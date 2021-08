Uomini e Donne, chi è la nuova "star" che insidia Gemma Galgani

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Dopo Gabriele Rossi, Gabriel Garko è stato per anni insieme ad un certo Riccardo. Una storia durata tanto e che si è consumata senza troppa esposizione. Al settimanale Novella 2000 sono arrivate diverse segnalazioni che vedono Gabriel Garko molto legato al collega più giovane Ivan Gray. Anche diversi siti e blog online hanno ricevuto questa segnalazione anonima.Sará vero?

Ritorno di fiamma tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci? Flavio Briatore è stato sposato con Elisabetta Gregoraci dal 2008 a 2017. Hanno un figlio: Nathan Falco, oggi undicenne. Anni orsono la loro storia è finita,ma nonostante la separazione tra i due è rimasto un buon rapporto, anche per amore di Nathan. Per questo non è raro vederli insieme in vacanza anche mano nella mano. Come pochi giorni fa a Capri...

Caterina Balivo dalla Campania si è spostata in Sardegna con il marito Guido Maria Brera. L’ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me spesso condivide foto e stories su Instagram dove spesso chiede: “Cosa pensate quando fate i selfie?” I commenti sono innumero , anche quelli carri in come quello di un follower che ha scritto come sia evidente che il suo seno é rifatto. La Balivo ha negato dicendo che se così fosse non avrebbe nessun problema a dirlo.

Passiamo all’attuale conduttrice di Detto Fatto. C’é chi parla di un possibile ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e il calciatore Nicola Ventola, ma nessuno dei due ha confermato. Ora a dar ancora più fuoco alle fiamme é uno scambio di battute tra i due. La Guaccero ha postato su Instagram una foto della figlia Alice con la scritta : “L’amore della mia vita” , nella foto, c’é anche un signore Ventola ha postato: “Ma chi è il signore lì di fronte??” La conduttrice divertita ha risposto: “geloso?”

Vacanze anche per Alberto Matano, che da idolo delle telespettatori si trasforma in tenero zio scatenando i commenti in rete.in attesa di riprendere La vita in diretta è in Calabria e su instagram ha postato uno scatto dove lo si vede con tre bambini con la scritta “I giorni più belli”, aggiungendo poi un cuore.

Loredana Berté, mentre la sua canzone sta nuovamente scalando le hit, ripensa al passato e ricordando la scomparsa della sorella Mia Martini, dice: Quando è venuta a mancare Mimì nel 1995 ho pensato di mollare. Mi sono chiusa in casa a fissare il soffitto per 2 anni. Poi ho incanalato quel dolore sempre e comunque nella musica”. Non manca una considerazione su Bjorn Borg nella lunga intervista al Corriere della Sera:” Nella vita alcune fesserie le ho fatte, sono state discutibili. La più grande è stata lasciare la mia carriera per seguire Borg in Svezia, credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”.

La scorsa edizione di UeD del trono over ha visto l’arrivo di una donna che fa da contraltare (e forse ha rubato spazio a Gemma Galgani). La nuova dama Isabella Ricci, è riuscita ad ammaliare sia il pubblico che il cast del dating show. Isabella si è ritrovata con migliaia di ammiratori. Le sue caratteristiche sono la classe, l’eleganza e la sua bellezza particolare. Durante l’estate, la Ricci è riuscita comunque ad essere protagonista tramite i suoi profili social denunciando chi abbandona gli animali.

Orietta Berti, che in autunno vedremo in diversi programmi Rai, è stata citata anche da Manu Rios. Che dopo la quarta stagione di Elite, é diventato un divo. L’attore spagnolo in questi giorni è in vacanza in Italia e da Venezia ha pubblicato una sua foto su Instagram con una frase di “Mille”, lo stratosferico successo di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro: “Labbra rosse Coca Cola“. Tra i commenti quello sibillino di Fedez : “Dimmi un segreto all’orecchio stasera“...

Nel promo della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Alfonso Signorini veste i panni del portiere della Nazionale di calcio italiana Gigio Donnarumma, para i calci di rigore e davanti all’ingresso della casa più spiata l’Italia e dice ‘’Da questa porta non passa nessuno’’. Il cast è ancora non é ancora definito, ma pare sicuro Raz Degan che dal film di Ermanno Olmi é passato ai reality.

Arturo Artom riunisce Andrea Bocelli e Carlo Cottarelli a Forte dei Marmi. In casa del Maestro si è infatti tenuto un 'Cenacolino' per parlare di Interspac, l'iniziativa promossa da Cottarelli che ha riunito i primo 40 amici e sostenitori tra i quali proprio Bocelli...grande tifoso dell'Inter!Veronica Bocelli insieme a Stefano Aversa, presidente dell'Andrea Bocelli Foindation hanno poi illustrato le attività della Fondazione...fresca vincitrice del Premio Internazionale dell'architettura 2021 per lo splendida nuova Accademia della Musica 'Franco Corelli' offerta dall'Abf alla comunità di Camerino.

Gran finale a sorpresa con Andrea Bocelli che recupera l'inno che aveva composto per il Pisa Calcio, che condivide gli stessi colori dell'Inter, facendo emozionare Carlo Cottarelli..."fa venire i brividi!"

Il pizzaiolo e creativo Daniele Frontoni, nipote d’arte di Angelo Frontoni, il fotografo delle Dive, e dell'indimenticabile attore Enzo Cerusico, continua a far parlare di sé. Tra una pizza e l'altra, Daniele ha lanciato sul suo canale YouTube #iosonofrontoni “Una notte da caproni...a Ferragosto”, un video scritto e diretto da lui e da Valerio Molinaro (scrittore, autore e sceneggiatore) e ripreso e montato dal Golden Boy dei videomaker Maurizio Rinaldi. Una parodia di "Una notte da Leoni", ambientata in questo difficile momento storico. Oltre al tatuatore Roberto Marsili, nel video sono presenti diversi YouTuber, Simone Cicalone, web creator che colleziona visualizzazioni con il suo format “Quartieri Criminali”.

Si è svolta Sabato 7 Agosto nella suggestiva location del Kursaal Village di Ostia Lido (Rm) la prima edizione dei Lazio Star Awards. Un vero e proprio straordinario evento di Gala , per le premiazioni delle eccellenze Laziali per le categorie: Canto - Cinema e Tv - Arte - Moda - Comunicazione - Giornalismo - Web - Attivita' e Imprenditorie Laziali - Intrattenimento e Spettacolo - Danza - Comicita'

con ben 11 candidati premiati che si sono aggiudicati il bellissimo ed elegantissimo trofeo stella di questa attesissima edizione , premiati da una madrina d' eccezione la bellissima Attrice Francesca Brandi direttamente dalla serie di Rai1 di grande successo "Il paradiso delle signore" che ha indossato per l'occasione un bellissimo vestito creato dalla stilista MariaElena Duenas in compagnia di un ospite d'eccezione IL BELLISSIMO D' ITALIA 2009 Carlo Siano, pugile ed ex tentatore della nota trasmissione di Italia 1 " Temptation Island vip", protagonista del videoclip "NOTTE PERFETTA" di Cristiano Malgioglio.

TRA i premiati: La cantante Lavinia Giordano, l' attore Francesco De Rosa, il doppiatore Omar Vitelli, il Regista Ugo Cavaterra, Il salutatore dei vipKristian Paoloni, il Re delle notti Paolo Pasquali "DOCTOR VINTAGE", la ballerina Beatrice De Santis, la stilista MariaElena Duenas, il sosia di Tomas Milian Fabio Bosco, il giornalista e direttore Stefano Duranti, l'imprenditrice Francesca Manciniimmortalati dal fotografo Giorgio Algherini.

Non sono mancati durante la serata, skatch comici tra i due conduttori, intermezzi musicali e artistici, tra gli applausi delle tantissime persone presenti alla serata, oltre ad un grande e sorprendente omaggio dedicato in memoria di due grandi Artisti del mondo della tv e dello spettacolo come Gigi Proietti e Raffaella Carra' , per la loro scomparsa.

Ci racconta Diego: Non ci aspettavamo tutto questo grande successo visto le difficolta' e ostacoli che abbiamo incontrato, è stato tutto cosi emozionante e siamo felici di aver portato quel poco di spensieratezza e sorrisi tra la gente , visto il periodo ne abbiamo tutti bisogno di un po di svago e di una serata all'insegna del divertimento e della leggerezza, una vera e propria avventura che io e la mia collega e compagna di viaggio Antonella, speriamo di ripetere anche per i prossimi anni, cercando di migliorare ogni anno che passa , tutto cio' che abbiamo voluto realizzare

Forte dei Marmi : Ekaros L'interior apre all'arte



Nasce con successo il connubio che vede coinvolti in primis le titolari di Ekaros Interior design boutique del lusso e soprattutto di idee in pieno centro a Forte dei Marmi , Rossella Arcangioli e Ekaterina Filimonova e alcuni nomi legati all’arte, come Simona Occioni Presidente dalla Fondazione Mazzoleni e co founder della piattaforma www.arteonline20,com con la quale hanno stretto una partnership coordinata da Alessio Musella Editore di Exit Urban Magazine e Direttore Art & Investments in collaborazione con la curatrice Maria Marchese e www.prosperitas.info.

