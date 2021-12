Gf Vip, quel (pesantissimo) dubbio di Alfonso Signorini su Alex Belli

Ivan Rota Ivan Rota Vai al blog

Con l’uscita di Alex Belli dalla casa del GF Vip per avere infranto il regolamento, avendo abbracciato la mogle Delia Duran che voleva lasciarlo, si chiude la prima tranche di questo teatrino “artistico”. Ma Belli ci é o ci fa? Persino Alfonso Signorini ieri sera se lo é chiesto. Il comportamento dell’attore è difficile da capire: prima dice a Soleil Sorge di voler lasciare la moglie, poi appena la vede cerca di convincerla del suo amore. Lei insinua che sotto le coperte tra lui e Soleil non ci siano stati solo abbracci artistici. La Sorge poi si dispera per aver fatto la figura della cretina non avendo capito la recita della coppia. E all’uscita dei due dice: “Cornuti, diposti a tutto per ospitate in tv”.

Me ecco che già inizia la seconda parte della recita:Il presunto “amante” di Delia Duran con il quale la scorsa settimana é stata fotografata si chiama Carlo Cuozzo e si è fatto vivo guarda caso proprio ieri sera mentre al GF Vip la donna stava per lasciare il marito Alex Belli, pubblicando delle storie Instagram in cui dice che Delia è innamorata di lui e conclude: “ Lei è stata mia e sarà ancora mia“. Ma perché ieri sera all’ “attrice” non é stato chiesto niente di questo presunto tradimento?

Ma ecco lo scoop della serata: Carmen Russo e Soleil Sorge rivelano che Katia Ricciarelli si vuole sposare e la soprano conferma. Poi su consiglio di Alfonso Signorini, la cui conduzione spontanea fa aumentare di settimana in settimana i suoi fan, va a consolare Soleil (ormai santificata) che per un pó si calma e si mette a discutere con Manuel e Lulù di un fatto strano che capita in casa: a tutti si screpolano le mani. Cosa sarà mai, si chiedono. Poi tutti affamati aspettano la pasta, ma Sophie butta dei rigatoni da venti minuti di cottura…

Orietta Berti 1. La nuova canzone della cantante ha stupito tutti perchè, tra le altre dice “ mi amo da sola”. Ma le nonne che tanto la amano cosa diranno? Solo che il testo ricorda “ Ho fatto l’amore con me” scritta da Cristiano Malgioglio per Amanda Lear. Inoltre “Luna Piena, il nuovo pezzo della Berti, ricorda anche troppp “Amore e Capoeira” di Giusy Ferreri…

Orietta Berti 2. Dopo il travolgente successo di “Mille” con Fedez e Achille Lauro, le quotazioni della cantante e alcuni dicono potrebbe essere una degli ospiti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Gira anche voce che potrebbe essere la “vallettona” di Amadeus.

Feste di Natale: grande successo per la presentazione di Alessandro Oteri all’Hotel de Russie a Ròma con la principessa Maria Pia Ruspoli e Eliana Miglio. A Milamo fantasmagorico cocktail con musica dal vivo all’ Hotel Chateau Monfort dove gli invitati sono stati accolti dal direttore Stefano Risolé. Star della serata Fabio Mancini, iconico volto delle campagne pubblicitarie di Giorgio Armani. E non solo. Da molti é stato definito il nuovo Rodolfo Valentino.

La strana coppia. Proprio mentre sugli schermi tra poco impazzerà “House of Gucci”, Patrizia Reggiani, mandante dell’ omicidio del marito e nel film interpretata da Lady Gaga, si concede uno scatto che fa impazzire la rete. La signora appare in compagnia di Elenoire Ferruzzi, showgirl transessuale diventata famosa per i suoi video con improperi verso un marchio di borse.

I commenti più surreali e “adorati” delle tante dirette che si occupano del GF Vip ci sono stati ieri sera quello della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona che ha fatto da contraltare a Giulia Salemi e a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. La Marchesa ha trovato il suo bersaglio, ovvero Soleil Sorge che definito addirittura deplorevole!

Persone commosse sino al pianto all’uscita dalle sale: questo per il film “Caterina Caselli, una vita, cento vite” dedicato alla cantante un tempo chiamata Casco d’oro. Dalla povertá al successo sino a diventare la più importante agente discografica italiana. Lo trovate al cinema solo oggi e domani .

