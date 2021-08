Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, l'ombra delle corna: "Ora mi è tutto chiaro", beccata così

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Chiara Ferragni va dallo psicologo e dice:”Ci parlo una volta la settimana da circa un anno e mezzo ed è una cosa bellissima un lusso che mi concedo per ragionare meglio, per stare meglio, per pensare a quello che mi è successo durante la settimana“. La fashion blogger ha svelato anche che in passato ha sofferto di attacchi d’ansia vissuti nel 2015 a causa del suo trasferimento a Los Angeles.



Orietta Berti é diventata una “gaffeuse” di professione. Nel corso di uno dei suoi live con Fedez e Achille Lauro,al momento dell’esibizione della cantante, diventa evidente come questa canti in playback: la Berti non è sincronizzata con la base e il labiale è scoordinato rispetto alle parole. Proprio lei che ha sempre criticato chi non canta dal vivo...

Iari Carrisi, figlio di Al Bano spiega di aver avuto modo di incontrare di persona sua sorella Ylenia scomparsa da decenni in gran segreto. I due si sarebbero parlati a Santo Domingo. Lei avrebbe lasciato intendere al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori. Queste erano state le sue parole: “Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro“. L’uomo continua dicendo queste parole: “Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto.” Grande stupore per le sue dichiarazione.

Belen Rodriguez si rifà viva con un post:”Il problema é che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo.” Non si é ancora capito con chi ce l’abbia...

Quando gli é stata chiesta qualche informazione in più sul presunto flirt della sua ex Mercedezs Henger, Lucas Peracchi ha risposto:“Non sono rimasto sorpreso per niente. Proprio pochi giorni dopo la rottura, avevo chiesto a lei ad una sua amica, di questa persona, ma loro hanno negato tutto. Adesso, invece, la situazione mia più chiara”. In ogni caso, Lucas credo non sia assolutamente questo il motivo che ha portato alla rottura: “Non dico che sia questo il motivo della nostra rottura, ma avevo fiutato qualcosa che prima o poi sarebbe saltato fuori… Mi sarei aspettato da lei maggiore sincerità alla fine della nostra relazione”.

Cicogna in arrivo in casa di Veera Kinnunen. La ballerina professionista, protagonista in diverse edizioni del programma della Rai Ballando con le stelle, sta per diventare mamma per la prima volta all’età di 36 anni. Il futuro papá é il judoka Salvatore Mingoia, con il quale ha una storia d’amore da circa un anno. Milly Carlucci ha perso nel cast anche Raimondo Todaro che dovrebbe passare a Amici e Ornella Boccafoschi anche lei in dolce attesa.

Star in the star é il nuovo programma che sará presentato da Ilary Blasi. Subito é scattata la polemica. Sembra una copia de Il Cantante Mascherato, Nel promo la Blasi dice: “Chi c’è dietro la maschera?“, proprio come Milly Carlucci esclamava nel suo show di Rai Uno. Il programma peró é un format straniero acquistato da Mediaset.

Ecco cosa dice Drusilla Gucci, concorrente della ultima Isola dei Famosi sul film House Gucci che vede protagonista Lady Gaga:”Non credo che si tratterà di un racconto molto veritiero” – ha dichiarato Drusilla – Già guardando il trailer mi pare che dipinga la mia famiglia come quella di un mafioso. Si parla sempre della storia della cronaca nera, ci sarebbe molto altro da dire. Il film lo guarderò perché sono molto curiosa”.

Ambra Angiolini al follower che dà del “viscido” al compagno Massimiliano Allegri, controbatte: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com'è toccare uno stron*o”. La sua risposta ha fatto impazzire i tantissimi fan che applaudono la sua forza nel proteggere dagli insulti l’uomo che ama.

Dopo il grande successo d’ascolti dell’esordio, che ha superato il 18% di share, prosegue il viaggio di “Azzurro. Storie di mare”. In questa seconda puntata, Beppe Convertini ci porta alla scoperta della costa nord occidentale della più grande isola del Mar Mediterraneo: la Sicilia. Da San Vito lo Capo raggiungeremo la costa trapanese. E non solo. Ospiti vip: l’attore Leo Gullotta e l’ex calciatore Totò Schillaci, entrambi protagonisti di due intense interviste, tra passato, presente e futuro, realizzate da Beppe Convertini.“Azzurro. Storie di mare” è realizzato con il CNR e l’Arma dei Carabinieri. G20: ANGELA MISSONI A CONFRONTO CON ARTURO ARTOM

Venerdì 27 agosto, alle ore 21, all’anfiteatro Bindi dei giardini a mare di piazza Martiri della Libertà, dialogo tra Angela Missoni e Arturo Artom.