Durante la serata inaugurale Ekaros L’interior design ospita l'arte di martedì 10 Agosto in Piazza Marconi 4 a Forte dei Marmi sono state presentate le opere degli artisti Murgia, Laboratorio Saccardi, Milena Bini, Andrea Trisciuzzi, Ugo Nespolo, Matteo Castagnini e le polaroid del fotografo Maurizio Galimberti inseriti in un contesto legato alle scelte stilistiche di arredo scelte con estrema accuratezza che da sempre contraddistinguono la capacità progettuale di Ekaros Interior design.

Presenti alla serata anche il Gentleman Niccolò Cesari e L’Art Director del Parioli Milano Massimo Tonon

Rossella ed Ekaterina sono due professioniste nell’ambito della progettazione d’interni e delle ristrutturazioni, il cui percorso professionale si è arricchito nel corso degli anni, con lavori svolti in tutta Europa, in Russia, in Florida, Madagascar che hanno deciso di inserire nella loro offerta anche l’arte, perché la ritengono un tassello fondamentale per appagare le esigenze della loro clientela.

Un'opera d'arte inserita in un progetto deve diventare un valore aggiunto per chi vive spazi e luoghi dove i dettagli devono raccontare una parte di sè, e l’arte può diventare un argomento di conversazione capace di trovare punti di intersezione in maniera trasversale.

Ekaros è un Team consolidato dal 2008 nato dall'unione di due culture, quella italiana e quella russa. in cui ogni progetto è una storia nuova da raccontare ed è proprio qui che trova spazio anche il mondo dell’arte.

ARTE: Parola d'ordine “Unconventional”



L'obiettivo che Alessio Musella editore del Magazine www.exiturbanmagazine,it e direttore del blog www.artandinvestments.com si è posto è quella di dare al maggior numero di persone la possibilità di avvicinarsi all'universo dell'arte, senza sentirsi inadeguati perché magari non l’hanno studiata, o semplicemente si sentono a disagio anche solo ad entrare in una galleria o in un museo. Dialogare entrando nella confort zone di chiunque con l'intento di renderli curiosi, e poi lasciare ad ogni singolo individuo la scelta di come e se approfondire argomenti è divenuto realtà.Esistono diversi modi per avvicinarsi al mondo dell'arte, ma non per forza attraverso lo studioUn artista deve avere qualcosa da comunicare attraverso le sue opere, perché non dare l'opportunità a tutti di poterle codificare attraverso le proprie esperienze o la propria sensibilità?Exit Urban Magazine in questo periodo di Pandemia è cresciuto in maniera esponenziale in termini di download dal sito www.exiturbanmagazine.it ( oltre 6000 ogni numero), i collaboratori sono molti tra curatori , giornalisti o semplici appassionati di ARTE che scrivono, e questo inevitabilmente contribuisce ad ampliare il pubblico di riferimento. Ma è il cartaceo, decisamente contro tendenza, rimane il punto di forza.Exit urban magazine e Art & Investments sono costantemente in contatto con Partner a Londra, Tokyo, Medio Oriente e Stati Uniti, non a caso ogni articolo o intervista sul blog è traducibile in 6 lingue, e questo permette di ricevere informazioni in tempo reale su come si stia muovendo in quelle aree l'Universo Arte.A quanto sopra raccontato accostiamo anche il termine “developer” in italiano sviluppatore ad Alessio Musella, termine che arriva proprio dal mondo delle start up, con il quale l'editore ha potuto collaborare in diverse occasioni in passato e ha deciso di applicarlo all'universo dell'arte, analizzando alcune opere, collezioni o performance di diversi artisti che, secondo il suo Team ,se adeguatamente indirizzati, potrebbero arrivare a buoni risultati in termini di visibilità, riconoscibilità e infine vendita.oSembra proprio che stia nascendo un polo comunicativo che in parallelo al complicato sistema arte cerchi di conquistare e creare un pubblico più ampio di estimatori dell’universo arte dialogando con loro in un modo decisamente “UNCONVENTIONAL”





Nastri Brizzolari, legàmi uniti da uno spirito Green and Glam

Questa è una bellissima storia nella quale la grande passione per i fiori unisce le protagoniste, Nicoletta Bucci, ideatrice di Green and Glame mente creativa, Ellen Hidding, nota conduttrice Tv, e Marina e Giovanna Brizzolari.

G&G è un contenitore di idee per la comunicazione, geniali e innovative e ha dato vita alla Linea di Nastri Decorativi Green and Glam per Brizzolari, progetto ambizioso che rende le protagoniste molto orgogliose.Greenand Glam è una filosofia pensata e ben espressa da Nicoletta Bucci attraverso le sue numerose attività.

Ellen Hidding, con il suo lavoro e il suo stile di vita, è da sempre Ambasciatrice di una linea che “unisce” creatività e pensiero sostenibile.

Diversi gli utilizzi dei nastri, da poter utilizzare in tanti modi come collana, braccialetto , cintura , per pacchi regali, fiori e non manca la linea Tuo Lace G&G che pensa ai nostri amici a 4 zampe con la collezione pets oltre ai motivi botanici e Flowers.

I “Lacci” sono simbolo di legame, unione, amicizia e passioni condivise come quella tra Brizzolari e G&G

Chi fa parte di Green and Glam è da sempre appassionato di composizioni floreali e arte del riciclo, il laboratorio G&G è pieno di idee e ama usare i nastri decorativi in molti modi anche per usi diversi rispetto al loro normale utilizzo.

Per questo si è pensato di creare una linea di nastri unica ed esclusiva che rappresenta la filosofia G&G, fresca, fiorita, versatile, green e molto glam.

Grazie a TUO By Brizzolari il progetto si è concretizzato ed è nata, nell’aprile 2017, la linea di nastri Green and Glam, un desiderio diventato realtà.

Ellen Hidding è la Testimonial d’eccezione di questa Collezione, fotografata, per la nuova campagna, nella splendida location dell’albergo 5 Stelle dal cuore romantico ChateauMonfort, elegante dimora di inizio Novecento, gioiello liberty decorato dall’architetto Paolo Mezzanotte, un’atmosfera visionaria.

Château Monfort è parte della famiglia delle dimore di Relais & Châteaux a Milano.

I lacci fermano, stringono e bloccano i nodi, e le emozioni che ci legano a qualcuno, o a qualcosa.La nuova Linea di lacci per scarpe Green and Glam è la novità di Francesco Brizzolari, tra fiori, erbe aromatiche e Pets, ma il mood della Collezione resta sempre la natura. Mille modi per stupire, emozionare e legare! Sì, perché lacci e nastri si trasformano in accessori moda, come cinture, bracciali, fiocchi per ciabattine, nastri per capelli e non più esclusivamente per ornare pacchi e decorazioni.



Le linee hanno nomi che fanno sognare, come Fiorato, Gioielli, Sorrento, Ortisei, Palermo, Milano, Peonia, Rosa, Campi Florentis, Lavandula, Eucalipthus, MedicinalisHerbarius, Aquifolium, St Moritz, Poinsettia; tutti hanno una marcia in più come grafica e moda, ispirata sempre al Green con un tocco di Glam. Per Natale il tema centrale sarà la botanica e il disegno Sauvage, con linee con QR code stampati su nastro con messaggi natalizi e una voce speciale, quella del doppiatore e attore Andrea Piovan, noto anche come speaker ufficiale e voce di Rete 4, voce narrante in Planet Earth 2.



Il bell'attore Salvio Simeoli, ex di Elena Russo, ha sposato a Frascati la compagna Monia Cupellini, mental- coach. Non ha voluto colleghi attori e Vip vari Salvio alle sue nozze, solo amici stratti e parenti, tra cui Paola Stramazzi di Rai Fiction e il make up artist Gennaro Marchese che ha truccato la sposa.

***

Lorenzo Vanni, proprietario dell'omonimo famosissimo bar-ristorante di Prati, vicinissimo alla Rai di Viale Mazzini a Roma e dunque meta di tutti i personaggi e dirigenti della tv di Stato, ha presenato il suo libro “Il Sano De-mente” con un happening en plein air dinanzi al suo locale. A presentare il libro con lui, un mito come Enzo Garinei e Biggio. Ad ascoltare le loro parole ed applaudirli, prima del consueto assalto al buffet, c'erano il direttore di Raiuno Stefano Coletta, l'attrice sempreverde Mita Medici con la sorella storica autrice di canzoni Carla Vistarini, il personal chef Stefano Crialese col compagno Filippo Biffani.

***

Vittorio Camaiani riceve il premio di Cittadino d’Adozione di San Benedetto del Tronto

Dopo aver impreziosito con la sua arte e la sua moda la leggendaria Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto in occasione dei 50 anni del Circolo dei Sambenedettesi, lunedì 9 agosto 2021 lo stilista Vittorio Camaiani ha ricevuto l’ambito premio come cittadino d’adozione della città di San Benedetto del Tronto. Un’onorificenza che consolida il profondo legame del couturier marchigiano che la città che lo ha visto crescere per poi lanciarlo nel panorama della moda a livello nazionale. La premiazione, avvenuta alla presenza di un folto pubblico nella suggestiva piazza del Paese Alto di San Benedetto, è stata presentata da Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume e Direttore Eventi della Coffee House di Palazzo Colonna, che ha indossato per l’occasione un’esclusiva creazione di Camaiani della collezione” Camaiani nelle stanze di Capucci”. Lo stilista Vittorio Camaiani è stato premiato dal Presidente onorario del Circolo dei Sambenedettesi, Benedetta Trevisani. Il designer da più di 30 anni è uno dei protagonisti indiscussi del panorama della moda italiana. La sua couture ha illuminato diverse edizioni della prestigiosa kermesse di haute couture capitolina AltaRoma. La sua è una donna elegante, ironica, moderna, che non rinuncia alla comodità indossando creazioni realizzate nel nostro Paese. Nel 1984 Vittorio Camaiani muove i suoi primi passi in via della Fontanella Borghese a Roma grazie al suo Maestro sanbenedettese Massimo Fioravanti, nei primi anni Novanta nasce l’etichetta Vittorio Camaiani che sviluppa una propria idea di eleganza, che guarda una donna femminile, reale e contemporanea. Il lavoro del designer è stato definito pret a couture, grande appassionato d’arte le sue colte e raffinate collezioni sono state ispirate a grandi maestri dal calibro di Magritte, Velasquez, ma anche ai luoghi esotici in cui ha viaggiato, dall’Egitto alla Grecia, dal Marocco all’Indonesia. Lo scorso anno il Poeta della moda, come spesso viene definito dalla stampa, ha omaggiato persino uno dei gradi nomi della Couture italiana: Roberto Capucci. Per l’attuale collezione Primavera/Estate Camaiani si è lasciato suggestionare dai fiocchi appartenuti alla Famiglia Toscanini. Vittorio Camaiani ha avuto il merito di creare la fortunata formula Atelier per Un Giorno, una formula vincente che si rifà agli atelier degli anni Cinquanta e che permette alle proprie clienti in diverse città italiane di toccare con mano le collezioni ed essere seguite personalmente nella scelta dallo stilista stesso. Sono tantissime le personalità che nel corso di questi anni hanno indossato le creazioni Camaiani: ricordiamo la sua musa e amica cara Marina Ripa di Meana, la contessa Emanuela di Castelbarco, Clio Napolitano, Irene Pivetti, Martina Colombari, Sandra Milo. Camaiani nelle sue collezioni racconta la bellezza italiana e quella di San Benedetto del Tronto, le Marche. E’ una couture che, dal locale atelier di Via Lucania, ha raggiunto palcoscenici di grande prestigio. Come quelli di Palazzo Colonna dove da diverse stagioni lo stilista è ormai di casa nel presentare le sue collezioni. Proprio nella splendida Coffee House di Palazzo ColonnaCamaiani ha presentato due mesi fa la sua ultima collezione Primavera/Estate 2021 intitolata “Fiocchi”. Al fianco del designer, da oltre trent’anni, c’è sua moglie, Daniela Bernabei, alter ego dello stilista stesso che ha contribuito al successo dell’atelier. Durante la serata di premiazione l’operato di Camaiani è stato ricordatoanche dalle splendide parole, trasmesse via video, del console italiano Marco Riccardo Rusconi in occasione della mostra della Settimana italiana della moda al Museo McCord di Montreal dove Camaiani è stato ospite nel 2016 per rappresentare con la sua moda la Regione Marche all’interno della prestigiosa istituzione museale.

www.vittoriocamaiani.it