La vendetta della Regina Elisabetta é stata “preziosa”: la sovrana ha regalato solo a Kate Middleton un anello di diamanti e zaffiri appartenente alla Corona. Per Megan Markle due dita negli occhi…

Edizione speciale del Cenacolo di Arturo Artom per la Prima della Scala organizzato da Cracco in Galleria con ospite d'onore Davide Livermore e la sua famiglia. Atmosfera rilassata , brindisi e discorsi fino alle 2 di notte. L'archistar Marco Casamonti chiacchierava con Francesco (anche lui architetto) e Marta Livermore, figli del Maestro. Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo e di Acri, con Massimo Perotti (cantieri San Lorenzo). Poi brindisi col tavolo vicino ospitato da Massimiliano Di Silvestre, presidente ed Ad di Bmw Italia: applausi a Livermore da Matteo Lunelli, Guido Damiani e Roberto Burioni. Gran finale sotto l'albero di Natale con Carlo Cracco. É stato il vero dopo Scala!

Davide Bertellini con Crystal Couture Milano è stato uno dei main sponsor della 5^ edizione del Christmas Show dello Sporting Milano3 e ha realizzato i 35 premi scultura di cristallo per la serata benefica a favore della Fondazione Humanitas per la Ricerca.Tra i premiati il Prof. Alberto Mantovani, Massimo Boldi, Antonio Cabrini, Daniele Cassioli (atleta paraolimpico e campione del mondo di sci nautico), Ivana Di Martino, Edoardo Sylos Labini, Simone Cremona, Daniele Lupo, Vincenzo Santopadre, Marco Orsi.

DONATO AI CITY ANGELS UN VEICOLO POLIVALENTE PER ASSISTERE I BISOGNOSI



Nasce Progetto “…. insieme”

La consegna alla Casa Accoglienza “Elio Fiorucci”





Milano, 14 dicembre 2021 - Un veicolo polivalente che consentirà di assistere e distribuire pasti caldi ai senzatetto e ai bisognosi, è stato donato oggi ai City Angels nell’ambito del progetto “…. insieme” che assisterà per tutto il prossimo anno i volontari nella loro quotidiana e meritoria azione.

Il mezzo è stato consegnato alla Casa Accoglienza “Elio Fiorucci” in via Gino Pollini, 4 a Milano, alla presenza della madrina dei City Angels, Daniela Javarone e del suo presidente Mario Furlan, dal presidente dell’Universo Humanitas, Roberto Schiavone di Favignana.

Una iniziativa che coinvolge, oltre ad Universo Humanitas, l’associazione Art & Luxury, rappresentata dal presidente Thomas Molendini, i Cavalieri di Malta O.s.j. , rappresentati dal Principe Thorbjorn Paternò Castello, ed International Broker Art, rappresentata da Danilo Gigante.

Il progetto “…. insieme” prevede, per l’intero 2022, un supporto costante, da parte di tutte le associazioni coinvolte, ai City Angels nell’aiuto alle persone in difficoltà, anche con la fornitura di generi alimentari, materiale per l’igiene personale e la consegna di vestiario.

Il mezzo preso in consegna, già predisposto per garantire anche un servizio di igiene personale, girerà già nei prossimi giorni nelle fredde notti milanesi, per supportare e dare sostegno ai tanti senzatetto che i City Angels assistono senza sosta da anni.

Giovanni Bozzetti con gli studenti della classe di “Turismo Culturale e Sviluppo del Territorio” sono giunti alla concretizzazione dell’11° evento didattico di fine corso.Quest'anno il progetto dal titolo "ConnectMI" ha come obiettivo quello di mostrare come la cultura rappresenti un ponte di connessione tra mondo occidentale e mondo arabo, attraverso l’esame delle contaminazioni presenti in vari ambiti, dall’arte, alla musica, alla moda, allo stile di vita e alle tradizioni.

L’iniziativa didattica offre ai giovani la grande opportunità di sviluppare un senso pratico nella valorizzazione dei beni culturali in una logica di marketing territoriale ed entrare in contatto con Istituzioni, professionisti e realtà aziendali.Quest’anno organizzano nuovamente la presentazione del progetto in presenza, nel corso di un evento dove si susseguiranno momenti di musica e danza intervallando gli interventi di personalità del calibro di Andrea Berton, chef stellato Michelin ed imprenditore, il Prof. Davide Rampello, Direttore Artistico del Padiglione Italia ad Expo Dubai e Fausto Puglisi, stilista e Direttore Creativo del brand Roberto Cavalli.

