Belen Rodriguez, una frase pesantissima: annientato Antonino?

Crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ecco cosa scrive su Instagram la showgirl :” Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare.”

Comunicato ufficiale del GF Vip:” Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 euro. Sarebbero dovuti essere 380 euro. Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa.“ Chi ha infranto la regola? Sofie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Mangeranno di meno...



Al GF Vip il bacio che però ha destato più interesse è stato quello tra l’attore Alex Belli e Soleil Sorge. I due si sono dati un vero e proprio bacio a stampo, rimanendo così a contatto per diverso tempo. Infatti appena partita la canzone Kiss la cazzuta Soleil è saltata al collo dell’attore. Il tutto è accaduto sotto lo sguardo alterato di Francesca Cipriani che ha detto: “oddio ma si sono baciati in bocca!”.

Soleil Sorge é amatissima dal pubblico che la salva a ogni nomination. Raffinata stratega al contrario di Sofie Codegoni alla quale Soleil rimprovera di essere entrata nella casa con un “testo” già scritto. Infatti Sofie si é legata a Gianmaria Antinolfi, tra l’altro ex della Sorge. Ma chi ha scritto le battute del “teatrino” allestito dalla Codegoni? La risposta é facile...

Nessun armistizio tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli: la soprano si era arrabbiata con Carmen Russo e di conseguenza con la cantante che l’aveva appoggiata. Ieri sera altro round: la Ricciarelli non sopporta che la Squillo si faccia paladina in difesa delle donne per cause importanti e poi si perda in discussioni da bar. 1 a 0 per Katia.

Ecco che spunta anche Guendalina Rodriguez nella telenovela Mauro Icardi versus Wanda Nara. La ragazza dice di avere avuto “contatti” con il calciatore sino a pochi giorni orsono e di avere foto che lo provano. Tuttavia tali dimostrazioni si sarebbero rivelate fasulle in quanto sembra che la ragazza abbia ritoccato lo screenshot di una vecchia videochiamata tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Saputolo, quest’ultima ha dato di matto inviando un messaggio pieno di volgarità alla Rodriguez che ha sua volta lo ha diffuso sui social.

Yari Carrisi avrebbe deciso di cambiare cognome e invece di usare quello paterno, di utilizzare quello della madre: Power. Non è una decisione dell’ultimo minuto:sono già diversi mesi che il ragazzo avrebbe adottato il cognome di Romina. A complicare le cose una foto da lui postate con la mamma è solo due sorelle tra cui la scomparsa Ilenia e la scritta “my beautiful family”. Ma il padre e gli altri quattro fratelli?

A Tu si que Vales, dopo il giudizio positivissimo di Maria De Filippi su tre scultorei acrobati, si é fatto sentire Rudy Zerbi cheha fatto un insinuazione: la conduttrice, nel valutare gli atleti, sarebbe stata influenzata dalla loro prestanza . Per il critico musicale la De Filippi era al settimo cielo solo perché i concorrenti erano bellissimi ragazzi. La risposta della queen non si è fatta attendere:“È un maiale, pensa che io sia entusiasta perché sono belli. Siccome è un maiale dentro, vede con gli occhi…”

Da Vogue a D di Repubblica.Emanuele Farneti viene assunto a “Repubblica” quale responsabile della rivista D e del sito D.it assumendol’incarico di direttore del content hub Moda e Beauty. Farneti porta a la Repubblica e GEDI un patrimonio unico di qualità e competenza sul mercato dei magazine, femminili e maschili, maturata negli anni, inclusa la direzione di Vogue Italia.Al suo fianco Simona Movilia.

Ripresi a Milano i Cenacoli di Arturo Artom con la Vicesindaco Anna Scavuzzo che ha parlato del futuro della città. Poi grande serata in onore del Maestro Marcello Lo Giudice per la chiusura dell sua personale a Palazzo Reale. Nella garden room dell'Hotel Bulgari, Massimiliano Di Silvestre, Presidente ed Ad di Bmw, i mitici Red Canzian dei Pooh e Mario Lavezzi hanno condiviso il mix unico di talento e chance che ha portato al successo e si sono scambiati idee e visioni sul futuro.

