai servizi di business class tradizionali. Questo significa addio alle code e alle lunghe attese di imbarco tipiche dei viaggi più convenzionali. Inoltre, rendiamo la Business Class accessibile a tutti con la nostra offerta "Smart". Inoltre, coccoliamo i nostri passeggeri a bordo con iniziative speciali. Il nostro cielo azzurro si trasforma spesso in un palcoscenico per chef di fama internazionale, che creano deliziose opere culinarie appositamente per i nostri ospiti. Recentemente, abbiamo rilanciato il programma "Chef&Co" sulla rotta Milano-NY, con chef italiani stellati di altissimo livello. Abbiamo iniziato proprio ad ottobre con il menu firmato da Lorenzo Cogo che, fino a novembre, porta a bordo i prodotti della sua regione, il Veneto, impreziosendo le ricette pensate per La Compagnie con una delle spezie simbolo della leggendaria via delle spezie: il pepe. È infatti a Venezia e al suo ruolo di crocevia di scambi culturali e commerciali che si deve l'introduzione nel mondo occidentale delle spezie e dei loro aromi ancora sconosciuti che raccontavano le terre lontane dell’Estremo Oriente. Ed è pensando a questi sapori decisi e originali che Lorenzo ha creato le sue ricette, arricchite di tre differenti tipi di pepe, dando vita ad un gustoso branzino al pepe verde, sedano rapa e nocciole e ad un delizioso girello di spalla di manzo ai 3 pepi, Chutney di Pera e radicchio. Nei mesi a venire, per la stagione invernale e quella primaverile, si alterneranno a bordo Felix Lo Basso e Chiara Pavan per offrire piatti speciali con ingredienti di stagione. Il nostro aeromobile diventa anche una piattaforma per artisti e scrittori, che presentano le loro opere per arricchire l'esperienza dei nostri passeggeri. Queste attenzioni speciali sono ciò che ci distingue dalle compagnie aeree più grandi, offrendo un'esperienza di viaggio unica e indimenticabile".



In che modo personalizzate i servizi a bordo per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori?

"I nostri passeggeri sono viaggiatori esigenti in cerca di un'esperienza di viaggio senza paragoni, arricchita da ogni possibile comfort. I viaggiatori d'affari traggono grande soddisfazione dalla nostra connessione wifi gratuita e illimitata durante il volo, oltre ad apprezzare il servizio fast-track in aeroporto, che permette loro di risparmiare tempo evitando code e attese. Le piccole e medie imprese trovano nella nostra compagnia la flessibilità e l'esperienza personalizzata di cui hanno bisogno. Settori come la moda, l'arte e la creatività sono spesso i primi ad adottare i nostri servizi, grazie alla nostra offerta curata e unica. Chi viaggia per piacere apprezza il nostro sistema di intrattenimento a bordo e i menu variegati, particolarmente importanti per coloro che frequentano spesso la stessa rotta. Globalmente, abbiamo ricevuto un feedback estremamente positivo dai nostri passeggeri. Un sondaggio di soddisfazione condotto tra settembre e dicembre 2022 su un campione di clienti italiani ha rivelato un punteggio di soddisfazione globale del volo di 8,6 su 10".

Quali iniziative e misure state implementando per affrontare le sfide ambientali e ridurre l'impatto ambientale della vostra flotta?

"La Compagnie, una realtà giovane e all'avanguardia, pone la questione ambientale al centro delle sue priorità, impegnandosi al massimo per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Già nel 2017, appena tre anni dopo l'inizio delle operazioni, La Compagnie ha preso l'iniziativa di acquisire moderni aeromobili A321 neo, entrati in servizio nel 2019. Questi aeromobili di ultima generazione, caratterizzati da prestazioni elevate e minore rumore, hanno permesso di ridurre le emissioni di CO₂ del 30% rispetto alla generazione precedente. Grazie alla sua flotta moderna, La Compagnie emette il 21% in meno di CO₂ rispetto ai suoi concorrenti sulla rotta Parigi-New York e addirittura il 33% in meno sulla rotta Milano-New York. Inoltre, parte del carburante utilizzato è costituito da Carburanti Sostenibili per l'Aviazione (SAF), estratti da fonti non fossili. La Compagnie ha implementato misure a bordo per ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale. L'uso della plastica è stato minimizzato, con pasti serviti su stoviglie riutilizzabili come porcellana, vetro e posate in metallo, nel rispetto delle normative e delle norme sanitarie applicate alle compagnie aeree. Gli sprechi alimentari sono limitati grazie a una rigorosa politica di gestione delle scorte alimentari, e i menu sono preparati privilegiando ingredienti locali e di stagione, accompagnati da una selezione di vini biologici. Infine, per evitare sprechi di carta, non vengono forniti giornali o opuscoli a bordo. I passeggeri possono accedere a testate nazionali e internazionali, quotidiani e riviste in formato digitale attraverso gli schermi di bordo o direttamente sui propri dispositivi tramite la connessione Wi-Fi".

Ci sono nuovi servizi o iniziative che state introducendo per migliorare ulteriormente l'esperienza dei passeggeri?

"Un impegno che prendiamo con i nostri passeggeri è proprio quello di mantenere alta l’attenzione e i nostri sforzi per impattare il meno possibile sull’ambiente, con aeromobili all’avanguardia, anche nel caso dei nuovi acquisti per la nostra flotta. Proseguiamo poi i programmi a bordo per sorprendere i nostri passeggeri con attivazioni stimolanti da diversi punti di vista: dalla cucina, alla letteratura, fino all’arte, per renderli sempre partecipi del nostro ecosistema di valori che punta alla contemporaneità e alla creatività, per un viaggio che non rappresenta solo un mezzo di trasporto per raggiungere la destinazione finale".

Come incoraggiate la fedeltà dei clienti e quali programmi di premi o vantaggi offrite ai frequent flyer?

"Ai nostri frequent flyer offriamo un programma di fidelizzazione semplice e trasparente: il cliente viaggia, guadagna punti e li spende secondo i suoi desideri per acquistare servizi aggiuntivi per il proprio viaggio (ad esempio aggiungere bagagli extra o fuori misura) o per comprare biglietti La Compagnie. Il programma “MyCompagnie” offre anche un generoso sistema di referral in cui guadagnare punti sponsorizzando un amico: l'iscrizione richiede solo pochi clic sul sito web di La Compagnie https://www.lacompagnie.com/it/about/my-compagnie/".

Quali sono i mezzi attraverso cui i passeggeri possono accedere alle notizie e alle riviste a bordo dei voli della Compagnie?

"I materiali informativi, le riviste e i contenuti di intrattenimento sono tutti disponibili comodamente sui nostri sistemi digitali di bordo, dotati di schermo touch e di comandi a distanza. I passeggeri possono anche navigare illimitatamente connettendosi alla rete wifi gratuita di bordo dal proprio smartphone per accedere ai motori di ricerca, ai social network e ai servizi di posta elettronica ad un’ottima velocità".

Come affrontate situazioni di emergenza o impreviste per garantire la sicurezza e la continuità del servizio?

"In caso di ritardi o cancellazioni il nostro servizio call center è a disposizione dei passeggeri per fornire informazioni e assistenza nella maniera più tempestiva possibile, premurandosi di risolvere eventuali problemi limitandone i conseguenti disagi".

C'è qualche piano futuro riguardo a nuove rotte previste per La Compagnie?

"La nostra ambizione è quella di inaugurare un nuovo servizio ampliando così la nostra attività al di là delle rotte già esistenti. La recente apertura della rotta Milano-New York, avvenuta l'anno scorso e il suo notevole successo, confermano l'importanza della nostra offerta 100% Business e la sua capacità di attrarre una clientela esigente alla ricerca di un servizio intelligente, raffinato ed esclusivo per i propri viaggi di lavoro e di piacere. Inoltre, grazie al nostro approccio "Smart", siamo in grado di monitorare costantemente e con flessibilità le tendenze di mercato e la domanda specifica, orientando di conseguenza le nostre scelte di investimento. Questo ci consente di determinare rapidamente quale rotta rappresenterà l'investimento più strategico per il nostro modello di business nei prossimi anni.