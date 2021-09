Maneskin, Giorgia Soleri e la foto alle parti intime: "Per la mia salute mentale", la scelta estrema della fidanzata di Damiano

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Aida Nazar, ex concorrente del Grande Fratello, contro Barbara D’Urso:”Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro.’ E pensare che la conduttrice l’ha aiutata in ogni modo.

Da blogger e professionista di reality a “docente”: Taylor Mega eccola disquisire con gli studenti di pop art e di Andy Wharol e gli internauti vanno in tilt. L’ idea é stata di Pasquale Lettieri, professore di stile, storia dell’arte e del costume presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. A metà della lezione in dad, Taylor ha dovutoabbandonare: un aereo per Dubai l’attendeva.

Inizia oggi la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia alla presenza di una star come Penelope Cruz , interprete di Madres Paralelas di Pedro Almodovar, film l’apertura. La diva si fermerá sino a sabato. Qui desidera completare il libro fotografico che ha iniziato anni orsono e che dovrebbe uscire a Natale. Ci sará anche il di lei marito Javier Bardem nel cast di “Dune”. Nessuna festa ufficiale di inaugurazione: mille persone sotto la tenda dell’ Excelsior a cena, in tempo di Covid, sarebbero state decisamente troppe. Quindi, da giorni, é scattata la caccia all’ invito per la cena organizzata da MasterCard. Missione impossibile.

Sempre a Venezia tanta agitazione per il possibile arrivo di un’icona. Altro grande nome che potremo vedere sul red carpet è Ben Affleck e quindi, dopo il ritorno di fiamma con conseguente vacanza romantica a Capri, tutti di aspettano l’arrivo di Jennifer Lopez. Per ora nessuna conferma.

Il figlio rimprovera la mamma troppo social. In un video in si vedono Belen Rodriguez e il piccolo Santiago parlare tra loro. Ad un certo punto il bimbo, vedendo sua mamma con il cellulare in mano, ha deciso di sgridarla. Queste sono state le parole del figlio di Belen e di Stefano Di Martino:” Ti fai tremila foto al giorno”. La showgirl, attrice, cantante, ballerina e presentatrice gli ha detto che non é vero, ma lui ha insistito. Non saranno tremila, ma sono comunque tante.... Un giorno felice per Giulia De Lellis: la sorella Veronica Fiumicini ( hanno due padri diversi) ha sposato il compagno Jacopo. L’influencer da cinque milioni di followers era molto sexy con un abito scollato e dallo spacco vertiginoso. Con lei il bellissimo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Nek dopo tanti successi come cantante, sente sempre piú forte il desiderio di diventare conduttore come hanno fatto tanti suoi illustri colleghi, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri. Puó stare tranquillo; dopo averlo visto all’ opera un importante dirigente Rai ha deciso di puntare su di lui.

Continua il successo editoriale del libro “ La Cacciatrice di Narcisi” di Alba Parietti che ci racconta di come ogni donna, almeno una volta nella vita, si sia trovata ad avere a che fare con il Narciso: una creatura affascinante, senza dubbio, ma anche infida e pericolosa. Parietti non fa i nomi, ma in molti ancora si chiedono chi sia lo scrittore con cui ha avuto a che fare che vive sotto scorta...

Il mondo lo deve sapere.Rosalinda Cannavò , alias Adua Del Vesco, ex GF Vip e legata a Andrea Zenga, vuole diventare madre, ma pensa sia troppo presto e ha già trovato una soluzione: “Sto cercando online su Milano un posto che mi permetta di congelare gli ovuli. In realtà è da un po’ di anni che pensavo questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane”. Anche se il costo sia decisamente elevato, la ragazza ha precisato: “Credo che quando (i soldi) si investono per queste cose siano soldi ben spesi”.

Dopo aver rivelato di essersi sottoposta ad un intervento di endometriosi, Giorgia Soleri ha deciso di allontanarsi dai social. La fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, è stata presa di mira dagli haters che hanno riempito la ragazza di commenti al vetriolo. Di conseguenza, la Soleri ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social per tutelare, dice, la sua salute mentale (?). Non é nuova a critiche: la sua invadenza social é da sempre ritenuta inopportuna da molti.

Doppio Cenacolo di Arturo Artom in Tigullio. Prima in Piazza a Santa MargheritaLigure in occasione del G20 sulle pari opportunità con ospite Angela Missoni che ha mirabilmente raccontato la storia dell'azienda di moda partendo dall'incontro tra i suoi genitori Ottavio e Rosita. Il giorno dopo incontro a Portofino nella splendida villa del gallerista Daniele Crippa con Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure, l'Archistar Marco Casamonti, il Sindaco di Genova Marco Bucci, Beppe Costa, Acquario di Genova, e Ilaria Cavo, Assessore Cultura e Scuola della Regione Liguria. Il coup de theatre è stata la strepitosa performance di Alessandro Ristori & The Portofino’s proprio sotto la luna di Portofino.

