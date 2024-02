Esperienza di Lusso e Bellezza sulle Alpi Svizzere

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

05 febbraio 2024 a

a

a

Per il secondo anno consecutivo, la rinomata maison elvetica, Valmont, si unisce al Kulm Hotel come partner ufficiale degli Snow Golf Days 2024 a St. Moritz. Insieme, sponsorizzeranno il prestigioso torneo internazionale di golf sulla neve, The Kulm & Valmont Golf Snow Trophy, previsto per il 7 febbraio 2024 sul suggestivo lago ghiacciato di St. Moritz.

Valmont, celebre per la sua cosmesi di lusso, conferma il suo impegno nel mondo del golf, supportando gli Snow Golf Days per il secondo anno consecutivo. Questa iniziativa, ideata da Sophie Vann Guillon, CEO e appassionata golfista, riflette i valori di passione, dedizione e connessione con la natura, apprezzati dai clienti di Valmont.

Il 7 febbraio 2024, l'evento sarà magistralmente orchestrato da Valmont, offrendo un'accoglienza VIP sulle rive del lago alle 9 del mattino. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire i prodotti iconici della maison svizzera. Tra le novità presentate, spicca LumiCity, la nuova protezione solare SPF 50 perfetta sia sulla neve che in città. Questa crema innovativa combina scienza e natura, offrendo idratazione, elevata protezione UV e attivazione della luminosità della pelle grazie a ingredienti come il ginseng energizzante e un cocktail di piante alpine.

Dopo la giornata sulla neve, Valmont e Kulm Hotel accoglieranno i partecipanti con un cocktail di ringraziamento presso il prestigioso 5 stelle. Un momento esclusivo per consegnare i premi messi a disposizione da Valmont e per scoprire la magnifica area spa dell'hotel, di cui Valmont è partner.

Il Kulm Hotel St. Moritz offre un soggiorno di lusso indimenticabile, con camere e suite appena rinnovate dal celebre architetto Yves Rochon. Immerso nella natura delle Alpi, questo luxury hotel promette relax, detox e bellezza presso la Kulm Spa St. Moritz, con vista mozzafiato sul lago e sulla valle dell'Engadina.

Presso la raffinata Kulm Spa St. Moritz, gli ospiti possono sperimentare i trattamenti iconici di Valmont, famosi per la tecnica unica del "Movimento a farfalla". Diversi rituali anti-age offrono soluzioni mirate, frutto di oltre 35 anni di esperienza nel mondo spa e della bellezza.

Inoltre, presso il Kulm Hotel, è possibile acquistare i prodotti Valmont per prolungare l'esperienza di bellezza anche a casa. Per iscrizioni al torneo di golf e ulteriori informazioni contattare la struttura.