RTL 102.5 presenta “BIG & BANG HITS 21/22”! La compilation con 3 imperdibili cd, per un totale di 65 tracce: la migliore musica house, le hit di quest’inverno e i più bei pezzi degli anni ’70 e ’80!Un perfetto regalo di Natale che è possibile preordinare, da oggi al 9 dicembre, dal seguente link https://wmi.lnk.to/RTL-BBH_2122.Dal 10 dicembre, la compilation “BIG & BANG HITS 21/22”, prodotta e distribuita dall’etichetta Warner Music Italy, sarà disponibile ovunque.



Meno di cinque minuti per un cortometraggio dal titolo “Effetto Pipistrello”, in cui giocano gli atleti della ASDD Roma 2000 – Sport Disabili Visivi, squadra di calcio per ipovedenti e ciechi, a cui il regista Daniele Frontoni ha dedicato il suo ultimo corto disponibile su YouTube.«Sono nata cieca. A volte sono triste, ma poi penso ai ragazzi meno fortunati di me, quelli che mi prendono in giro. A loro è andata peggio. Sono nati senza cuore», sono le parole di Cecilia Camellini, ex atleta non vedente, campionessa europea, mondiale e paralimpica nello stile libero e nel dorso. Si apre con la citazione della sportiva Camellini la pubblicazione del cortometraggio a firma di Daniele Frontoni, la cui sceneggiatura è firmata da Valerio Molinaro e per cui fotografia, riprese e montaggio sono a cura di Maurizio Rinaldi.



Art & Luxury Private Gallery apre le porte a Milano; uno spazio espositivo esclusivo nel cuore del Capoluogo Lombardo, dove l’Arte Contemporanea si manifesta nelle sue molteplici forme e concezioni. Il 3 Dicembre si è svolta l’Inaugurazione ufficiale, presso la sede di Via Uberto Visconti Di Modrone, 6.La Galleria è strettamente connessa al Fondo di Investimenti Art & Luxury Investment Fund, rappresentato dal Founder Francesco Colucci, e dall’Associazione Art & Luxury, rappresentata da Thomas Molendini. Realtà che si fanno attori nell’ampioteatro degli investimenti artistici e nelle nuove logiche di mercato. Grazie alla Galleria, il Fondo dà così la possibilità a tutti i suoi azionisti di toccare con mano il frutto dei loro investimenti. Essere parte di un qualcosa di nuovo, concreto e in costante crescita è un puntofocale e di primario interesse. L’innovazione tecnologica, l’attenzione verso il dettaglio, la curatela e gli artisti, creano così il contesto chiave di successo, dove il cuore pulsante sono l’Arte e la Cultura e dove gli appassionati d’arte si possono sentire a casa. Non solo una Galleria, ma un luogo di scambio e di dialogo, tra artisti, professionisti del settore, collezionisti e filantropi. Per questo motivo il Progetto volge lo sguardo verso duecanali: gli Artisti emergenti e i grandi Maestri delcontemporaneo.L’esposizione, curata da Loris Innocenti, ha presentato al pubblico gli artisti che fanno parte della Galleria, ognuno con le sue filosofie e tecniche. Dall’arte più tradizionale ematerica con Antonio Teruzzi, ai collage con Vega, alle nuove visioni della Pop Art con Myfo, Carla Campea eAbell, fino al processo evolutivo figurativo con WillPaucar. La Galleria volge l’attenzione anche verso la scultura con gli artisti Salvatore Liistro e Milena Bini. Lo spazio espositivo non si prefigura come Galleria tradizionale, ma bensì come un contesto nuovo di dialogo tra i vari attori della scena artisticacontemporanea e il pubblico. Pertanto il giorno dell’Inaugurazione si è svolta la Performance di Will Paucar; un momento unico dove i fruitori hanno potuto vedere il processo di creazione che porta all’opera definitiva.Apice dell’esposizione è stata la sezione dedicata a uno dei più grandi maestri dell’Arte Contemporanea: Salvador Dalì. Un insieme di opere e sculture dell’artistaspagnolo hanno accolto i visitatori in una suggestiva stanza nera, dove la tecnologia ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente.