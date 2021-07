Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi? Avvistamento clamoroso in Sardegna: c'è chi dice che...

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

A diciotto anni dalla prima Isola dei Famosi, Carmen Russo e Davide Silvestri ( ricordato per lo (s)cult Vita Smeralda, film prodotto da Lele Mora) potrebbero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip accanto all’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Soleil Sorge, il nuotatore Manuel Bertuzzo, Jo Squillo, la figlia di Morgan e Asia Argeto, l’ex tronista Sophie Codegoni e solo per essere stato von Belen Rodriguez e Dayane Mello, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Adesso aspettiamo solo che Gegia entri nel cast. Manila Nazzaro, ha ufficialmente dichiarato di essersi divorziata dall’ex marito Francesco Cozza ,ora, aspetta solo di potersi sposare con il suo nuovo compagno, Lorenzo Amoruso.

Stiamo aspettando le nuove mosse di Can Yaman e Diletta Leotta dopo che i due si sarebbero separati. Sicuramente ci sarà un ricongiungimento almeno mediatico. In molti hanno messo in dubbio la loro storia e qualcuno molto vicino dice che Yaman é stato solo due volte a casa della Leotta e in entrambi i casi sono stati fotografati. Per ora vacanze separate, ma come lasciarsi scappare agosto, mese di paparazzate?

Denis Dosio, durato al GF Vip come un gatto in tangenziale causa bestemmia, era al Papeete Beach e ha incontrato Matteo Salvini. L’influencer ha salutato, scherzato con il leader della Lega e ci ha anche fatto un selfie che ha pubblicato su Instagram con la scritta: “Quando la storia incontra l’arte contemporanea. Il resto lo troverete nei libri di storia“. Apriti cielo: in pochi minuti ha perso duemila followers. Il ragazzo si é arrabbiato e ha risposto in malo modo a chi lo ha scaricato: “ Se incontro una persona e voglio farci una foto e non mi espongo mediaticamente né nel partito politico, né nelle idee, ma semplicemente faccio una foto dove rido, non vedo il motivo per cui dobbiate scrivermi in massa: “Io adesso ti unfollowo”, “mi sei caduto”, “spero che vi venga un colpo a tutti e due”. Ragà, sciallatevi, fa male questo virus”.

Cosa ci fanno Tommaso Zorzi , vincitore del GF Vip, e Rocco Siffredi in vacanza in Sardegna? Hanno un progetto ancora top secret. C’é chi ventila una serie di film hard gay prodotti dal Rocco nazionale, c’é chi parla di un reality e infine si dice che la strana coppia potrebbe incidere un disco...

Uomini e Donne.Tutti gli estimatori di Gemma Galgani, dopo aver sentito la dama sospirare come una ragazzina per il suo ex, hanno subito pensato che Marco Firpo sarebbe tornato nel programma per lei. Solo che le cose non sono sempre corrisposte e dice Firpo: “Non saprei, al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto”.

Tutti i fan di Loredana Berté possono stare tranquilli: alcuni blog avevano destato preoccupazione per la salute della star che era stata ricoverata per un intervento. Per rassicurarli la Berté ha dichiarato: “ In un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto sapere: “Capita sempre più spesso che piccole testate e/o blog riportino titoli sensazionalistici, ingigantendo la realtà, solo per fare qualche views in più. Ne sono recentemente rimasta vittima anche io con titoli come: ‘ore di angoscia per Loredana Bertè’ e ‘i suoi fan distrutti’... quando sulle mie pagine ufficiali era stato spiegato chiaramente che NON era niente di grave e che sarei ‘tornata in pista’ prestissimo”.

Daniela Javarone, presidente Amici della Lirica, ha ricevuto l'investitura di Dama Commendatore di Merito del Sacro Militare Ordine di San Giorgio delegazione della Lombardia alla basilica di Sant'Eustorgio dal Conte Giuseppe Rizzani ,delegato dell’ordine della Lombardia, che le ha consegnato il diploma L’investitura di dame e cavalieri è stata preceduta dalla celebrazione eucaristica presieduta da Domenico Sigalini vescovo emerito di Palestrina che ha ricevuto la nomina a Cavaliere di Gran Croce. Tra i presenti S.A.I.R. l’Arciduca Martino d’Austria Este, S.A.R. il Principe Serge di Jugoslavia e Gabriele Albertini responsabile del sacro ordine milanese. Si tratta di un ordine cavalleresco legato alla casata dei Borbone-Due Sicilie. Le sue origini risalgono all'imperatore Costantino, dal quale sarebbe stato costituito dopo la vittoria contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, successo ottenuto grazie al favore divino manifestatosi con l'apparizione in cielo della croce accompagnata dalla scritta “In hoc signo vinces”; per questo motivo è considerato il più antico ordine cavalleresco della cristianità e il più antico in assoluto. L’Ordine, i cui membri, come condizione necessaria, devono professare la religione cattolica apostolica romana si propone anche di dare un contributo all'assistenza ospedaliera e alla beneficenza. La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è di oro gigliata, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle quattro estremità dalle lettere I.H.S.V. (In Hoc Signo Vinces) e nel centro ha il Cristogramma XP e, sui bracci della Croce, ha le lettere greche Alfa ed Omega. Il nastro dell'Ordine è di seta ondata celeste.

Guerra in casa Ruta-Goria. Guenda Goria ha trascorso del tempo con i genitori e la famiglia del fidanzato. La relazione tra i due sembra andare alla grande secondo quello che lei dice, è stata benissimo in compagnia dei parenti del fidanzato Mirko. Maria Teresa Ruta peró quando lo vede cambia strada.

Giulia De Lellis va alla grande con Carlo Gussalli Beretta. L’influencer di Pomezia dopo essere stata un mese in Spagna per le registrazioni di Love Island ha rivisto il fidanzato . Sono in vacanza a Forte dei Marmi con puntate a Portofino. Si sono conosciuti quando lei stava ancora con Andrea Damante.

Come si cambia: l’ex tronists Luca Dorigo ( visto anche al cinema nel delizioso “Good ad you”) si é dovuto arrangiare. Ecco cosa dice:”Saltuariamente faccio dei lavoretti per arrotondare o vado a dare una mano a un amico che fa il parquettista. Non ci trovo niente di male. C’è chi mi dice: ‘Ma sei proprio tu? Possiamo fare una foto?’. E io: ‘Facciamo la foto, ma lasciatemi lavorare’. Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso. Anche così, a volte mi dicono di no”.

I diamanti sono i migliori amici delle donne, milanesi comprese. Le sciure si sono radunate in piazzetta a Porto Cervo all’ora dell’aperitivo alla boutique Chopard per ascoltare i racconti di Michela Proietti, la giornalista del Corriere della Sera e autrice del best seller La Milanese, il libro che racconta vizi, virtù e segreti della donna più imitata d'Italia. Tante le dame (e i dami) radunati per l'occasione: l' ad di Chopard Simona Zito, l'imprenditrice Carmen Moretti, il violoncellista Piero Salvatori, il gallerista Glauco Cavaciuti, la dj baronessa Nicola Winspeare Guicciardi, il ceo Stefano Achermann, Marco Buoncristiano, Beatrice Betz, Barbara Bianchi Bonomi, Francesca Fanti, Elisa de Franceschi, Olivia Ortigara , Emanuela Pisetti e tutta la Milano che conta in trasferta in Costa Smeralda. Alla fine anche un tocco greco, con cena nella nuova taverna Meraki, nuovo place to be estivo...

Più trasversale di così: organizzatore di eventi top e allevatore di lumache. Parliamo di Martino Crespi che molti definiscono “regista di incanti”.Martino Crespi organizza tutti i suoi eventi con una dedizione che rende gli stessi vere e proprie opere d’arte: eleganza e creatività negli allestimenti, qualità e ricercatezza nei piatti, nelle performance di intrattenimento dalla Mostra del Cinema di Venezia al Festival di Cannes, giusto per fare due esempi. Nel suo spazio dai numerosi led si é svolto il Cenacolo di Arturo Artom poche sere fa: in cucina il superchef Daniel Canzian, tra i convitati Il virologo Roberto Burioni e il direttore di GQ Giovanni Audiffredi.

Mass Moreno dal Parioli Milano in trasferta al Gilda di Forte dei Marmi

Qual è il compito del DJ , alias “disk jockey“ ?

Essere un professionista dell’intrattenimento che ha il compito di selezionare, a seconda dei gusti del pubblico, delle occasioni, ma soprattutto del suo stile personale, brani musicali di vario genere, conditio sine qua non? Far star bene il suo pubblico.



Pensare che il primo incontro con la musica di Mass Moreno è stato da adolescente prevalentemente legato alla musica jazz e classica.

Con il tempo la sua ricerca di generi musicali diversi gli ha permesso di affinare il gusto e selezionare il miglior sound da proporre al suo pubblico.

Oggi Mass Moreno oltre ad essere Resident Dj al Parioli Milano , ne è anche direttore artistico, ma incapace di stare lontano dalla musica e dalle location che uniscono classe, armonia, bella gente e ottima cucina, ha scelto di essere presente anche a Forte dei Marmi al Gilda accompagnato alle percussioni dal gemello Giulio, anche lui legato al ristorante Milanese di Francesca Leggieri.

Il segreto del successo di Mass Moreno?

Scegliere le singole tracce appositamente interpretando il mood della clientela, documentandosi e non lasciando nulla al caso ..

La buona musica , dunque , non si ferma, anzi raddoppia , il ponte Milano/ Versilia è stato creato.Massimo Tonon Band Parioli Milano , Gilda Forte dei Marmi

Premio Kineo il 5 Settembre alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra i numerosi artisti internazionali presenti: David Warren, regista teatrale e televisivo con al suo attivo molte produzioni a Broadway e successi come Desperate Housewifes e Gossip Girl e che, appena concluse le riprese di Grace & Frankie, volerà verso Venezia, e la madrina della serata Madalina Ghenea che vedremo nei panni di Sofia Loren in un cameo in House of Gucci.



La vicenda della Biennale rivela la storia di uno straordinario luogo di confronto, di un punto di riferimento per il dibattito artistico, di una fabbrica di innovazione e progettualità, uno strumento vivo che opera nel tessuto di una città viva.Che ruolo ha un’istituzione pubblica di cultura? E qual è la sua «forma»? Esiste un paradigma, un modello da emulare ed esportare? Paolo Baratta, grande protagonista della Biennale di Venezia per oltre vent’anni, ne scrive il racconto tra memoria culturale, cronaca personale e analisi economico-politica. Al fine di introdurre alle dinamiche di una realtà tanto complessa e affascinante, Tutto questo nel libro “ Il Giardino e l’Arsenale”.



Lo speaker Filippo Marciano’ continua a condurre, con grande successo di pubblico, il pomeriggio di Radio Number One, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.

L’idea di Marciano’ è stata quella di coinvolgere gli ascoltatori che, interagendo con il conduttore, diventano protagonisti.

La Combriccola nasce proprio così, un nome suggerito dal pubblico, e sempre tanti messaggi che arrivano dai followers che vogliono sentirsi parte attiva del programma.

De “La Combriccola” fanno parte Frank il camionaro, che conclude i suoi messaggi con il clacson tipico dei camion storici, Max di Sondrio, appassionato di musica e ciclismo, il vecchio Doc che non si ricorda di prendere le pillole, Big Jim, maniaco di muscoli ed esercizi anche sotto il solleone, solo per citarne alcuni, una banda di simpatici e autoironici personaggi della vita reale, che interpretano semplicemente se stessi, interagendo con Marciano’, tra ricordi, battute e provocazioni pomeridiane.

Il Direttore Angelo De Robertis è stato essenziale per consolidare l’idea in un pomeriggio che stava prendendo forma e che, ogni giorno è una sorpresa e un appuntamento da non perdere che tutti aspettano con curiosità ed entusiasmo.

Si è poi pensato di dare spazio ad altri argomenti, come a gossip, moda e tendenze, facendo intervenire, il mercoledì, la giornalista e opinionista Francesca Lovatelli Caetani, la LOVA LOVA, che nel magistrale e spontaneo duetto con Marciano’, di settimana in settimana, ha entusiasmato tutti, entrando a far parte de “La Combriccola”, ormai un format destinato a riservare altre sorprese.

Max di Sondrio ogni settimana, invia un brano da lui cantato, già noto ma riadattato alla LOVA, che diventa la sua sigla, ogni mercoledì diversa, secondo l’estro di questo novello cantante, ma non mancano le interazioni degli altri protagonisti de La Combriccola, in un mix di battute, ironia, scherzi e siparietti degni di un format che potrebbe essere destinato ad ampliare il suo spazio e/o, perché no, anche a sbarcare anche in tv.

Forte dei Marmi : Bagno Camilla benvenuti nel paese delle meraviglie lo Stabilimento balneare delle meraviglie, una splendida realtà nata dalla voglia di cambiare vita…Enzo Miccio , indiscusso re del bon ton , buon gusto e delle cerimonie arriva in terra versiliese e incontra Luca e Camilla Ferrari per i quali Undici anni fa organizzo un matrimonio da favola e che da allora li ha legati da profonda amicizia.Luca e Camilla sono i titolari del bagno Camilla, una favola per bambini ed adulti tutta da vivere.Tutta colpa del covid , in questo caso merito se dal nulla hanno deciso di traghettare il loro status di clienti verso quello di titolari di uno stabilimento balneare.E’ la loro prima esperienza in questo settore, sono e rimangono professionisti nel campo medico, eppure sembrano trovarsi completamente a loro agio.

Sono riusciti a comporre il Bagno Camilla come un puzzle, inserendo tassello dopo tassello tutto quello che sempre hanno cercato come clienti negli altri stabilimenti,Cura del cliente, gentilezza, accoglienza, sorriso, ambiente familiare ma curato e puntando su un ottima ristorazione,Il merito di aver trasformato un bagno della tradizione versiliese in una sorta di paese delle meraviglie e tutto di Camilla,stata lei a scegliere i colori gli arredi , aveva tutto chiaro in testa fin dall'inizio : voleva un luogo magico dove le persone potessero rilassarsi e sentirsi a proprio agio e perché no, tornare anche un po' bambini.Fondamentale è il giusto connubio tra ogni dettaglio curato nei minimi particolari e il cibo non a caso sono stati scelti come moschettieri i cucina gli chef stellati del Ristorante il Giglio di Lucca Lorenzo Stefanini Benedetto Rullo e Stefano Terigi.Al bagno Camilla il sorriso è di casa,, l'ambiente è familiare con uno staff giovane volenteroso, sempre pronto a soddisfare tutte le esigenze dei clienti.Tre motivi per venire ad assaggiare la vostra cucina, e altri tre per restare sotto l ombrellone.Solo tende per rispettare le norme sicurezza anti covid ma anche e soprattutto per dare al cliente una maggiore privacy quanto lo desidera , perché il servizio prevede la possibilità di desinare sotto la tendaEnzo Miccio non ha potuto che complimentarsi con Luca e Camilla, per aver realizzato il loro sogno.

Quando tutti sono al mare decolla CasaMontagna.it.

L’amore per la montagna, per quella dimensione di natura e rocce, sentieri e valli rigogliose, picchi sublimi e nuvole, non è un sentimento facile.Non è semplice da comprendere, soprattutto per coloro che non l'hanno mai vissuta, che non hanno percorso un sentiero per ore, felici di non vedere mai la fine.

General Manager del progetto, oggi realtà, è Barbara Chinellato che vanta un’esperienza pluriennale nel settore immobiliare Il primo portale immobiliare nazionale che si occupa esclusivamente di case in montagna , prendendo in considerazione ogni singola location legata al nostro splendido paese.L'idea non è solo quella di coinvolgere gli operatori del settore immobiliare in località montane, ma in generale tutte le agenzie che gestiscono immobili in zone di montagna.

Barbara Chinellato, non si è limitata a creare un portale immobiliare , ma ha voluto offrire a tutti gli appassionati del vivere in montagna una serie di approfondimenti verticali e contenuti informativi di interesse, una sorta di blog in cui poter trovare argomenti , novità e aneddoti legati all’universo di emozioni che la montagna da sempre regala ai suoi estimatori.Casamontagna.it nasce dall’amore per la montagna , dal desiderio di visitare quei luoghi: la condivisione di passioni, il trascorrere piacevolmente il tempo libero sia in famiglia che con amici, oltre alle tante attività sportive.Una vera e propria guida per chi vuole trovare il suo angolo di paradiso per tutte quelle persone che almeno una volta, da piccoli, si sono divertiti a guardare i torrenti e i corsi d’acqua, immaginando fantasiose storie di fate e ninfe magiche che custodivano quei luoghi fantastici.Per Barbara Chinellato da sempre questi luoghi sono sinonimo di purezza , di genuinità ,con una potente energia ispiratrice dove poter liberare creatività e fantasia essendo in mezzo alla natura più incontaminata, ai profumi di bosco e terra bagnata… e pensare che da questa poesia è nato il primo portale altamente tecnologico dedicato alla Montagna.

L’imprenditore del momento Sto parlando di Ivan Szydkik, protagonista da diversi anni del jet/set internazionale e delle cronache rosa. Abbiamo parlato di lui più volte, abbiamo narrato la sua passione per gli orologi di lusso che è divenuta in pochissimo tempo, un vero e proprio lavoro, parecchio redditizio, lo abbiamo visto impegnato in missioni benefiche ( a favore dei bambini, degli animali, degli emarginati), attualmente ricopre un ruolo importante nel training della compravendita di crypto valuta.

Il suo successo? “L’intuizione”, dichiara l’imprenditore, “la capacità di riconoscere un business in mezzo a tante opportunità che gli somigliano. Io amo il mio lavoro e non mi pesa lavorare”.

Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ora che è in vacanza con la sua famiglia in un un posto incantevole( Ivan si trova in uno dei più bei posti della Sardegna, nello splendido Villaggio Valtur Baia dei Pini).

Sempre più persone si rivolgono all’imprenditore per i loro investimenti in tutto il mondo. “Ivan Szydlik, un moderno Re Mida che tramuta in oro tutto ciò che tocca”.

È stata paparazzata nella sua holliwoodiana villa in Costa Azzurra, Vivienne, la nota cantante catanese che vive e lavora da tempo in Francia. Si vocifera che la brava cantante dalla voce calda, stia terminando un nuovo brano dall’identita ‘ autobiografica. Non ne sappiamo di più ma per ora... buone vacanze

La Regina delle spose Pinella Passaro ai tempi del red carpet Non solo sposa ma anche abiti per un evento speciale da mille e una notte, sto parlando della collezione “Red Carpet di Pinella Passaro “. Sete, chiffon, rasi, tessuti pregiati e lavoratissimi dai colori pastello e dagli abbinamenti più insoliti sono le scelte della nota stilista per la preziosa collezione. Diversi gli utilizzi ma unico il fine, quello di sentirsi speciali!