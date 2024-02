L'eccellenza della cucina di Antonio Mundo a Milano 

Orchidea Colonna Giornalista, globetrotter e food lover. Sono convinta che ogni viaggio, ogni luogo visitato e osservato, ci renda più ricchi dentro. Da un viaggio si torna sempre diversi e migliori da come si è partiti. Seguitemi e attraverso i miei occhi scoprirete un mondo di inattesa bellezza Vai al blog

Il Valentino Vintage Restaurant nel cuore di Milano, in San Babila, si prepara ad accogliere un'epoca culinaria innovativa con l'arrivo del talentuoso chef Antonio Mundo. Quest'ultimo, nato nel 1988 in provincia di Cosenza, porta con sé un background ricco di esperienze culinarie maturate in diverse regioni italiane, da Roma alla Sardegna e alla Lombardia.



La sua cucina si distingue per un approccio mediterraneo e sostenibile, enfatizzando il concetto di "zero sprechi". Questo si riflette non solo nelle preparazioni delle portate, dove gli ingredienti vengono utilizzati con astuzia per creare piatti multi-strato, ma anche nella gestione generale del food cost per l'approvvigionamento delle materie prime. Mundo va oltre la tradizione, proponendo un nuovo menu che fonde sapori autentici con una responsabilità ambientale ed economica.

Il Valentino Vintage Restaurant, situato a Milano in Corso Monforte 16, diventa così il palcoscenico di questa nuova offerta culinaria. La struttura, circondata dalle maestose mura di un palazzo seicentesco, si erge come un'icona di classe e raffinatezza. La proposta gastronomica di Mundo si inserisce armoniosamente in questo contesto, promettendo un'esperienza culinaria unica a due passi dal Duomo. Il menu, frutto della maestria di Mundo, offre un viaggio gustativo attraverso antipasti come il cardoncello piastrato in crema d'aglio e primi piatti come la calamarata in crema di 'nduja, scampetti spadellati e burrata sfilacciata. Tra i secondi, spiccano la ventresca di tonno laccata con fondo bruno e il carré di agnello con chips di cavolo nero e carote. Una selezione che incarna l'autenticità dei sapori mediterranei con un tocco di innovazione.

Antonio Mundo, oltre ad essere un esperto culinario, è un giovane imprenditore che dal 2023 gestisce il "Ristorante Lounge Bar lo Strangolato" presso l'Isola della Maddalena in Sardegna, ricoprendo il ruolo di Restaurant Manager e Chef. Il suo impegno non si limita alla cucina, ma si estende anche a iniziative come il libro "Ristorazione Zero Sprechi", un manuale che getta luce sulle dinamiche di una gestione ristorativa funzionale e sostenibile. In sintesi, il Valentino Vintage Restaurant, guidato dal talento di Chef Antonio Mundo, diventa un luogo dove l'eleganza si fonde con la tradizione mediterranea e la sostenibilità, creando un'esperienza culinaria che va oltre il semplice piacere del palato. Un invito a scoprire e apprezzare la bellezza della cucina che rispetta il detto "Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma", sia in cucina che nella natura circostante.