Gran finale con la virtuosa Hildegard De Stefano, reduce dal successo nella interpretazione della violinista Sara ne 'La compagnia del Cigno'. Infine nel weekend tartufata a Barolo presso l 'Astemia pentita', la cantina di Sandra Vezza con Francesco Micheli, Patrizia Sandretto, Agostino Re Rebaudengo per unire grandi vini, arte e cultura.

A smuovere Roberto Formigoni ci voleva Daniela Girardi Javarone : per festeggiare con il marito Mario le nozze d’oro, ha scelto di non ricevere regali , ma di chiedere agli amici di unirsi in una raccolta fondi da devolvere ai City Angels:infatti proprio il occasione del ricevimento ha deciso di tornare loro madrina dopo 11 mesi di sospensione

Daniela ha detto :” finalmente sono rientrata nella mia seconda famiglia “L’allestimento é stato curato da Enzo Miccio che si è ispirato alla galleria degli specchi di Versailles. Il “tout Milan” ha omaggiato

Daniela Javarone Presidente Amici della Lirica di Milano e Vice Presidente Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano

Barbara Benedettelli in qualità di assessore alla cultura di Parabiago Città e il Comune hanno premiato Marialuisa Gavazzeni Trussardi nella bellissima cornice del Crespi Bonsai Museum. Il premio (un bellissimo Bonsai!) è stato istituito quest'anno all'interno del Festival di Voci femminili Donne in Canto, molto noto non solo nell'alto milanese. La madrina di quest'anno è stata Marisa Laurito. Marialuisa è stata premiata "per aver contribuito a diffondere lo stile italiano nel mondo con creatività e innovazione. E per l'appassionato impegno accanto al Centro di ricerca Dino Ferrari, incidendo significativamente nel tessuto sociale". Da quest'anno infatti il Festival di voci femminili del teatro e della musica, si arricchisce della voce di donne che cambiano la realtà

L’intelligenza artificiale con le sue declinazioni in campo professionale e nella vita di tutti i giorni è stato il tema centrale dell’incontro “Brain Storming” organizzato da IAN S.r.l. e tenutosi a Milano venerdì 22 ottobre presso l’Hotel Principe di Savoia.

Ha aperto la serata l’AD di IAN Federica Neri che, dopo aver saluto i presenti e presentato gli ospiti della serata, ha introdotto il programma dell’evento, affiancata nella conduzione dalle “Iene” Stefano Corti, Alessandro Ortis, Andrea Agresti e Mitch dj,mentre alla console è stato chiamato il famoso deejay Maurizio Molella. Punto di partenza la consapevolezza che l’A.I. (Artificial Intelligence) è “già qui” e che tutti noi conviviamo in armonia con tanti strumenti tecnologici dotati di A.I. che ci continuano a semplificare sempre più la nostra quotidianità.

Si tratta di una tecnologia che, nell’attesa del salto quantico che caratterizzerà gli anni a venire, viene inoltre impiegata in quasi tutti i settori professionali:

- A.I. applicata al comportamento esterno dei sistemi come nel caso delle apparecchiature dei data center, server, storage, oppure delle automobili o delle apparecchiature medicali: algoritmi o strategie di calcolo per simulare alcune funzioni cognitive dell’uomo senza raggiungere le sue capacità intellettuali.

- A.I. che utilizza i cosiddetti sistemi simbolici e subsimbolici: i primi emulano le funzioni ad alto livello del cervello: la rappresentazione formale della conoscenza, la logica, le regole e l’inferenza, ecc… I sistemi subsimbolici emulano il funzionamento del cervello a livello elementare: ne sono un esempio le reti neurali artificiali.Dopo il discorso introduttivo di Federica Neri sono intervenuti sul palco Fabrizio Negri (Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency), Giuseppe De Pasquale (Regional Sales Manager di Quantum per Italia, Grecia, Cipro e Malta) e, Special Guest della serata, Brian Pawlowski (Chief Development Officer at Quantum, the inventor of NFS - Network File System).