Una trasmissione Mesiaset nel futuro della bombastica Cristina Buccino e un nuovo disco per il lontano cugino. Non e’ per niente noto ,ma nel gossip si scopre sempre tutto, che la bellissima Cristina Buccino nota attrice , modella, influencer con 2,6 milioni di followers , di cui si é parlato recentemente per la rottura con il pugile Daniele Scardina , e Stefano Steph Risole’ , noto Esperto del campo dell’hotellerie Milanese , famoso per il celebrities engagement che lo ha visto in passato vicino a Jennifer Lopez, ma anche cantante, corista, e impegnato nel sociale , e di cui avevamo parlato perche’ pizzicato in una serata milanese con l’attore Luke Evans , siano parenti.

"Dinner and Music" la serata di Ferragosto organizzata da Laura Morino e Adriano Teso nella casa di Santa Margherita Ligure "Light Moon" . Una trentina di amici hanno festeggiato in un' atmosfera magica tra candele, cibi, alberi, arte (la Collezione di opere battute alle aste Chatity ) e..... musica. Cosa chiedere di più ?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, conosciutisi all’interno della casa del GF Vip, diventeranno genitori. Eleonora Giorgi, madre di lui é al settimo cielo e a lei hanno scritto in molti: la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona (“Congratulazioni vivissime adorata @eleonoragiorgiofficial nn c’è gioia più grande ed io a gennaio sarò #nonnabis”),Sandra Milo (“Vedrai che gioia sarà”). La futura mamma ha così scritto alla Giorgi: “Sarai una nonna meravigliosa! sarà molto fortunato/a”.

Ha colpito l’intero Paese quest’anno la storia di Saman Abbas, la diciottenne pachistana residente a Novellara, in provincia di Modena,ribellatasi a un matrimonio combinato dalla sua famiglia, pagando -quasi certamente- con la sua stessa vita il desiderio di essere libera.Ma quante Saman Abbas ci sono in Italia? Quante sono invisibili ai nostri occhi?Oggi, nel 2021, ci sono ancora donne alle quali non è concessa la libertà di amare, di sognare il proprio futuro, il futuro che vorrebbero.

Donne costrette ad essere sottomessa ai loro uomini, alle loro famiglie, succubi delle tradizioni di matrimoni combinati o peggio, forzati.. Il docufilm “Matrimoni Forzati”, realizzato da Wall of Dolls Onlus, racconta le storie di tre donne vittime di matrimoni combinati o imposti.

Donne che, ciascuna a suo modo, sono fuggite dai loro mariti, da situazioni di infelicità e violenza. Ma che hanno pagato e pagano tutt’oggi un prezzo

Parvinder Aoulakh, detta Pinky, indiana di nascita ma bresciana d’adozione, è stata costretta a sposarsi con un uomo voluto dalla sua famiglia.

Si, perché a regnare è proprio la casta, bandita dalla legge ma vigente per la tradizione indiana.

Lui, il marito di Pinky, geloso della vita occidentale e dell’autonomia anche economica della donna, cresciuto con una mentalità molto maschilista,

ha iniziato a compiere su di lei violenze, prima psichiche e poi fisiche, anche davanti ai loro due figli.Fino al tragico epilogo: il 20 novembre 2015 Pinky si ribella, dicendogli di voler andarsene, lui in preda a una rabbia cieca la cosparge di diavolina,

bloccandola in casa, e anche sei lei riesce a scappare in giardino, lui le da fuoco. Mesi di ospedale e ustioni gravissime sono i segni indelebili di questa tragedia,anche se oggi Pinky è una bellissima combattente che lotta per aiutare le donne, testimonial di Wall of Dolls Onlus Brescia.

E poi ci sono altre due ragazze, giovanissime, le chiameremo Nus e Nev, delle quali non è possibile rivelare identità e volto. Farlo vorrebbe dire

Jo Squillo: “Nel mondo ancora oggi, nonostante i matrimoni con i minori siano vietati quasi ovunque,

spesso nemmeno incontrato prima del matrimonio, e che non amano. Le donne vengono cresciuti con la consapevolezza che possono avere solo

ne vengono celebrati invece circa 33 mila al giorno. Mi spezza il cuore pensare che ci siano donne costrette a stare chiuse in casa a subire violenze di ogni genere da uomini che non hanno scelto di sposare, bambine obbligate a fare sesso con uomini anziani.Con la sola consapevolezza che possano avere quattro uomini nella loro vita: il padre, il marito, il fratello e un figlio maschio.