All’indomani del G20 Conference on women’s empowerment, che si terrà giovedì 26 agosto, a Santa Margherita Ligure proseguono così gli incontri a cura del Comune per approfondire il profilo culturale del ruolo della donna nella nostra societàAngela Missoni, presidente di Missoni Spa, ha gestito l’azienda di famiglia dal 1997, ovvero da quando ha rilevato dai genitori, Rosita e Ottavio Missoni, l’attività di famiglia, portando l'azienda a diventare una delle protagoniste della moda internazionale. È nota per essere sostenitrice dei diritti umani e in particolare di quelli femminili.

Arturo Artom, consulente economico ed esperto in tecnologie, è fondatore del CenacoloArtom, in cui, nei luoghi più belli d’Italia, ospita periodicamente leader provenienti da differenti settori: dall’arte al design, dall’imprenditoria allo spettacolo, per un confronto all’insegna dello scambio di idee e delle prospettive per il futuro. Non mancherà l’occasione tra la Missoni e Artom di una serie di riflessioni sulle conclusioni della conferenza ministeriale del giorno prima.



E’ stato presentato in piazzetta San Marco, a Porto Rotondo, il libro “Emirati: nulla è impossibile” di Giovanni Bozzetti, docente universitario imprenditore e manager, uno dei maggiori esperti di marketing strategico e processi di internazionalizzazione verso il Medio Oriente. Con l’autore é intervenuto Marco Bittau, giornalista della Nuova Sardegna.

Musica e sport, un binomio davvero speciale quando si decide di aiutare le persone meno fortunate. E’ questo l’obiettivo dell’infaticabile Paolo Brosio che ha presentato l’edizione 2021 del progetto “Mattone del cuore“, “Canzone del cuore“ e “Racchetta del cuore“, in programma il 25-26 agosto, vigilia della festa di S.Ermete a Forte dei Marmi, iniziativa organizzata dall’associazione “Olimpiadi del cuore“. Presenti di tanti big della musica, dello spettacolo e dello sport.. Mercoledì 25 agosto allo Stabilimento Balneare Alpemare di Bocelli e giovedì 26 a Villa Bertelli sempre a Forte dei Marmi, si alterneranno sul palco performance di comici, campioni dello sport e dello spettacolo : Andrea Bocelli, Al Bano, Angùnn, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Ivana Spagna, Paolo Vallesi, Jo Squillo, Sandro Giacobbe,Federica Carta.Per lo sport sport: Sinisa Mihajlovic: allenatore del Bologna dopo una grande carriera di giocatore. Mara Santangelo: la prima tennista italiana a vincere gli Internazionali di Francia al Roland Garros nel doppio. Poi Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Massino Ceccherini, Ubaldo Pantani: esponente della scuola dei comici toscani.

Non solo bella ma anche talentuosa la voce italiana Vivienne, all’anagrafe Viviana Cifala’, catanese doc ma con un pezzo di Francia nel cuore.Un’estate piena di successi per lei, festival, interviste e grandi novità, si vocifera che a brevissimo usciranno due dischi. Lei non ha mai smesso di lavorare anche se lo ha fatto dalla sua bellissima casa a Montecarlo ( abbiamo visto delle foto molto suggestive pubblicate sui suoi social) . Si vocifera di una collaborazione con un notissimo personaggio della musica italiana che sarà sicuramente una nuova vittoria per Vivienne e la sua musica di nicchia.

Guerra alla chirurgia per il Dottor Rigenera; il bravo medico Dottor Mauro Conti ha dichiarato :”sono stanco di vedere volti e corpi uguali tra loro, ogni essere umano ha le sue peculiarità che vanno enfatizzate e mai stravolte”. Parole forti nei confronti di chi fa uso di medicina e chirurgia estetica:” ci sono azioni che migliorano e risolvono gli inestetismi, in modo differente e più naturale rispetto ai bisturi”, aggiunge. Parla proprio di questo, il suo progetto di medicina estetica rigenerativa che vanta risultati eccellenti. Numerose le richieste di essere seguiti in un percorso beaute’, di noti personaggi vip che sono venuti a conoscenza del metodo innovativo e diverso dagli altri che il Dottore propone. Non a caso, al medico è stato conferito un nome che è quasi un onorificenza e che lo rappresenta appieno:” Dottor Rigenera”. Un controcorrente che piace parecchio.

Grande successo per la Regina delle spose, la nota Pinella Passaro, che da qualche settimana segue con passione una rubrica interamente dedicata al mondo wedding, su uno storico magazine da leggere sotto l’ombrellone. Utili i consigli ed impeccabile come al solito lei, che di moda se ne intende e parecchio, non solo moda però ma anche un grande, grandissimo buon gusto, tramandato di generazione in generazione. La mamma di Pinella, la Signora Gina, era a sua volta una creatrice di moda sposa ed è proprio da lei che la stilista ha ereditato questa enorme passione. Solo Made in Italy per il gruppo Passaro che lavora con dedizione da tanto tempo e che sfoggia continuamente solo grandi successi.