Il vizio, nemico della moderazione, è anche desiderio di felicità: in una rilettura in chiave pittorica contemporanea, che prende spunto da una tradizione iconografica ricca di elementi simbolici, Amedeo Brogli,allievo di Renato Guttuso, in sette dipinti, rappresenta i sette vizicapitali con corpi femminili affiancati da animali simbolici in un bestiario ironico, mentre nei contrappassi vi è qualche sconfinamentodantesco: soggetti reinterpretati con appassionata infedeltà. L’esposizione, ad ingresso libero, sarà aperta dal 30 ottobre al 6 novembre dalle ore 12,00 alle 19,00 presso la settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna, situata in Piazza SS. Apostoli, 67 a Roma.L’accesso sarà consentito solo tramite Green Pass. La storica location capitolina aveva già ospitato Brogli nel 2018 per la fortunata mostraVedute Romane e Figure. Il vizio che passa per il corpo ed è vissuto dal corpo, è celebrato dal pittore attraverso il nudo; è il potere del corpo quando da privato si fa collettivo, senza deformazioni ma anzi rappresentato nella sua autenticità e, soprattutto, al femminile, in un’atmosfera leggera, in un mood vitale affollato di colori animali e cose. Nella mostra Vizi capitali e contrappassi di Amedeo Brogli, coordinatada Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Coffee House di Palazzo Colonna, che vanta come madrina la Principessa Jeanne Colonna, ogni vizio è definito da un colore oltre che da un animale e da oggetti simbolici. Si è pensato di coinvolgere sette stilisti chiedendo ad ognuno di loro di presentare un abito ispirato al colore del vizio scelto. Ne è nata una sinergia: sette abiti per poter entrare nel mondo reale, affollato di vizi; sette tracce che creano un dialogo inedito fra due forme d’arte in grado di materializzare un’estetica moderna e contemporanea per catturare l’essenza del vizio. Gli stilisti sono: Alessandro Angelozziper la Superbia con l’abito oro, Renato Balestra per la Lussuria con il suo iconico Blu Balestra, Vittorio Camaiani, per la Gola, con una creazione dalla tonalità cognac, Raffaella Curiel, per l’Avarizia con un completo giallo, Anton Giulio Grande per l’Ira, in un dipinto interpretato da Elena Parmegiani, con una creazione rossa, Gianni Molaro per l’Accidia con una creazione verde acido, Regina Schrecker per l’Invidia con un abito verde.Inaugurazione: venerdì 29 ottobre ore 18,30 Apertura al pubblico: da sabato 30 ottobre a sabato 6 novembre dalle ore 12,00 alle 19,00.Piazza SS. Apostoli, 67 Roma.Accesso consentito solo tramite Green Pass Partner dell’iniziativa: Accademia Italiana di Arte, Moda, Design fondata nel 1984. Uno dei principali istituti europei di formazione nell’ambito del design e delle arti applicate e parte del gruppo francese AD Education.Mood Style 2018 di Michele Crocitto che nasce da anni di ricerca nel mondo dell’arte, dei viaggi e dei gioielli e Cantina Santo Iolo. www.amedeobrogli.it



Il primo weekend di riapertura delle discoteche ha portato grande fermento a Milano. Prima dei lockdowns una delle serate più trendy del venerdì era quella della Boum con gaye (e non) file chilometriche di persone in attesa di entrare nella location in zona Loreto. Di casa tanti volti noti dello spettacolo come Giacomo Urtis, Tommaso Zorzi e la stessa Barbara D'Urso. Ora la serata di Riccardo, Alessandro e Giuseppe si è spostata ai Magazzini Generali. Grande successo della prima sera che la consacra nuovamente a meta imperdibile metrosexual della mondanità meneghina. Tanti i personaggi avvistati tra cui l'olimpionico Alex Di Giorgio ora diventato milanese

La nuova ed attualissima frontiera della chirurgia plastica è la biochectomia, più comunemente, la rimozione della bolla di Bichat. Intervento richiesto e di gran moda; sembra che le rotondità del viso create dalle bolle di Bichat siamo antiestetiche. Certo, un viso esile è senza ombra di dubbio più elegante e seducente di uno paffuto. L’intervento di per se” è molto semplice e non prevede alcun ricovero, due piccole incisioni nelle guance e via le cosiddette “pallottole di grasso”. Il guru della biochectomia pare essere il Dottor Gianmarco Gallo che effettua più di un intervento al giorno. Tantissimi i volti noti che si affidano a lui per essere più belli ed i risultati non tardano a vedersi.