Le donne in troppi paesi al mondo non possono decidere chi amare, se lavorare, come truccarsi, cosa indossare.Come donna e come artista mi ribello da anni.Penso che ora tocchi ad ognuno di noi. Ora tocca a noi non lasciare sole le donne del mondo, i bambini, e tutti coloro che vogliono essere liberi. Ora tocca a noi, a tutti quelli che credono nei diritti umani, agire. Perché la libertà di una donna è il progresso del mondo.”

Si ringrazia la Regione Veneto e in particolare il Presidente Luca Zaia per la sua attenzione a temi cruciali come i diritti violati delle donne.

.Le donne hanno il diritto di essere libere.

Il docufilm verrà trasmesso sulla pagina Instagram della Onlus @wallofdolls, su Sky Canale 180 e sul sito www.wallofdolls.it.



GenovaJeans, evento annuale del Comune di Genova in partnership con Diesel, Candiani e ArteJeans, annuncia il lancio della Piattaforma Digitale - genovajeans.it - il 21 Agosto 2021, un portale che permette di condividere con il pubblico le informazioni più rilevanti dell’evento genovese e le novità sulle innovazioni sostenibili del jeans.

La manifestazione, che avrà luogo dal 2 al 6 settembre 2021, intende valorizzare il jeans, la sua storia e l’innovazione per il futuro. Il forte sostegno del Governo nel settore strategico del tessile si concretizza grazie alla partecipazione dell’ICE a GenovaJeans, primo evento al mondo dedicato alla sostenibilità nella produzione del jeans. In questo nuovo portale si potranno avere anche maggiori informazioni sui partner dell’evento che, con la città di Genova, vogliono riscrivere la storia del jeans.

IL PROGRAMMA

Sul sito è possibile consultare il programma degli eventi con tutti i dettagli per mostre, musei, convegni, incontri, animazioni e spettacoli presenti nei cinque giorni.

Dal 2 al 6 Settembre, lungo la Via del Jeans (Via Pré, Via del Campo e Via San Luca), sarà possibile visitare le mostre e le esibizioni principali dell’evento. Il percorso inizia negli spazi della Biblioteca Universitaria, che ospita il racconto delle origini genovesi del jeans e la loro evoluzione nei secoli grazie a reperti storici e postazioni multimediali. La Biblioteca è anche sede delle conferenze, dell’infopoint, della biglietteria e del merchandising. Scendendo in Via Pré si incontrano le vetrine in cui Diesel espone la sua visione del futuro del jeans e presenta, presso l’atrio di Palazzo Cattaneo Adorno in via del Campo, “DIESEL’s replica of the first jeans ever”. Lungo il percorso, che tocca botteghe storiche e showroom di vari operatori locali che hanno deciso di partecipare al grande evento, Unicef espone le sue famose Pigotte in jeans. Si prosegue verso la mostra “Behind the seams. Quanto credi di sapere del tuo jeans?” realizzata in collaborazione con Candiani Denim. Questa esibizione interattiva, allestita nel Mercato Comunale in Piazza dello Statuto, racconta l’impatto che la produzione del jeans ha sull’ambiente e le nuove soluzioni sostenibili. Il percorso continua con il Museo del Risorgimento dove, accanto ai jeans dei Garibaldini, sarà esposta l’opera donata dal famoso artista inglese del jeans Ian Berry, “Ritratto di Giuseppe Garibaldi” che rende omaggio all’eroe dei due mondi. Nel Sottoporticato del Palazzo Ducale si trova l’esibizione “DIESEL’s denim heritage. A walking in its archive” dedicata ai pezzi leggendari ed iconici dell’archivio privato dell’azienda. Tappa fondamentale della manifestazione è il Museo Diocesano che ospita i “Teli della Passione”, riconosciuti oggi come gli antenati del jeans. Per concludere il percorso, l’edificio del Metelino ospita “ArteJeans, un mito nelle trame dell’Arte contemporanea”, una mostra che espone 36 opere donate alla città da artisti contemporanei di livello internazionale, in vista del futuro Museo del Jeans. La Via del Jeans ospiterà inoltre una postazione di upcycling organizzata in collaborazione con Green Chic per la raccolta di capi jeans usati.

Nel corso dell’evento la Lanterna di Genova si colora di blu per GenovaJeans: Il monumento simbolo della città, al tramonto, si illuminerà in blu per sottolineare il valore sociale e identitario del patrimonio culturale di Genova.

Il programma durante la settimana dedicata al jeans prevede conferenze che tratteranno temi d’attualità legati a questo capo iconico: la sua storia, il rapporto con la sostenibilità ed il legame con i grandi mutamenti sociali e l’empowerment femminile. Tutti i giorni saranno organizzati spettacoli e animazioni ai Truogoli di Santa Brigida e in Piazza del Campo.

“Jeans – The Genoa -R- Evolution” - IL FILM

GenovaJeans è lieto di annunciare, insieme al lancio del portale, il film “Jeans – The Genoa -R- Evolution” prodotto da Pulse Films Italia per la regia di Tobia Passigato e Laura Borgio che racconta un viaggio attraverso il tempo e la musica e vede il jeans protagonista.



Un documentario musicale, moderno e coraggioso, che ripercorre la storia di questo capo iconico per ricordarne la portata rivoluzionaria ed il suo legame indissolubile con la città Genova. Le performance musicali di Jack Savoretti, cantante italo-inglese di origini genovesi e Rodrigo D’Erasmo, compositore e violinista italo-brasiliano, guidano gli spettatori in un viaggio con diverse tappe che vogliono, non solo rendere omaggio alla città, ma anche ai grandi artisti del capoluogo ligure.

La scena iniziale del film porta in primo piano un’opera fondamentale per questa manifestazione: i grandi teli in lino e cotone, tinti con indaco da Teramo Piaggio nel 1540, per coinvolgere i fedeli nei misteri della Passione di Cristo. Gli straordinari teli, ispirati alle incisioni di Dürer e Raffaello, sono attualmente esposti al Museo Diocesano di Genova. «jeans».

Il film prosegue con l’esibizione di Savoretti ed il suo brano Home, brano fortemente ancorato al presente ma con una visione chiara dell’unico futuro possibile, un futuro green e sostenibile. Il jeans, legato a momenti importanti della nostra storia, torna ad essere oggi, grazie a GenovaJeans, l’elemento principale di una nuova rivoluzione: la rivoluzione “verde”.

Il viaggio alla scoperta dell’origine del jeans continua negli anni ‘70, momento in cui il jeans diventa icona dei movimenti giovanili ed entra a far parte dell’universo moda. Questo momento storico viene narrato con le note di Fabrizio De André e la sua canzone Via del Campo reinterpretata dai due artisti. La rinomata Via del Campo, Via Pré e Via San Luca, sono i luoghi dove tutto ebbe inizio, dove il jeans è stato prodotto e commercializzato fin dall’antichità. Grandiosi ingressi ed antichi palazzi, botteghe di sarti segnate dal tempo e affascinanti vicoli fanno da sfondo a questo meraviglioso capitolo.

Per concludere, un tuffo nel passato, precisamente nel 1860, presso lo scoglio di Quarto, per onorare la Spedizione dei Mille che proprio lì si imbarcò, con i Garibaldini che indossarono i jeans per andare ad unire l’Italia.



L'artista Ascanio Cuba, supportato dal developer e editore Alessio Musella ha scelto i 5 giorni legati al fuori salone di Milano per Unire Design & Arte e Charity.

Il Laboratorio in Via Vittor Pisani, 1 | Piazza della Repubblica | Mezzanino Passante Ferroviario REPUBBLICA (MM3), di Ascanio , Artista Cubano che da anni è legato alla metropoli milanese ospiterà, immersi nelle sue opere artisti con differenti approcci all’arte.

Dal 6 al 10, le date nelle quali i 5 artisti saranno presenti sono ancora in via di definizione, saranno ospiti dell’Artista Cubano

Venerdi 10 Dropsy,,Giovedi 9 Anna Nazarova,, Mercoledi 8 Marta Mez,, Martedi 7 Giuseppe Portella,, Lunedi 6 Ascanio Cuba.

Ognuno degli artisti selezionati avrà il piacere di dialogare con i visitatori in modo decisamente personale e unico , da qui la scelta di chiamare questo evento CONTAMINAZIONE !

Ogni giorno sarà dedicato ad un artista al quale verrà proposto di personalizzare una “scatola d’artista” che successivamente verrà messa in vendita e parte del ricavato andrà in beneficenza.

Le scatole saranno i contenitori dei prodotti Food Garage66 azienda che sostiene lo Slow Food, cioè la cultura del mangiare sano e a ritmo lento, dando la possibilità di assaporare un’autentica RICETTA ARTIGIANALE ogni volta che se ne sente l’esigenza dal momento del risveglio fino allo sfizio di mezzanotte: parte integrante del progetto oggi realtà il food box ricco di SAPORI VERI.

Il connubio di Arte e cibo sarà il trend del futuro…

Anche la musica avrà un ruolo importante: sarà l’artista stesso a scegliere la colonna sonora del suo tempo trascorso in laboratorio.

Partner dell’evento saranno EXIT URBAN MAGAZINE, ART & INVESTMENTS, WL MAGAZINE E MILANO PIU SOCIALE in collaborazione con ArtOnline20 e Fondazione Mazzoleni e ovviamente Artepassante .

Tutti i promotori dell’evento sposano in pieno i valori legati ad Arte passante , portare l'arte fuori dai tradizionali spazi di interazione permettendo un contatto diretto tra le persone e le opere, il fare creativo, l'artista.