La cura dei capelli arriva dall’oriente.

Sto parlando di Vincenth.H noto hair stylist italiano, molto di più del parrucchiere, oserei definirlo esperto in materia.

Creativo, professionale e sopratutto bravo, è diventato un punto di riferimento per la provincia di Cremona e per la comunità cinese italiana. Un imprenditore a tutti gli effetti, diversi i suoi negozi affiliati, una linea di prodotti per capelli eccezionali creata da lui ed una lista di attesa interminabile per una sua preziosa consulenza

La 56a edizione di Filo ha confermato l’interesse di espositori e buyer per FiloFlow, il progetto sostenibilità del Salone. La quasi totalità delle aziende espositrici aderisce infatti al progetto e nel corso della 56a edizione l’Area Tendenze Sostenibilità, con il suo allestimento evocativo, ha costantemente richiamato l’attenzione dei visitatori.

La centralità del tema della sostenibilità per il sistema tessile è stata ribadita in modo concreto alla 56a edizione di Filo: le aziende espositrici hanno proposto filati e lavorazioni che rispondono a criteri di responsabilità sociale e di rispetto dell’ambiente, ai quali Filo ha voluto dedicare uno specifico catalogo FiloFlow e una specifica Area Sostenibilità.

Al successo di FiloFlow contribuisce anche l’impostazione che Filo ha scelto per il progetto: l’obiettivo è infatti valorizzare le produzioni realizzate secondo criteri e processi sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico. Il tutto in un’ottica di filiera, il solo modo per arrivare a un prodotto finito realmente tracciabile e sostenibile. E il percorso continua, fin dalla prossima edizione di Filo

Il Life Motive di Expo 2021, esposizione universale degli Emirati Arabi in programma da ottobre 2021 a marzo 2022 a Dubai, è mettere insieme un’ampia gamma di aziende rappresentative delle eccellenze di tutti i paesi finalizzate a creare un futuro di vera rinascita. Nell’ambito di questo evento internazionale si susseguiranno momenti di Moda Italiana da sempre sinonimo di glamour di eleganza di alta sartorialita’ e Made in Italy, tanto amato in tutto il mondo. Nel cuore della città, presso il Feirmont Hotel l’ esclusività della catena super lusso del Bistot 90 vedrà protagoniste ogni settimana le più grandi Maison in Passerella. La prima a calcare la scena del Fashion Show è stata la Maison Egon Von Furstenberg da sempre icona di Stile ed Eleganza internazionale e di alta sartorialità divenuta negli anni fra i Brand più importanti non soltanto nel Settore moda ma anche nel comparto dell’arredo e del designer.Durante la serata del 20 ottobre in passerella alcuni abiti di alta moda di archivio della Maison, un momento emozionante per il pubico presente anche per ricordare il grande principe stilista Egon Von Furstenberg a 17 anni dalla sua scomparsa. Con l’occasione è stato conferito il premio alla carriera al Brand Manager Vincenzo Merli che anni porta avanti il lustro di questa grande Maison.

La volontà di creare un vero fashion show dedicato alla moda italiana durate l’ Expò di Dubai nasce da un’idea del Manager Ivan Conte, ideatore del brand Bristot90, creando un connubio perfetto fra il fashion e il food di eccellenza, attraverso una serie di serate di Gala su invito, in una location con una vista mozzafiato, sotto il cielo stellato di Dubai. A sorpresa è stato premiato come eccellenza dell’ anno proprio Ivan Conte dalla commissione che decreterà ogni settimana a chi verrà conferito il premio rivelazione.

Seguiranno ogni settimana le più suggestive passerelle con le grandi firme italiane da Terranova a Impero Couture per seguire poi con Miriam Tirinzoni che di recente una delle sue creazioni è stata protagonista sul red carpet dell’ ultimo Festival del Cinema di Venezia con Manuela Arcuri. Ma questi sono alcuni dei grandi stilisti che saranno presenti a Dubai con le splendide modelle della Cover Page.

A condurre la manifestazione il presentatore Tv Anthony Peth, da sempre attento alla promozione del Made in Italy.

Il centro “Le Due Torri” di Stezzano in provincia di Bergamo cresce e guarda avanti. Dopo due anni, complicati, tra chiusure e distanziamenti ma anche solidarietà, ora è il momento di abbracciare con fiducia il futuro.

Mercoledì 27 ottobre alle 14 è prevista l’inaugurazione dell’ampliamento de “Le Due Torri”: 8mila metri quadrati completamente dedicati ai Sapori, alla Salute, allo Sport ed allo Spettacolo. Un vero e proprio spazio destinato al tempo libero, nel quale sarà possibile trovare differenti tipologie di ristoranti, un centro fitness e, soprattutto, il nuovo Cinema Arcadia, uno dei più tecnologici d’Europa.

La posa della prima pietra dell’ampliamento è avvenuta il 13 dicembre 2019: nessuno si sarebbe aspettato che, pochi mesi dopo, tutto il mondo avrebbe dovuto fare i conti con una pandemia. Senza dimenticare che la provincia di Bergamo è stata uno dei centri maggiormente colpiti. Nonostante il centro commerciale di Stezzano, come tutta l’industria dei centri commerciali, abbia risentito delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, il cantiere è andato avanti. Ed ora, senza troppi ritardi sulla tabella di marcia, è pronto a presentarci questa importante novità.

Simone Maltempi, Amministratore Delegato di Altarea Italia, filiale del gruppo francese Altarea Cogedim, dichiara tutta la sua soddisfazione: “La nuova Piazza del centro commerciale “Le Due Torri” è un'operazione di grande rilievo e, mai come di questi tempi, rappresenta un segno di incoraggiamento, di fiducia e dimostra come il nostro gruppo abbia affrontato la pandemia con coraggio e pragmatismo.

È una realtà totalmente nuova, adatta al futuro e pensata per soddisfare quel desiderio di aggregazione, svago e tempo libero tanto duramente colpito in questi mesi. Tutto questo in un contesto, quello di Bergamo, dove c'è l'Italia che ha sofferto, il cuore dell'Italia ferita. Tutti conserviamo nel pensiero immagini che sarà impossibile dimenticare. Da quelle immagini, anche noi, abbiamo trovato la forza per ripartire.”

“Trascorsi 11 anni dalla sua apertura, “Le Due Torri” celebra il suo successo offrendo ai suoi clienti un nuovo volto – aggiunge Ludovic Castillo Presidente di Altarea Commerce -. Il tempo libero occupa un posto essenziale nella nostra vita, Le Due Torri amplia la sua offerta inserendo importanti tematiche dedicate al relax: cinema, ristoranti e servizi. Siamo quindi orgogliosi di inaugurare un centro commerciale che rinnoverà l'esperienza dei propri clienti con marchi di riferimento”.

IL CINEMA ARCADIA - L’apertura del nuovo cinema acquista particolare significato e valore in questo momento storico.

Proprio per il valore simbolico che rappresenta, al taglio del nastro sarà presente anche il Ministro alla Cultura Dario Franceschini.



Piero Fumagalli fondatore di Arcadia afferma: “Siamo felici della nuova apertura di ARCADIA Stezzano all’interno dello Shopping Center Le Due Torri, struttura progettata insieme all’architetto Benjamin Feldtkeller. La nuova multisala proporrà gli ultimi sviluppi del settore, assicurando i più alti livelli tecnici e continuando la collaborazione con leader tecnologici quali Meyer Sound, Christie e Dolby, che da sempre affiancano Arcadia.